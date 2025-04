Enac: esibizioni delle Frecce Tricolori e delle Red Arrows il 7 e 8 aprile, limitazioni dello spazio aereo per consentire il sorvolo della Capitale

L’Enac informa: “In occasione della visita a Roma dei Reali del Regno Unito, Sua Maestà Re Carlo III e la Regina Camilla, lunedì 7 e martedì 8 aprile le Frecce Tricolori e le Red Arrows, la pattuglia nazionale del Regno Unito, sorvoleranno la Capitale”.

“Per consentire lo svolgimento dei sorvoli in sicurezza Enac ed Enav, per limitare i disagi alle normali operazioni dell’aviazione commerciale, hanno provveduto a riservare all’evento solo specifiche porzioni dello spazio aereo della Capitale, con limitate restrizioni dell’operatività aerea per il tempo strettamente necessario alle esibizioni che rappresentano il forte legame che unisce i due Paesi”, conclude l’Enac.

(Ufficio Stampa Enac)