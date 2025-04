Air Dolomiti e 3Bee: un progetto per la biodiversità

Air Dolomiti, compagnia aerea di Lufthansa Group, annuncia il lancio di un nuovo e ambizioso progetto a favore della biodiversità, realizzato in collaborazione con 3Bee, realtà innovativa che si occupa di monitorare e proteggere la natura e gli impollinatori attraverso tecnologie all’avanguardia.

“Il progetto, che avrà la durata di tre anni, prevede in una prima fase la creazione di una piccola oasi della biodiversità a pochi chilometri dalla sede dell’azienda, a Sommacampagna di Verona, dove verranno piantate 100 piante nettarifere selezionate dagli esperti agronomi di 3Bee. Le piante saranno scelte con attenzione per garantire fioriture scalari che forniranno un apporto continuo di nutrimento agli impollinatori, specie essenziali per l’ecosistema sempre più minacciate dai cambiamenti climatici e dalla perdita di habitat naturali. Il progetto sarà costantemente monitorato tramite la tecnologia Spectrum, un sensore bioacustico IoT sviluppato da XNatura, in grado di valutare l’abbondanza e la varietà di insetti impollinatori nell’area.

Il prossimo anno il progetto si arricchirà con l’introduzione di alcune arnie, dotate di tecnologia Hive-Tech, con l’obiettivo di monitorare parametri ambientali cruciali a partire dall’ape, fondamentale bioindicatore dello stato di salute dell’ambiente. L’iniziativa si inserisce in un più ampio contesto di iniziative intraprese da Air Dolomiti per la sostenibilità e la salvaguardia ambientale.

Lo sviluppo dell’oasi ed il suo stato di salute saranno monitorati attraverso la piattaforma XNatura che, integrando intelligenza artificiale, sensori IoT, tecnologie satellitari e cloud computing analizza in tempo reale la rigenerazione della natura, il clima e la biodiversità delle zone seguite da 3Bee. Di seguito il link specifico relativo all’oasi Air Dolomiti: https://oasi.3bee.com/owner/air-dolomiti/“, afferma Air Dolomiti.

“Questo progetto rappresenta un passo importante nella nostra missione per contribuire alla sostenibilità: siamo consapevoli dell’impatto ambientale del nostro settore di attività e per questo ci impegniamo a mettere in campo progetti reali, in un momento storico in cui la salvaguardia della natura è diventata una delle sfide più urgenti. Siamo orgogliosi di poter promuovere iniziative che facciano davvero la differenza”, dichiara Steffen Harbarth, CEO di Air Dolomiti.

“Il coinvolgimento attivo dei nostri dipendenti in questo progetto è fondamentale. Crediamo che ogni membro della nostra squadra possa contribuire concretamente alla causa della sostenibilità. Riflettere insieme sull’importanza di proteggere la biodiversità e stimolare azioni dirette a favore dell’ambiente è un passo importante per creare una cultura aziendale orientata alla sostenibilità”, afferma Paolo Aldegheri, Vice President HR, Organization, Legal & HSE di Air Dolomiti.

“Il nostro obiettivo è restituire alla natura le terre danneggiate, trasformandole in aree rigenerate. Il progetto Oasi della Biodiversità nasce per diffondere la cultura della cura del suolo e del paesaggio, sostenendo agricoltori virtuosi che, invece di prendere dalla terra, la proteggono e la rigenerano. Ogni Oasi è un cerotto più o meno grande sulla pelle del Pianeta, un gesto per riparare gli equilibri naturali”, dichiara Niccolò Calandri, CEO di 3Bee.

