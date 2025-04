Austrian Airlines equipaggia quattro Boeing 777-200ER con l’innovativa sharkskin technology

Austrian Airlines ha completato l’installazione della AeroSHARK surface technology su quattro dei suoi aerei Boeing 777-200ER. “I long-haul aircraft con marche di registrazione OE-LPA, OE-LPB, OE-LPC e OE-LPD sono i primi aerei Boeing B777-200ER in tutto il mondo ad essere modificati con la sharkskin technology sviluppata da Lufthansa Technik e BASF. Il film riduce in modo significativo la resistenza d’attrito e riduce quindi le emissioni di CO2 e il consumo di carburante della Austrian Airlines long-haul fleet”, afferma Lufthansa Technik.

“L’applicazione di un totale di 830 metri quadrati di AeroSHARK film per aeromobile su fusoliera e engine nacelles raggiunge un risparmio di circa l’uno percento del consumo totale di carburante per volo. Con l’applicazione ai quattro Boeing 777 di Austrian, la compagnia aerea prevede un risparmio totale di carburante di circa 2.650 tonnellate e una riduzione di oltre 8.300 tonnellate di emissioni di CO2 entro il 2028. Ciò corrisponde a circa 46 voli da Vienna a New York“, prosegue Lufthansa Technik.

“Con i nostri quattro ‘sharkskin’ aircraft, stiamo collegando l’Austria con il mondo in modo ancora più efficiente. Questa tecnologia all’avanguardia ci consente di massimizzare la fuel efficiency della nostra Boeing 777-200ER fleet fino al loro rollover, dando un prezioso contributo a un futuro più sostenibile”, ha affermato Francesco Sciortino, Chief Operations Officer, Austrian Airlines.

Austrian Airlines è la prima compagnia aerea ad applicare questa tecnologia ai Boeing 777-200ER. In precedenza, Lufthansa Technik aveva ottenuto l’estensione necessaria del Supplemental Type Certificate dalla European Union Aviation Safety Agency (EASA) per l’uso su questo tipo di aeromobile.

“Con Austrian Airlines, un’altra compagnia aerea ha riconosciuto e adottato i vantaggi della nostra Sharkskin technology. I primi quattro Boeing 777-200ER sono ora equipaggiati con AeroSHARK e speriamo che molti altri seguiranno, per migliorare ulteriormente la fleet efficiency”, ha dichiarato Harald Gloy, Chief Operations Officer, Luftansa Technik.

“AeroSHARK è un surface film con fine ribbed structures, note come riblets, che misurano circa 50 micrometri di dimensioni. Queste strutture sono progettate per imitare la consistenza della sharkskin, migliorando l’aerodinamica in aree specifiche dell’aeromobile”, conclude Lufthansa Technik.

“La AeroSHARK technology sviluppata congiuntamente da Lufthansa Technik e BASF utilizza le proprietà aerodinamiche della sharkskin e ottimizza specificamente l’aerodinamica dell’aeromobile. L’introduzione di questa innovazione rappresenta un altro importante passo sul percorso di riduzione della CO2 di Austrian Airlines e sottolinea l’impegno di Lufthansa Group nei confronti del volo più sostenibile”, conclude Austrian Airlines.

