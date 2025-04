La Norvegia diventa la prima F-35 Partner Nation a realizzare il suo Program of Record

Lockheed Martin ha completato la consegna del 51° e 52° F-35A alla Royal Norwegian Air Force, rendendo la Norvegia la prima F-35 partner nation a realizzare il suo program of record.

“L’F-35 è il world’s best fighter jet e sono molto lieto che riceveremo l’ultimo dei 52 fighter jets da Lockheed Martin che la Norvegia ha ordinato”, ha affermato Tore O. Sandvik, Norwegian Minister of Defence. “L’aereo garantisce che possiamo salvaguardare la sovranità norvegese e mantenere un controllo ancora migliore sulle nostre aree sulla terraferma, in mare e in aria”.

“Le capacità avanzate e la maggiore interoperabilità dell’F-35 migliorano la difesa della Norvegia e la cooperazione con gli alleati chiave in tutta Europa, compresi i suoi vicini più prossimi nella regione nordica. La flotta di F-35 svolgerà un ruolo fondamentale nella protezione dell’estremo nord e nel supporto alle missioni NATO”, afferma Lockheed Martin.

“La flotta F-35 norvegese migliora l’interoperabilità tra i sistemi di difesa delle Forze armate norvegesi, migliorando la consapevolezza della situazione dell’intera forza e rafforzando la sicurezza transatlantica”, ha affermato Chauncey McIntosh, vice president and general manager of the F-35 program at Lockheed Martin. “Siamo onorati di consolidare la nostra partnership di oltre 50 anni con la Norvegia, assicurando che la Royal Norwegian Air Force rimanga all’avanguardia rispetto alle minacce emergenti per proteggere la sicurezza della Norvegia e dei suoi alleati per i decenni a venire”.

“Con oltre un milione di ore di volo e una flotta globale di oltre 1.150 velivoli in crescita, l’F-35 fornisce capacità senza pari. Gli F-35 operano da 48 basi in tutto il mondo, tra cui 10 nazioni che operano sul suolo nazionale.

La connettività senza pari dell’F-35 e la sua capacità di lavorare in partnership con risorse che operano su terra, mare, aria, spazio e cyber sono essenziali per proteggere i cieli oggi e in futuro”, conclude Lockheed Martin.

(Ufficio Stampa Lockheed Martin – Photo Credits: Copyright Lockheed Martin Corporation)