De Havilland Aircraft of Canada acquisisce Fleet Canada Inc.

De Havilland Aircraft of Canada (DHC) ha annunciato di aver acquisito tutte le azioni di Fleet Canada Inc. (Fleet) di Fort Erie, Ontario. Fleet è un attuale fornitore di parti e aerostrutture per De Havilland Canada e per numerosi altri Original Equipment Manufacturers (OEMs). La società opera in una struttura di 500.000 piedi quadrati nel sud dell’Ontario, che ha la capacità di supportare la crescita e l’espansione di De Havilland Canada.

Con l’aggiunta di Fleet, DHC è ora in grado di internalizzare una serie di capacità che la società non aveva ancora, tra cui metal-to-metal bonding and advanced composites. Attualmente, Fleet fornisce parti per De Havilland Canada sui programmi Twin Otter, De Havilland Canadair-515 e Dash 8. Si prevede che la capacità della Fleet facility aumenterà con l’aggiunta di nuovi macchinari e personale aggiuntivo, per tenere il passo con la crescente domanda.

“Aggiungendo le capacità di Fleet Canada, De Havilland Aircraft of Canada sarà in grado di soddisfare meglio le esigenze dei nostri clienti”, ha affermato Brian Chafe, CEO di De Havilland Canada. “Il nostro obiettivo è mantenere la nostra flotta in volo e soddisfare la crescente domanda di De Havilland Canadair 515. L’acquisizione del team e della capacità di Fleet contribuirà notevolmente a raggiungere questo obiettivo”.

“Sono entusiasta di aggiungere le capacità di produzione di Fleet e le competenze del team al toolkit di De Havilland Canada”, ha affermato Gerry Kelly, DHC Vice President of Manufacturing. “Fleet è stato un fornitore formidabile per DHC, la sua abilità artigianale e le sue in-house processing capabilities sono un’ottima aggiunta per fornire soluzioni tempestive per i nostri clienti”.

“Con oltre 46.000 lavoratori in più di 200 aziende, l’Ontario si è affermato come un attore chiave nella produzione e nello sviluppo di aerospace and aerostructure parts all’avanguardia”, ha affermato Vic Fedeli, Ontario’s Minister of Economic Development, Job Creation and Trade. “Ci congratuliamo con De Havilland Canada per la crescita delle sue attività e non vediamo l’ora di vedere l’abilità artigianale di Fleet Canada continuare a definire il futuro della produzione di aerostrutture avanzate qui in Ontario”.

(Ufficio Stampa De Havilland Canada – Photo Credits: De Havilland Canada)