TAP ripristina i collegamenti tra Lisbona e Porto Alegre

TAP ha ripristinato i collegamenti per Porto Alegre, capitale dello Stato brasiliano del Rio Grande do Sul, martedì 1° aprile. Il volo TP117 è partito da Lisbona alle 14:20 ed è atterrato all’Aeroporto Internazionale Salgado Filho di Porto Alegre alle 21:45, ristabilendo così i collegamenti con la città dopo le forti piogge di maggio 2024.

TAP collegherà Lisbona e Porto Alegre con tre voli settimanali, operati con i moderni aeromobili Airbus A330-900 neo, della capacità di 298 passeggeri.

A seguito alla ristrutturazione della pista dell’aeroporto Salgado Filho, riaperta al traffico aereo da ottobre, i voli tra Lisbona e Porto Alegre saranno operativi il martedì, giovedì e sabato, con partenza dalla capitale portoghese alle 13:05 e arrivo a Porto Alegre alle 20:25. Con una durata totale di 11 ore e 20 minuti, si tratta di uno dei voli più lunghi del network TAP. In direzione opposta, il volo TAP parte dalla capitale del Rio Grande do Sul alle 21:55, per arrivare a Lisbona alle 12:45.

Luís Rodrigues, CEO di TAP, si è detto “molto felice di essere salito a bordo di questo volo che segna il ritorno di TAP a Porto Alegre. Avevamo promesso che avremmo fatto tutto il possibile per riattivare questa rotta nel più breve tempo possibile. Ed eccoci qui, pronti a ricollegare questo Stato all’Europa. Che questa rotta sia il simbolo di un nuovo futuro per Porto Alegre e per TAP”.

Il Governatore dello Stato di Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ritiene che “la ripresa dei voli diretti tra Porto Alegre e Lisbona sia un simbolo della resilienza e della ricostruzione del Rio Grande do Sul. Dopo aver affrontato uno dei momenti più difficili della nostra storia, vedere la nostra capitale nuovamente collegata direttamente all’Europa dimostra la fiducia del mondo nella nostra ripresa. Questa rotta rafforza le nostre relazioni storiche e culturali con il Portogallo e apre nuove opportunità per il turismo e il business internazionale, in linea con le linee guida del nostro Piano di Sviluppo Economico. Desidero ringraziare TAP per la fiducia nel nostro Stato”.

TAP Air Portugal collega direttamente Lisbona a San Paolo, Rio de Janeiro, Belém, Belo Horizonte, Brasilia, Fortaleza, Natal, Maceió, Porto Alegre, Recife, Salvador, Florianópolis e Manaus, oltre a collegare Porto con San Paolo e Rio de Janeiro. In totale, sono 13 le città in Brasile (15 rotte da Lisbona e Porto) che TAP collega direttamente al Portogallo.

