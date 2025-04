Più spazio e comfort nella Air France lounge nel terminal 2E, hall K a Paris-Charles de Gaulle

Il 2 aprile 2025 Air France ha inaugurato la sua lounge completamente ridisegnata nel terminal 2E, hall K dell’aeroporto di Parigi-Charles de Gaulle. Ora distribuita su tre livelli, vanta un nuovo pavimento di oltre 900 metri quadrati e circa 200 posti a sedere aggiuntivi. Celebrando l’eleganza del viaggio francese, offre ancora più spazio, servizi e comfort per i clienti, da godere prima di un volo o quando hanno una coincidenza.

“La lounge è dedicata agli Air France Business and Flying Blue Elite Plus customers che viaggiano sulla rete a lungo raggio della compagnia aerea, nonché su alcuni voli a medio raggio (esclusi Schengen). Accoglie inoltre i clienti idonei di KLM e delle compagnie aeree partner di Air France nell’alleanza SkyTeam. Aperta tutti i giorni dalle 5:30 alle 23:30, ha ora una superficie totale di oltre 2.800 metri quadrati distribuiti su tre livelli e può ospitare 638 clienti.

Progettata e creato dai team di Air France in collaborazione con l’agenzia SGK Brandimage, questa lounge è un luogo confortevole in cui riposare, mangiare o lavorare in tutta tranquillità. Il suo design riflette l’immagine della compagnia aerea con l’uso del suo logo, il cavalluccio marino alato, il suo simbolo storico, e i poster esposti che riflettono la sua ricca tradizione e promuovono la sua rete attuale. Presenta i colori distintivi della compagnia aerea, sfumature di blu, bianco brillante e tocchi di rosso, per un ambiente raffinato ed elegante. L’uso del legno di quercia e delle tonalità champagne metallizzate nel design dello spazio aggiunge calore ed eleganza. Scelti con cura e talvolta ricondizionati in modo ecologicamente responsabile, i mobili sono rifiniti secondo i più alti standard.

L’ingresso della lounge rivela la fragranza distintiva di Air France. Chiamata AF001, questa home fragrance è stata creata da Francis Kurkdjian, il grande maestro profumiere francese e direttore artistico della Maison Francis Kurkdjian. Creata con sentori di gelsomino e rosa, la sua delicata aura floreale porta i viaggiatori in un vero viaggio olfattivo, catturando un momento sospeso nel tempo. Il suo confortante profumo muschiato, combinato con la mimosa del sud della Francia, aggiunge una vivacità solare e naturale”, afferma Air France.

“Air France offre ora ai passeggeri un “petit salon” situato al piano superiore. Un luogo dove rilassarsi e ricaricare le batterie, questa area privata è un invito a rilassarsi e distendersi. Ideale per leggere o riposare in un ambiente tranquillo e arredato con gusto, lo spazio offre una varietà di opzioni di posti a sedere individuali o di gruppo.

Un’area di lavoro adiacente unisce funzionalità e comfort. Con posti a sedere individuali, uno spazio di co-working e una sala riunioni per partecipare a riunioni online in tutta tranquillità, offre un ambiente sereno, ergonomico e connesso per soddisfare le esigenze di lavoro dei clienti.

In questa nuova lounge ampliata, Air France ha riservato un’area privata ai suoi Flying Blue Ultimate customers. Questo spazio privato e raffinato ha una vista libera sulle piste e garantisce il massimo comfort e la massima riservatezza. Questa zona dispone anche di un servizio di ristorazione in stile ristorante, così i clienti possono gustare alcune delizie culinarie prima di imbarcarsi.

All’interno della lounge, diverse dining areas offrono ai clienti un’esperienza culinaria francese raffinata in un ambiente caldo ed elegante. L’offerta gastronomica cambia durante il giorno, offrendo piatti caldi e freddi, dolci e salati, nonché opzioni vegetariane.

Come parte del suo approccio eco-responsabile, Air France privilegia i prodotti locali e di stagione. La compagnia presta particolare attenzione alla limitazione degli sprechi alimentari, alla raccolta differenziata e al riciclaggio degli articoli per la ristorazione. Ci sono fontanelle in tutta la lounge, per limitare il consumo di plastica monouso, e sono disponibili anche distributori di bevande”, prosegue Air France.

“I clienti possono anche rilassarsi in aree dedicate distribuite sui diversi livelli della lounge, dotate di loungers che offrono un comfort simile a quello di un letto. Sono disponibili anche comode sedute in tutta la lounge.

La lounge dispone di una Clarins beauty treatment area. Partner di Air France da quasi 20 anni, i professionisti della cura della bellezza Clarins accolgono i clienti in un’accogliente cabina per trattamenti, dove possono usufruire di una gamma di trattamenti per il viso gratuiti che offrono risultati immediati e rivitalizzanti.

Per un accesso rapido e semplice, la lounge ha un ingresso dotato di eligibility kiosks. La lounge offre anche una connessione Wi-Fi gratuita e numerose prese elettriche e USB vicino a ogni posto. Per garantire un benessere ottimale, sono disponibili cabine doccia durante tutto il giorno per consentire ai clienti di rinfrescarsi e ricaricare le batterie. La stampa digitale è disponibile anche sull’app Air France Press. I clienti possono anche leggere la rivista EnVols disponibile nella lounge”, conclude Air France.

(Ufficio Stampa Air France – Photo Credits: Copyright Air France)