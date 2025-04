Condor annuncia novità per le sue tariffe

Condor informa: “Condor risponde alle mutevoli richieste dei clienti, in particolare per quanto riguarda le nuove city connections. L’attenzione è rivolta ai tre argomenti bagaglio a mano, flessibilità e viaggi responsabili. Con effetto immediato, gli ospiti sui voli a corto raggio verso le nuove city destinations possono anche portare a bordo un bagaglio a mano gratuitamente con la Economy Light fare. Per altre destinazioni a corto, medio e lungo raggio, gli ospiti che viaggiano in Economy Class continueranno ad avere una zero option con solo una small bag. Condor sta inoltre introducendo una Green fare in tutte le classi di trasporto: Economy, Premium Economy e Business.

I passeggeri che prenotano il loro city flight, ad esempio tra Francoforte e Berlino o Amburgo, con la tariffa Economy Light dal prezzo interessante da oggi possono portare a bordo un hand baggage e una small bag senza costi aggiuntivi.

Su altre tratte, Condor offrirà la Economy Zero fare ancora più conveniente. Questa tariffa non include il bagaglio a mano, ma solo un piccolo bagaglio gratuito”.

“Chiunque voglia dare un contributo personale al clima quando sceglie la propria tariffa può ora farlo selezionando la Green fare per il proprio volo. La Green fare è disponibile per tutte le classi, ovvero Economy, Premium e Business, su tutta la rete di rotte. Condor calcola le rispettive emissioni di CO2 individualmente a seconda della rotta e della classe di trasporto e le mostrerà al momento della prenotazione in futuro. Il contributo verrà utilizzato proporzionalmente per supportare due progetti selezionati per la protezione del clima gestiti dal partner di Condor myclimate e per il rifornimento con SAF. Si tratta di quantità di SAF che superano le quantità prescritte dalla legge. Per i voli a corto e medio raggio, circa l’80% delle emissioni calcolate come parte della Green fare viene incanalato in progetti per la protezione del clima e circa il 20% in SAF. Sui voli a lungo raggio, il rapporto è del 90% – 10%.

Condor ha trasformato due flexible fares in tutte e tre le classi di prenotazione in una: la Flex fare, in cui i clienti possono riprenotare e annullare gratuitamente fino a 24 ore prima del volo prenotato. In caso di annullamento, ai clienti viene automaticamente rimborsato l’intero prezzo sul loro mezzo di pagamento originale.

In particolare per i frequent business travellers, Condor offre anche l’opzione di annullamento gratuito in cambio di un voucher nella Green fare. In questo caso, il prezzo di acquisto non viene pagato sul metodo di pagamento originale, ma l’ospite riceve un voucher che può essere riscattato in modo flessibile per 10 mesi sull’intera rete di rotte Condor”, prosegue Condor.

“Con l’espansione della rete di rotte Condor verso popular city destinations, stiamo anche diventando sempre più attraenti per i viaggiatori d’affari. Ciò cambia anche le esigenze dei nostri clienti su alcune rotte”, afferma Jens Boyd, Commercial Director at Condor. “Oggi, stiamo quindi adattando la nostra struttura tariffaria a favore dei nostri clienti e consentendo viaggi low cost con bagaglio a mano per un breve viaggio per un incontro di lavoro o una festa di famiglia. Inoltre, la Green Fare in tutte le classi e sull’intera rete di rotte Condor consente ai nostri ospiti di decidere direttamente al momento della prenotazione del volo di viaggiare in modo responsabile e contribuire a ulteriori risparmi di CO2 sui voli Condor. Con l’innovativa ‘cancellation against voucher’ option, rendiamo la Green Fare particolarmente attraente per i frequent flyer”.

“Le nuove tariffe sono ora disponibili per le prenotazioni di posti singoli tramite tutti i canali di vendita. Per le prenotazioni effettuate prima del 2 aprile 2025, le condizioni tariffarie valide al momento della prenotazione continueranno ad applicarsi e non verranno modificate automaticamente”, conclude Condor.

(Ufficio Stampa Condor – Photo Credits: Condor)