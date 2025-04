News Brevi – 03.04.2025

ARTE: AL VIA SABATO 5 APRILE A PALAZZO AERONAUTICA LA MOSTRA “TULLIO CRALI. L’EVOLUZIONE DEL VOLO” – Apre al pubblico sabato 5 aprile, presso il Palazzo dell’Aeronautica a Roma, la mostra “Tullio Crali. L’evoluzione del volo”, la prima rassegna interamente dedicata all’aeropittore degli anni ’20, curata dalla storica dell’arte Barbara Martorelli. Le immagini potenti, le linee dinamiche e l’estetica innovativa di Crali, che hanno contribuito sin dagli albori a diffondere l’immaginario aeronautico con un linguaggio visivo di intensa espressione, trovano così oggi, tra gli straordinari affreschi delle Sale Storiche di Palazzo Aeronautica, una collocazione suggestiva e naturale. La mostra sarà inaugurata venerdì 4 aprile, alle ore 09:30, alla presenza di autorità ed illustri ospiti. L’esposizione sarà visitabile presso le Sale Storiche di Palazzo AM, gratuitamente e previa prenotazione sul sito web della Forza Armata, fino all’11 maggio, tutti i sabati e le domeniche, venerdì 18 aprile e venerdì 25 aprile, dalle ore 9:30 alle ore 18:00 (ultimo ingresso previsto alle ore 16.30). La mostra verrà successivamente allestita presso la suggestiva sede del Museo Storico dell’Aeronautica Militare di Vigna di Valle, sul lago di Bracciano, recentemente rinnovato in occasione del Centenario dell’Aeronautica Militare, dove sarà visitabile dal 31 maggio al 13 luglio 2025. “Tullio Crali è stato un attento e preciso cronista del suo tempo, animato, come tutti i grandi artisti, da una profonda sensibilità. Dall’entusiasmo per i primi voli degli anni Venti fino ai momenti più drammatici del secondo conflitto mondiale, la sua arte ha saputo raccontare il Novecento con uno sguardo unico, offrendo una visione capace di mitigare, almeno in parte, gli orrori della guerra, alleviare la tensione dei piloti e avvicinare il grande pubblico all’aeropittura. Arte, architettura, storia, emozioni, passione, stile, modernità, innovazione, tecnologia, volo. Questa è la sintesi caleidoscopica della mostra, così come di Palazzo Aeronautica e, se vogliamo, di tutta l’Arma Azzurra”, le parole del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti. Oltre 80 opere tra le più iconiche della produzione del Maestro saranno esposte in un percorso cronologico insieme ad interessanti inediti come diari, foto e materiali d’archivio e racconteranno le diverse fasi della produzione dell’artista: dai primi esperimenti dell’Aeropittura, celebrati per le evoluzioni aeree negli sconfinati spazi del cielo, come il più celebre Incuneandosi nell’abitato (1939), alle tele di grande formato raffiguranti le visioni aeree nel dopoguerra. Chiuderanno il percorso espositivo le opere della fase tardiva dell’artista dedicate alle Frecce Tricolori, il cui trittico verrà concesso in prestito di lungo termine dai familiari dell’artista all’Aeronautica Militare. Le opere provengono dalla famiglia Crali e da collezioni pubbliche e private tra cui spiccano la Regione Veneto e Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Venezia Giulia. Tullio Crali (1910-2000) è uno dei più importanti esponenti dell’Aeropittura, corrente pittorica del futurismo italiano che esaltava il dinamismo, la velocità e la modernità del volo. La sua produzione artistica, che copre quasi tutto il Novecento, rappresenta una perfetta sintesi tra l’audace estetica futurista e l’evoluzione della tecnologia aeronautica. La mostra è stata resa possibile grazie al supporto di Milano Brothers Group (main sponsor) e MB Elettronica (sponsor) (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

EMIRATES: MY EMIRATES PASS ORA E’ DISPINIBILE TUTTO L’ANNO – Emirates ha rivelato che per la prima volta in assoluto My Emirates Pass sarà disponibile tutto l’anno con offerte stagionali estive e invernali, dando ai clienti accesso a oltre 600 offerte esclusive in tutta Dubai, un’opportunità per sfruttare al meglio la loro visita. “I clienti che volano da, attraverso o verso Dubai possono ora sbloccare sconti sulle migliori esperienze culinarie, esperienze di shopping di livello mondiale, imperdibili attrazioni per il tempo libero e spa di lusso in qualsiasi momento dell’anno. My Emirates Pass offrirà a chi visita Dubai esperienze indimenticabili indipendentemente dalla stagione. Utilizzare My Emirates Pass rimarrà semplice come sempre, i passeggeri dovranno semplicemente mostrare la loro carta d’imbarco fisica o digitale insieme a un documento d’identità valido presso le sedi partecipanti per usufruire dei vantaggi. I passeggeri che hanno effettuato il check-in online e scaricato la loro carta d’imbarco sull’app Emirates o sul Wallet devono ricordarsi di farne uno screenshot prima di atterrare, poiché non sarà più accessibile in seguito. Emirates lancerà esclusive offerte stagionali estive, dal 1° aprile al 30 settembre, rendendo più facile che mai vivere il meglio di Dubai, incluso il ritorno delle attesissime Dubai Summer Surprises”, afferma Emirates. “Dal 27 giugno al 31 agosto 2025, i visitatori potranno approfittare di Dubai Summer Surprises, una stagione ricca di offerte entusiasmanti ed esperienze indimenticabili. I passeggeri Emirates che volano a Dubai possono aspettarsi shopping di lusso, intrattenimento spettacolare e ristoranti eccezionali. Con innumerevoli offerte e sorprese in serbo, l’estate a Dubai è il momento perfetto per godere di un valore incredibile e creare ricordi indimenticabili per i visitatori di tutte le età. I clienti possono prenotare la loro vacanza a Dubai tramite Emirates Holidays o Emirates Vacations. Tutti i pacchetti Emirates Holidays includono opzioni di prenotazione flessibili. Per una maggiore tranquillità, il team dedicato On Holiday Service 24/7 di Emirates Holidays sarà lì per supportare i vacanzieri in ogni fase del viaggio. Quando prenoti la tua vacanza con Emirates Holidays, ricevi miglia bonus in aggiunta alle miglia che riceveresti per il tuo volo. Per maggiori informazioni, visitare emirates.com. I biglietti possono essere acquistati su emirates.com, Emirates Retail Stores, tramite agenzie di viaggio o agenzie di viaggio online”, conclude Emirates.

MARION SMEYERS NOMINATA SVP OPERATIONS & PROCUREMENT DI ATR – ATR ha annunciato oggi la nomina di Marion Smeyers come Senior Vice-President of Operations and Procurement, con decorrenza dal 1° maggio 2025. Succede a Eric Segura e riferirà direttamente al Chief Executive Officer di ATR, Nathalie Tarnaud Laude. “Marion Smeyers vanta una vasta esperienza nelle operazioni industriali, avendo ricoperto ruoli di leadership in varie divisioni di Airbus. Più di recente, ha ricoperto il ruolo di Head of Operations for the A321 Final Assembly Line in Toulouse, dove ha gestito con successo il suo lancio e la sua messa a punto. Il suo background include anche il ruolo di Executive Assistant to the Airbus Chief Executive Officer e la guida delle operations for satellite production presso Airbus Defence & Space in United Kingdom, insieme a vari ruoli nella produzione e nella gestione della supply chain. Marion Smeyers si è laureata presso l’Ecole Centrale Paris nel 2005”, afferma ATR. “Una vera appassionata del settore, Marion Smeyers sarà responsabile della guida dell’eccellenza operativa lungo la supply chain di ATR, stabilizzando la produzione e preparando il ramp-up del produttore, con un focus su efficienza, performance e sostenibilità e un approccio pragmatico e collaborativo”, conclude ATR.

TRANSAIR LEASING E’ UN NUOVO TECNAM P2012 DEALER – TECNAM annuncia la nomina di Transair Leasing Inc. come suo authorized P2012 series dealer per Colombia, Ecuador, Panama e Perù. Transair Leasing porta una vasta esperienza alla partnership, con 30 anni di eccellenza nell’aviazione nella regione e una comprovata esperienza di successo nelle vendite di aeromobili ed elicotteri e nel supporto locale. “Siamo molto entusiasti di rappresentare Tecnam e il P2012 Traveler in questi paesi latinoamericani”, ha affermato Diego Ribadeneira, Director of Transair Leasing. “Abbiamo identificato molte diverse attività che possono trarre vantaggio dall’incredibile versatilità e dalle prestazioni del P2012. Con il nostro velivolo dimostrativo in arrivo nel secondo trimestre del 2025, faremo un tour e presenteremo il P2012 a Panama, Colombia, Ecuador e Perù a partire da giugno 2025. Ciò ci consentirà di partire subito e iniziare immediatamente ad accettare ordini nei nostri mercati”. Francesco Sferra, P2012 – Special Mission Platform Sales and Business Development Manager, Experimental Test Pilot, ha affermato: “Tecnam, in uno sforzo costante per espandere e migliorare la rete di distribuzione e supporto globale P2012, è orgogliosa di collaborare con Transair Leasing Inc. Siamo certi che i clienti di Colombia, Ecuador, Panama e Perù trarranno vantaggio dal know-how, dalle capacità e dalla presenza locale del nostro rivenditore annunciato di recente”. “Il Tecnam P2012 Traveller è un high-performance, twin-engine piston aircraft che offre eccezionale versatilità ed efficienza. È ideale per una varietà di missioni, tra cui passenger, cargo, MEDEVAC, business travel and air taxi. Il P2012 è disponibile in cinque configurazioni. Completamente intercambiabile, l’11-seat, twin-engine, fixed gear, unpressurised Tecnam può essere rapidamente e facilmente convertito da un 9-passenger carrier in un o special-purpose aircraft e viceversa”, conclude Tecnam Aircraft.

TECNAM MIGLIORA IL CUSTOMER SERVICE IN NORD AMERICA – Tecnam Aircraft informa: “Durante l’NBAA 2023, Tecnam ha incaricato Southern Cross di garantire la distribuzione dei pezzi di ricambio per la Tecnam P2012 Series sul mercato statunitense. Durante questo periodo, Southern Cross Aviation ha confermato la sua notevole competenza nel supporto dei pezzi di ricambio, insieme al suo impareggiabile servizio clienti, alla competenza AOG e all’abilità logistica. Tecnam sta lavorando per rafforzare la sua collaborazione con Southern Cross Aviation estendendo la fornitura di pezzi di ricambio per tutti gli aeromobili certificati Tecnam, come il P Mentor, la P2010 series, la P2006T series e la P2012 series, incluso il P2012 con motore Continental GTSIO520, rafforzando così l’impegno di Tecnam per l’eccellenza aeronautica”. “Southern Cross Aviation è entusiasta di collaborare con Tecnam Aircraft per fornire a tutti gli operatori Tecnam, alle scuole di volo e ai proprietari un supporto aggiuntivo per i pezzi di ricambio. Questa partnership strategica apre la strada agli operatori Tecnam per avere un supporto e un servizio migliorati mentre continuano ad aumentare le ore di volo e ad espandere la loro flotta”, afferma Ricardo Carvalho, Director of Sales at Southern Cross Aviation. “L’impegno aggiuntivo di Tecnam nei confronti di tutti i clienti negli Stati Uniti è quello di fornire loro un servizio rinomato e affidabile per la distribuzione dei pezzi di ricambio”, ha affermato Giovanni Pascale Langer, Managing Director Tecnam.

L’AERONAUTICA MILITARE AL JOINT PROJECT OPTIC WINDMILL 2025 – Si è concluso lo scorso 26 marzo a Vreedepeel, nei Paesi Bassi, il Joint Project Optic Windmill 2025, una delle maggiori esercitazioni di Difesa Aerea e Missilistica Integrata a livello internazionale, che ha avuto come principale obiettivo quello di consolidare e migliorare il funzionamento della catena di Comando e Controllo attraverso un sistema di simulazione distribuita, a cui sono stati collegati sia i sistemi missilistici reali che gli emulatori di sistemi d’arma e radar. L’Aeronautica Militare ha preso parte all’esercitazione con personale del Reparto Sperimentale di Volo e del 2° Stormo, il quale dispone di un Operator Training System (OTS) sviluppato in-house attraverso la sinergica collaborazione tra i due Enti. Questo sistema è composto da un’infrastruttura di rete in ambiente simulato e da un dispositivo software di un generico sistema missilistico del quale è possibile modellizzare sia il sensore che gli attuatori. Il personale della Forza Armata si è avvalso del OTS durante la fase di CD&E dell’esercitazione durante la quale è stato configurato in modalità stand-alone per sperimentare e valutare degli scenari di simulazione da usare come piattaforma esercitativa. Una volta approntata la piattaforma di test OTS, il personale AM ha indottrinato i paritetici olandesi e tedeschi delle unità missilistiche e di comando e controllo, consentendo loro di operare in due modalità secondo una logica di difficoltà incrementale: la prima modalità consisteva in una simulazione riprodotta tramite scenario precaricato, con l’obiettivo principale di svolgere una rapida familiarizzazione delle azioni necessarie per un corretto utilizzo del sistema; la seconda, con una simulazione in Real-Time durante la quale, partendo già da uno scenario complesso, gli operatori del 2° Stormo hanno immesso altre componenti “nemiche” aggiuntive controllate da un Tool di pilotaggio e manovra delle minacce aeree che eseguiva in tempo reale i comandi dell’istruttore, una sorta di stress-test al contrasto di minacce anche Multi-Domain. L’addestramento in scenari complessi come quelli simulati durante la JPOW25 rappresentano la chiave del successo in contesti in cui è fondamentale migliorare l’efficacia, incrementare la sicurezza nella condotta delle operazioni e massimizzare il ritorno addestrativo delle risorse messe a disposizione. La JPOW25 è un’esercitazione di tipo NATO Integrated Air and Missile Defence (IAMD) a lead Olanda/Germania che ha luogo a cadenza biennale. Oltre 700 militari provenienti da Italia, Stati Uniti, Ungheria, Repubblica Ceca, Spagna, Norvegia, Finlandia, Svezia, Belgio, Romania, Estonia, Danimarca, Polonia, Lituania, Francia, Germania e Olanda, hanno partecipato a questa attività addestrativa la quale ha fornito l’opportunità di addestrarsi e validare programmi e concetti sviluppati dalla NATO nonché lo stato attuale dei sistemi integrati di difesa, oltre che approfondire la Dottrina, Tecniche, Tattiche e Procedure (DTTP) in uso o in sviluppo da parte di tutti i paesi partecipanti all’esercitazione (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AIR CANADA FOUNDATION E AIR CANADA CELEBRANO IL PRIMO AUTISM AVIATION DAYS EVENT DELL’ANNO A EDMONTON – Air Canada e Air Canada Foundation hanno collaborato con Edmonton International Airport (YEG) e Autism Edmonton per ospitare l’Autism Aviation Day il prossimo fine settimana presso YEG. Questo è il primo di una serie di special Autism Aviation events che Air Canada ospiterà in tutto il paese nel 2025. Questo evento mira a fornire un ambiente di supporto in cui i bambini nello spettro possono familiarizzare con gli elementi del viaggio aereo che coinvolgono l’intero processo pre-volo, aiutando ad alleviare l’ansia e a creare sicurezza per i viaggi futuri, non solo per i bambini ma anche per i loro genitori. Air Canada ha anche donato una fila di sedili per aerei alla nuova Sensory Room nell’Edmonton International Airport, che è stata inaugurata ieri e mira a offrire sollievo ai passeggeri neurodivergenti, compresi quelli con autismo, ansia o altre difficoltà di elaborazione sensoriale. “Gli Autism Aviation Day sono più di semplici prove pratiche: sono una porta di accesso alla sicurezza”, afferma Rebecca Smillie-Nedelec, Director, Community Engagement at Air Canada. “Per molte famiglie, l’opportunità di mettere in pratica il processo aeroportuale e di volo in un ambiente flessibile e di supporto può trasformare i loro sogni di viaggio aereo in realtà. Questi eventi hanno un impatto duraturo, aiutando i bambini a sentirsi più a loro agio e, in definitiva, migliorando la qualità della vita delle famiglie che altrimenti avrebbero evitato di volare”. “YEG si impegna a essere un aeroporto per tutti e crediamo che gli individui neurodiversi e le loro famiglie dovrebbero avere l’opportunità di sperimentare il processo aeroportuale e di volo con sicurezza e comfort”, afferma Carmen Donnelly, Vice President, Passenger Experience and Terminal Operations, YEG. “Siamo grati di far parte di Autism Aviation Days, in partnership con Air Canada, Air Canada Foundation, Autism Edmonton e molte altre organizzazioni che condividono la nostra visione di creare un’esperienza aeroportuale accogliente e accessibile per tutti. Non vediamo l’ora di aprire le porte a nuove esperienze e avventure per i viaggiatori che in precedenza potrebbero essere stati apprensivi riguardo ai viaggi aerei”. Nel 2024 Air Canada e Air Canada Foundation hanno tenuto quattro Autism Aviation Days, aiutando oltre 125 bambini e le loro famiglie a saperne di più sui viaggi aerei. Il prossimo Autism Aviation Day si terrà il 10 maggio a Kamloops.

LUFTHANSA TECHNIK: NUOVO COO PER LUFTHANSA TECHNIK AERO ALZEY – Lufthansa Technik Aero Alzey informa: “Siamo lieti di dare il benvenuto a Judith Wedlich-Blender come nuovo Chief Operating Officer (COO). Con la sua vasta esperienza in varie aree di Lufthansa Group, più di recente come Senior Director Production Control presso Lufthansa Cargo, porta preziose intuizioni e competenze alla nostra azienda. Attendiamo con ansia una collaborazione di successo e auguriamo a Judith un ottimo inizio”.

ICAO: I LEADER DELL’AVIAZIONE IN AFRICA STABILISCONO LA TRASFORMAZIONE DIGITALE E LA CONNETTIVITA’ REGIONALE COME PRIORITA’ CHIAVE PER LO SVILUPPO DEL TRASPORTO AEREO – Le autorità aeronautiche in tutta l’Africa hanno concordato di trasformare il trasporto aereo dando priorità all’implementazione delle iniziative di digitalizzazione dell’ICAO e all’emergere di reti regionali più forti, a seguito di discussioni guidate dall’International Civil Aviation Organization (ICAO) in Yaoundé, Camerun. Il successo del two-day ICAO Regional Facilitation Forum è stato il risultato della partecipazione di 32 paesi e 8 organizzazioni, rappresentate da 272 partecipanti. L’evento è stato organizzato sotto il patrocinio del Presidente del Camerun Paul Biya, rappresentato alle cerimonie di apertura e chiusura da H.E. Ferdinand Ngoh Ngoh, Minister of State and Secretary General of the Presidency of Cameroon. Anche la priorità di un migliore supporto per le vittime di incidenti aerei e l’espansione dell’accessibilità dell’aviazione civile per le persone con disabilità sono stati risultati chiave dell’evento. Questi obiettivi sono emersi mentre l’ICAO prevede che la crescita dei passeggeri aerei in Africa supererà le medie globali entro il 2050, evidenziando la necessità di agire. “Le intuizioni condivise qui a Yaoundé sulle opportunità di implementazione regionale sono essenziali poiché l’aviazione continua a evolversi e crescere, soprattutto nelle regioni sottoservite”, ha dichiarato l’ICAO Secretary General, Juan Carlos Salazar nel suo discorso di chiusura. “Le priorità stabilite aiuteranno le parti interessate in Africa e nella regione dell’Oceano Indiano a realizzare appieno i benefici dell’aviazione, con le importanti prospettive condivise qui che danno forma direttamente alle nostre iniziative globali”. L’ICAO ha organizzato l’evento per garantire che le competenze e gli obiettivi dell’Africa alimenteranno direttamente il suo global Facilitation Symposium ad aprile. Questo simposio a sua volta informerà le discussioni alla 42a sessione dell’Assemblea dell’ICAO a settembre, dove tutti i 193 Stati membri saranno invitati a riunirsi per determinare la direzione strategica dell’aviazione civile internazionale per i prossimi anni. Durante la sua missione a Yaoundé, il Segretario generale ICAO Salazar ha incontrato il Prime Minister H.E Chief Dr. Joseph Dion Ngute. Il Segretario generale ha espresso apprezzamento per il significativo supporto del Camerun all’aviazione civile e alle iniziative dell’ICAO, in particolare sottolineando i recenti investimenti nelle infrastrutture aeronautiche, tra cui strutture di formazione e il nuovo search and rescue centre. Il Primo Ministro ha ribadito l’impegno del suo governo nel rafforzare l’aviazione come catalizzatore per lo sviluppo economico. Il Segretario generale ha inoltre tenuto incontri bilaterali con il Minister Ngoh Ngoh e altri ministri e delegati. Ribadendo la sua gratitudine per la solida partnership del Camerun con l’ICAO, il Segretario generale ha incoraggiato il Paese a continuare la sua forte leadership nello sviluppo dell’aviazione nella regione. Le discussioni hanno riguardato la visione strategica del Camerun per l’aviazione, i progetti in corso per migliorare le safety and security oversight capabilities e l’implementazione di successo della Public Key Directory (PKD) per i documenti di viaggio. Durante questi impegni, il Segretario generale ha inaugurato il nuovo Search and Rescue Center di Yaoundé, ha visitato il Cameroon Civil Aviation Training Center e la travel documents production facility.

AMERICAN AIRLINES E MAKE-A-WISH OSPITANO IL WISH FLIGHT VERSO IL WALT DISNEY WORLD RESORT – American Airlines, Make-A-Wish e Disney esaudiranno i desideri dei bambini che lottano contro gravi malattie in occasione del World Wish Month, per il terzo Wish Flight annuale. Il 9 aprile, 24 famiglie di bambini dell’Arizona saliranno a bordo del Wish Flight e voleranno da Phoenix a Orlando, Florida, per esaudire il loro desiderio di andare al Walt Disney World Resort®. “In American Airlines, siamo appassionati di mettere in contatto le persone e creare ricordi indimenticabili, spinti dal nostro scopo di prenderci cura delle persone nel viaggio della vita. Ci auguriamo che questi bambini e le loro famiglie sentano la cura e l’entusiasmo del nostro team mentre intraprendono questa esperienza significativa”, ha affermato Caroline Clayton, Senior Vice President of Communications and Chief Marketing Officer, American. “Come orgogliosi partner di Make-A-Wish da oltre 35 anni, siamo grati di aiutare a realizzare i desideri, portare gioia a queste famiglie di persone che desiderano e continuare a restituire alle comunità che serviamo”. “Sostenitori come Disney e American Airlines riconoscono il profondo impatto che un desiderio può avere sui bambini che combattono malattie gravi e continuano a rafforzare il loro supporto come WishMakers per rendere possibili più desideri”, ha affermato Leslie Motter, presidente e CEO di Make-A-Wish America. “Per il terzo anno consecutivo, Wish Flight unisce la comunità durante il mese mondiale dei desideri, offrendo alle famiglie la possibilità di creare esperienze che cambiano la vita dal momento in cui arrivano all’aeroporto, portando gioia e speranza nei momenti difficili”.

ULTERIORI MIGLIORAMENTI A BLUEPRINT BY JETBLUE™ – L’anno scorso JetBlue ha introdotto Blueprint by JetBlue™, un’esperienza di volo personalizzata progettata per portare l’intero viaggio a portata di mano. “Basandosi sulle funzionalità preferite dai clienti come Watch Party, JetBlue sta migliorando il seatback entertainment con ancora più personalizzazione. Dalle opzioni di selezione dei pasti ampliate all’intrattenimento più personalizzato, JetBlue sta introducendo nuove funzionalità progettate per rendere l’esperienza di volo ancora migliore, tra cui: pasti per ogni dieta; streaming più semplice, con una riprogettazione completa dell’interfaccia touchscreen sul seatback screen, che renderà la navigazione intuitiva come le piattaforme di streaming preferite a casa. Le nuove funzionalità includono: di tendenza ora; valuta e consiglia, i clienti possono ora dare una valutazione ai contenuti selezionando una reazione “pollice in su” o “pollice in giù” e filtrare i contenuti in base alle valutazioni più alte in tempo reale. Con questi ultimi miglioramenti, Blueprint di JetBlue diventa intuitivo come il servizio di streaming preferito, rendendo il tuo volo più simile a casa. Per maggiori informazioni, visitare jetblue.com/flying-with-us/inflight-experience/blueprint”, afferma JetBlue.

AIR CANADA: LE GROUND OPERATIONS A QUEBEC CITY SONO LE PRIME DELLA COMPAGNIA CON FULLY ELECTRIC MAIN GROUND SUPPORT EQUIPMENT – Air Canada ha annunciato oggi che le sue ground operations in Québec City saranno le prime in Canada a raggiungere il 100% di elettrificazione della sua GSE fleet in tutte le categorie principali entro la fine del 2025. Questo è un passo avanti verso il raggiungimento dell’ambizione di Air Canada in materia di clima, che stabilisce obiettivi a medio termine a supporto del suo obiettivo a lungo termine di emissioni nette di gas serra pari a zero entro il 2050. Tali obiettivi a medio termine sono riduzioni nette di gas serra del 20% dalle sue operazioni aeree e riduzioni nette di gas serra del 30% dalle sue operazioni di terra, entrambe rispetto a una base di riferimento del 2019, entro il 2030. “Il focus del Mese della Terra 2025 è l’energia rinnovabile e con l’energia idroelettrica rinnovabile del Québec, è appropriato che la città del Québec sia la nostra prima stazione completamente elettrica. Questo progetto dimostra la collaborazione di successo tra Air Canada e l’autorità aeroportuale di YQB nello sviluppo dell’infrastruttura di ricarica necessaria per supportare la transizione verso una zero direct emission electric GSE (eGSE) fleet alimentata dalla rete di energia rinnovabile del Québec”, ha affermato Michael Rousseau, Presidente e CEO di Air Canada. “L’elettrificazione delle operazioni di terra di Air Canada presso YQB rappresenta un passo concreto e significativo nella riduzione dell’impatto delle attività aeroportuali a terra sull’ambiente. Questo progetto è stato reso possibile grazie alla stretta collaborazione tra i nostri team ed è perfettamente in linea con il nostro impegno a ridurre l’impatto ambientale delle nostre operazioni, nonché a fornire il supporto e gli strumenti necessari ai nostri partner delle compagnie aeree per raggiungere i loro obiettivi di riduzione dei gas serra. Siamo orgogliosi che YQB sia la prima stazione di Air Canada a compiere questo importante passo verso la sostenibilità ambientale”, afferma Stéphane Poirier, Presidente e CEO di YQB. Le nuove eGSE sono progettate per ridurre le emissioni dirette rispetto alle GSE con motore a combustione interna. Si prevede che ridurranno i costi di manutenzione e dei pezzi di ricambio ed elimineranno i costi diretti del carburante, contribuendo al risparmio complessivo dei costi per Air Canada.

DELTA ACCOGLIE I MASTERS PATRONS CON IL PIU’ GRANDE SCHEDULE AD AUGUSTA REGIONAL AIRPORT – Delta informa: “Delta, un Tournament Partner del Masters, è pronta ad accogliere il mondo nel suo stato d’origine, la Georgia, e a celebrare le tradizioni iconiche del Masters. La compagnia aerea globale opererà il suo più grande programma di sempre all’Augusta Regional Airport, offrendo fino a 1.900 posti giornalieri dai mercati chiave tra cui MSP, ATL, LGA, JFK, DTW, BOS, nonché HPN, DCA e AUS. Grazie all’aumento della capacità, i clienti possono scegliere tra oltre 215 collegamenti one-stop per Augusta”. “Delta e il Masters condividono un profondo impegno nel fornire esperienze di livello mondiale”, ha affermato Alicia Tillman, Chief Marketing Officer, Delta. “Con i punti di contatto integrati nei momenti in aria e a terra, Delta non vede l’ora di dare il benvenuto al mondo ad Augusta e mostrare la nostra partnership con il Masters durante il viaggio dei nostri clienti”.

DELTA E JUNIOR ACHIEVEMENT AFRICA OSPITANO IL GIRLS LEAD! CAMP IN GHANA – Delta informa: “La scorsa settimana, Delta e Junior Achievement Africa hanno ospitato circa 60 giovani future leader donne africane ad Accra, Ghana, per il Delta Air Lines Girls LEAD! Camp, un evento di sviluppo professionale e personale. Delta ha inoltre assegnato borse di studio con tutte le spese pagate a 12 ragazze presenti al campo di una settimana, per riconoscere le loro idee innovative durante la competizione National Company of the Year a Mauritius lo scorso novembre. Il finanziamento di Delta ha inoltre consentito a tutte le 52 ragazze di partecipare all’evento”. Maya Dukes, Managing Director of Delta’s Creative Team, afferma: “Il campo è stata un’esperienza indimenticabile, ho visto in prima persona come Delta stia guidando il cambiamento creando opportunità per le giovani donne di sognare in grande e continuare a scalare. La curiosità di queste ragazze è stata fonte di ispirazione e sono grata di aver avuto una piccola parte nella loro storia”.