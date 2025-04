Japan Airlines ordina motori CFM LEAP-1B aggiuntivi

Japan Airlines (JAL) e CFM International hanno finalizzato un ordine per i motori LEAP-1B, per equipaggiare 17 aeromobili Boeing 737-8 aggiuntivi annunciati il 19 marzo (leggi anche qui). Questo segue l’ordine di JAL di marzo 2023 per 21 Boeing 737 con motori LEAP.

“JAL è un cliente CFM dal 1993 e opera una flotta di oltre 60 aeromobili con motori CFM. Il nuovo aeromobile Boeing 737 MAX verrà utilizzato per modernizzare la single-aisle fleet di JAL, che serve principalmente rotte domestiche”, afferma CFM International.

“Japan Airlines è nota in tutto il mondo per l’eccellenza tecnica della sua flotta e siamo onorati che abbia nuovamente scelto CFM per equipaggiare la sua prossima generazione di single-aisle aircraft”, afferma Gaël Méheust, president and CEO of CFM International. “Non vediamo l’ora di offrire l’elevata asset utilization e l’eccezionale supporto su cui JAL fa affidamento da CFM da oltre 30 anni”.

“Accelerando l’introduzione di aeromobili all’avanguardia, JAL si impegna a migliorare significativamente la qualità del servizio offerto ai clienti, aiutata dai motori LEAP più silenziosi. Inoltre, passando ad aeromobili più efficienti in termini di consumo di carburante, la compagnia si impegna a ridurre ulteriormente le emissioni di CO2″, conclude CFM International.

(Ufficio Stampa CFM International)