Austrian Airlines e Spanish Riding School chiamano il Dreamliner con registrazione OE-LPL “Spanish Riding School”

Austrian Airlines e la Spanish Riding School annunciano una special brand cooperation: il nome dell’istituzione di fama mondiale adorna ora la fusoliera del Boeing 787-9 Dreamliner a lungo raggio di Austrian Airlines con registrazione OE-LPL.

“Fondata nel 1565, la Spanish Riding School è ancora oggi sinonimo di tradizione, eleganza, perfezione, bellezza, un grande pezzo di Austria e soprattutto equitazione al massimo livello. Le esibizioni di fama mondiale dei Lipizzaner stallions e dei loro cavalieri si svolgono nella magnifica baroque Winter Riding School, il maneggio più bello del mondo. Circa 360.000 persone visitano la Riding School ogni anno. Circa l’87% dei visitatori proviene dall’estero, con gli americani che rappresentano il secondo gruppo di visitatori più grande con il 16%. Austrian Airlines gioca un ruolo decisivo in questo: la compagnia aerea collega Vienna direttamente con sei importanti aeroporti degli Stati Uniti, rendendo l’esperienza equestre idealmente accessibile al pubblico statunitense particolarmente entusiasta e a tutti gli ospiti internazionali provenienti da Europa o Asia.

Come parte della cooperazione, Austrian Airlines assumerà la sponsorizzazione di uno stallone della Spanish Riding School“, afferma Austrian Airlines.

Francesco Sciortino, Chief Operating Officer di Austrian Airlines, è entusiasta della straordinaria collaborazione: “La Spanish Riding School è il partner ideale per noi per dare il nome al nostro Dreamliner OE-LPL. Due istituzioni austriache immerse nella tradizione assicurano che la storia e la cultura dell’Austria vengano portate avanti insieme nel mondo”.

Alfred Hudler, Managing Director of the Spanish Riding School and the Lipizzaner Stud Piber, sottolinea inoltre: “La Spanish Riding School e Austrian Airlines uniscono tradizione, precisione e la massima qualità, sia a terra che in volo. Questa partnership è una grande opportunità per portare il fascino dei nostri Lipizzaners nel mondo e per rendere visibile il patrimonio culturale dell’Austria in un modo molto speciale. Il fatto che la nostra istituzione tradizionale viaggi ora sul Dreamliner OE-LPL di Austrian Airlines è un forte segno dell’apprezzamento e dell’appeal internazionale di entrambi i brands”.

“I nuovi aerei a lungo raggio Boeing 787-9 Dreamliner della flotta Austrian Airlines volano in tutto il mondo con “Highlights of Vienna”. Oltre all’aereo con registrazione OE-LPL, un altro Dreamliner porta già il nome di un monumento locale: l’anno scorso, il Boeing 787-9 con registrazione OE-LPM ha ricevuto il nome “Schönbrunn Palace”. Il concetto di denominazione “Highlights of Vienna” intende simboleggiare il forte legame che unisce Austrian Airlines al turismo locale e quindi anche alla storia delle attrazioni di Vienna. Austrian Airlines vola verso oltre 120 destinazioni in tutto il mondo, dando ai turisti l’opportunità di scoprire la bellezza dell’Austria e le sue ricchezze turistiche”, conclude Austrian Airlines.

(Ufficio Stampa Astrian Airlines)