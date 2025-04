Embraer consegna 30 aeromobili nel 1° trimestre 2025, il 20% in più rispetto al 1Q24

Embraer ha consegnato 30 aeromobili nel primo trimestre 2025. “Il risultato è superiore del 20% rispetto a quello registrato nel primo trimestre dell’anno scorso (1Q24), quando furono consegnati 25 aeromobili.

Rispetto allo stesso periodo del 2024, i volumi di Commercial Aviation sono rimasti stabili nel trimestre, con 7 aeromobili consegnati. I volumi di Executive Aviation sono aumentati anno su anno: 23 jets sono stati consegnati nel 1Q25 rispetto ai 18 del 1Q24, con un aumento del 28%”, afferma Embraer.

“Le previsioni dell’azienda prevedono tra 77 e 85 consegne in Commercial Aviation nel 2025 (midpoint 10% in più nel confronto annuale) e tra 145 e 155 in Executive Aviation (midpoint 15% in più anno su anno)”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer)