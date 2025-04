British Airways lancia il summer schedule, con l’aggiunta di Kuala Lumpur e Tbilisi alla sua route map

British Airways ha lanciato le sue rotte per Kuala Lumpur e Tbilisi questa settimana, segnando una pietra miliare significativa nel ricollegare il Regno Unito con entrambe le regioni e nell’ampliare la sua rete per i clienti da entrambe le parti del mondo.

“La compagnia è atterrata nella Garden City of Lights questa settimana per la prima volta in cinque anni. L’aereo è partito da London Heathrow alle 21:10 ora locale del 1° aprile, atterrando al Kuala Lumpur International Airport il giorno successivo alle 17:20 ora locale. I clienti del primo volo sono stati accolti all’arrivo con regali speciali.

British Airways opererà quotidianamente da London Heathrow a Kuala Lumpur con aeromobili Boeing 787-900 della compagnia aerea. I clienti possono scegliere tra quattro cabine: World Traveller (economy), World Traveller Plus (premium economy), Club World (business class) e First (first class).

La compagnia aerea ha anche recentemente ampliato la sua codeshare partnership con Malaysia Airlines, offrendo ai clienti più opzioni di viaggio e collegamenti senza interruzioni per oltre 17 rotte da Kuala Lumpur. Ciò include viaggi verso destinazioni chiave prenotabili come parte di un unico biglietto, come Australia, Nuova Zelanda, Cambogia, Indonesia, Singapore, Thailandia e Vietnam.

Questa ripresa dei voli sostiene il continuo investimento di British Airways nell’Asia Pacifico, ampliando le opzioni di viaggio tra Regno Unito e Malesia e rafforzando al contempo i legami commerciali, turistici e culturali. La compagnia aerea ha anche recentemente ripreso i voli da London Gatwick a Bangkok e ha ampliato il suo codeshare agreement con Bangkok Airways, consentendo collegamenti senza interruzioni da Bangkok alle sei popolari destinazioni turistiche di Koh Samui, Phuket, Chiang Mai, Krabi, Phnom Penh e Siem Reap”, afferma British Airways.

“British Airways ha accolto nuovamente Tbilisi nella sua rete di rotte, dopo l’ultimo servizio programmato nel 2013. Il servizio per la capitale georgiana è partito da London Heathrow alle 21:25 ora locale del 30 marzo, atterrando al Tbilisi International Airport il giorno successivo alle 05:30 ora locale.

Situata all’incrocio tra Europa e Asia, la Georgia è nota per la sua ricca storia, la cultura vivace, la cucina tradizionale e i paesaggi pittoreschi.

Come parte della sua rete di voli a corto raggio, i clienti che viaggiano verso Tbilisi hanno la possibilità di scegliere tra due cabine: Club Europe (business class) ed Euro Traveller (economy class). I clienti Euro Traveller possono usufruire di un drink e uno spuntino omaggio, mentre i clienti Club Europe hanno accesso alla lounge, un servizio pasti completo, imbarco prioritario e franchigia bagaglio aggiuntiva inclusi nel biglietto”, prosegue British Aireays.

Neil Chernoff, British Airways Chief Planning and Strategy Officer, ha affermato: “Siamo lieti di dare nuovamente il benvenuto a Malesia e Georgia nella nostra rete, entrambe due destinazioni chiave che i nostri clienti conoscono e amano. I nostri team hanno lavorato duramente per riportare queste rotte saldamente sulla nostra mappa delle rotte, il che significa che i clienti hanno più scelta quando si tratta di viaggiare per lavoro o per piacere in Europa, Asia e oltre. Dalla culla del vino a una delle città più connesse dell’Asia, speriamo che i nostri clienti traggano vantaggio dall’esplorazione di un posto nuovo e non vediamo l’ora di accoglierli a bordo”.

“British Airways sta aumentando il suo servizio da London Heathrow (LHR) a Tokyo Haneda (HND) a due volte al giorno dal 30 marzo 2025, segnando un significativo aumento della capacità e della connettività tra Regno Unito e Giappone in vista della stagione estiva.

British Airways opererà ora 14 voli a settimana per Tokyo, inclusi i voli operati dalla flotta A350 della compagnia aerea una volta al giorno. Questo aereo a basso consumo di carburante presenta una cabina a tre classi, tra cui World Traveller (economy), World Traveller Plus (premium economy) e Club World (business class). L’aereo presenta anche la Club Suite di British Airways, che è l’ultimo sedile business class della compagnia aerea, che offre un’esperienza elevata progettata per il comfort e la privacy a 35.000 piedi.

Il mese prossimo la compagnia aerea aggiungerà tre nuove rotte italiane alla sua rete, tra cui Rimini sulla costa adriatica da London Heathrow in partenza il 15 maggio e Salerno sulla costiera amalfitana da London Gatwick il 22 maggio. Un nuovo servizio da London City a Olbia partirà il 25 maggio e andrà ad aggiungersi ai voli esistenti da Heathrow. Le nuove rotte porteranno il numero totale di destinazioni italiane servite dalla compagnia di bandiera a 19, più di qualsiasi altro paese europeo nella rete della compagnia aerea.

La compagnia aerea ha anche aumentato i voli per Riyadh, potenziando i viaggi e i collegamenti commerciali tra il Regno Unito e l’Arabia Saudita. I clienti potranno ora usufruire di quasi il doppio del numero di voli, con oltre 80.000 posti in più rispetto all’anno scorso. Le nuove aggiunte di voli saranno operative quasi tutti i giorni della settimana (esclusi i martedì), programmate strategicamente per offrire ai clienti maggiore flessibilità per i collegamenti successivi all’interno dell’ampia rete globale di British Airways da London Heathrow verso oltre 200 destinazioni”, conclude British Airways.

(Ufficio Stampa British Airways)