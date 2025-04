Turkish Aerospace ed Embraer hanno firmato un Memorandum of Understanding per esplorare una potenziale cooperazione industriale

Embraer è attivamente alla ricerca di nuovi fornitori e partner in tutto il mondo per soddisfare la crescente domanda di prodotti Embraer. Turkish Aerospace mira a sfruttare le sue capacità strategiche nella produzione e nell’assemblaggio di metallic and composite structures, final assembly of fuselages, components, test and production flights, painting.

“L’accordo delinea la fase di collaborazione tra Embraer e Turkish Aerospace per discutere di una potenziale partnership industriale completa che coinvolga R&S.

Il MoU è stato firmato da Mustafa Gursoy, Executive VP, Turkish Aerospace e Francisco Gomes Neto, President and CEO of Embraer presso LAAD Defence & Security 2025 in Rio de Janeiro, alla presenza di Mr. Geraldo Alckmin – Brazil’s Vice-President and Minister of Development, Industry, Trade and Services, Mr. Muhammet Kasim Gonullu – Turkish Deputy Ministry of Industry and Technology e Mr. Suay Alpay – Turkish Aerospace’s Vice Chairman of Board of Directors”, afferma Embraer.

Mehmet Demiroglu, CEO of Turkish Aerospace, afferma “Questo memorandum segna una pietra miliare significativa per l’industria aerospaziale e della difesa turca. Attraverso la nostra collaborazione con Embraer, puntiamo a migliorare ulteriormente le nostre capacità tecnologiche e a plasmare il futuro dell’aviazione. Unendo i nostri punti di forza, non stiamo solo costruendo per oggi, ma anche gettando le basi per l’ecosistema dell’aviazione di domani”.

Francisco Gomes Neto, Presidente e CEO di Embraer, ha affermato: “Embraer è entusiasta di queste importanti opportunità con Turkish Aerospace. La loro competenza nella produzione e nell’assemblaggio aerospaziale si allinea perfettamente con i nostri obiettivi strategici. Questo MoU segna un passo significativo verso l’esplorazione di soluzioni innovative e l’espansione della nostra presenza globale”.

(Ufficio Stampa Embraer)