News Brevi – 04.04.2025

LIFESTYLE AVIATION E’ STATA NOMINATA TECNAM DEALER IN MAJOR U.S. TERRITORY – Tecnam Aircraft informa: “LifeStyle Aviation, fornitore leader di modern aircraft solutions, annuncia la sua nomina ufficiale a authorized Tecnam aircraft dealer per un major U.S. territory. Questa partnership strategica apre nuove opportunità per le scuole di volo che desiderano espandere e modernizzare le proprie flotte di addestramento con gli aeromobili all’avanguardia di Tecnam, tra cui i modelli P-Mentor, P2006T e P2010. Per 17 anni LifeStyle Aviation è stata all’avanguardia nel fornire soluzioni aeronautiche innovative, specializzandosi in aircraft sales, training fleet solutions and ownership programs. La partnership con Tecnam si allinea naturalmente con l’impegno di LifeStyle Aviation nel far progredire l’aviazione generale attraverso design moderni, tecnologia all’avanguardia e una forte attenzione alla sicurezza e all’efficienza. Insieme, entrambe le aziende si impegnano a supportare le scuole di volo nella loro crescita e a garantire che i piloti siano formati sugli aeromobili più avanzati e a basso consumo di carburante disponibili oggi”. John Armstrong, fondatore e CEO di LifeStyle Aviation, ha dichiarato: “Il nostro obiettivo è continuare ad aiutare le scuole di volo a crescere e modernizzarsi, offrendo al contempo opzioni sul mercato che aiutino a far progredire l’aviazione generale. Siamo entusiasti di consolidare il nostro successo e ampliare le opzioni per le scuole di volo con la linea di aeromobili Tecnam adatti alle scuole di volo”. Walter Da Costa, Chief Sales Officer, Tecnam, ha aggiunto: “Siamo lieti di dare il benvenuto a LifeStyle Aviation nella famiglia Tecnam come rivenditore ufficiale. La loro profonda competenza in aircraft sales and fleet solutions li rende un partner ideale per espandere la presenza di Tecnam nel mercato statunitense. Questa collaborazione aiuterà le scuole di volo ad accedere agli aeromobili da addestramento più innovativi ed efficienti, assicurando loro di rimanere all’avanguardia in un panorama aeronautico in continua evoluzione”. “Questa nuova partnership fornirà alle scuole di volo di tutta la regione l’accesso agli aeromobili da addestramento avanzati di Tecnam, supportando i loro sforzi di espansione e l’efficienza operativa”, conclude Tecnam Aircraft.

AIRLINK OTTIENE LA IATA ENVIRONMENTAL ASSESSMENT CERTIFICATION – Le pratiche di gestione ambientale e sostenibilità di Airlink sono state riconosciute da IATA (International Air Transport Association) attraverso l’ottenimento della Environmental Assessment Certification (IEnvA). La certificazione IEnvA di Airlink conferma la sua conformità agli standard globali per le pratiche ambientali e alla Dichiarazione di Buckingham Palace per combattere il commercio illegale di fauna selvatica. La certificazione IEnvA di Airlink porterà vantaggi anche ai suoi clienti e partner. “I nostri clienti business e leisure sono sempre più focalizzati nel ridurre il loro impatto ambientale. Allo stesso modo, la preservazione ambientale e della fauna selvatica sono fondamentali per i mezzi di sussistenza, le imprese e le economie di molte delle destinazioni che serviamo. Come anello vitale in questa catena, Airlink ha il dovere di offrire un impatto ambientale positivo. L’approvazione e la certificazione internazionale di IATA aiuteranno Airlink a rafforzare la fiducia con i suoi clienti, partner industriali, enti regolatori e altri attori chiave”, ha spiegato de Villiers Engelbrecht, Amministratore Delegato di Airlink. “Giocare il nostro ruolo nella lotta globale contro il commercio illegale di fauna selvatica è alla base dei valori della nostra compagnia aerea. Ciò è stato dimostrato dalla nostra recente collaborazione tra Airlink Cargo e la Royal Foundation’s United for Wildlife Transport Taskforce per il rimpatrio di alcuni degli animali più vulnerabili e in via di estinzione al mondo nei loro habitat naturali in Madagascar”, ha aggiunto Hardus Kuschke, Executive Manager Cargo responsible for Environmental Affairs di Airlink. Il programma di certificazione volontaria IATA Environmental Assessment (IEnvA) valuta in modo indipendente l’impegno delle compagnie aeree, degli aeroporti, delle strutture di handling cargo, degli spedizionieri e di altri attori del settore a migliorare continuamente le loro performance ambientali e di sostenibilità. Si basa su standard globalmente riconosciuti e sulle migliori pratiche del settore, inclusi lo standard ISO 14001 per il sistema di gestione ambientale e la IATA Operational Safety Audit (IOSA). IEnvA fornisce anche linee guida, procedure e altri strumenti per aiutare le organizzazioni a migliorare la gestione della sostenibilità.

AEROPORTO DI TRAPANI, ADDIZIONALE COMUNALE: “TRAPANI E PALERMO NON SON OCONCORRENTI MA COMPLICI NELLA CRESCITA” – Airgest informa: “Il presidente di Airgest, società di gestione dell’aeroporto di Trapani Birgi, Salvatore Ombra, interviene sui dubbi sollevati sulla concorrenza tra gli aeroporti di Trapani e Palermo che potrebbe ingenerare l’eliminazione dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco, concessa dalla Regione Siciliana agli aeroporti minori”. “Quando Trapani registrava poco più di duecentomila passeggeri e rischiava la chiusura, lo scalo di Palermo ne faceva meno di 8 milioni. Adesso lo scalo di Trapani raggiunge il milione e Palermo supera i nove milioni. La crescita dell’aeroporto Vincenzo Florio non potrà mai essere un problema per il Falcone Borsellino, piuttosto un’opportunità per l’intera Sicilia occidentale. I due scali sono due squadre che non giocano nello stesso campionato, non sono concorrenti ma complici nella crescita del traffico aereo regionale”, ha affermato il presidente di Airgest, Salvatore Ombra. “Trapani è utile ad aumentare l’offerta e ridurre sempre più il prezzo medio dei biglietti. Peraltro, un maggiore incoming si distribuirebbe certamente anche nella provincia di Palermo con un effetto moltiplicatore del turismo e della mobilità”. “Il Vincenzo Florio non potrà mai impensierire l’aeroporto di Palermo che, non solo negli ultimi anni, coincidenti con la ripresa di Birgi, ha toccato numeri incredibili, ma già nel primo trimestre dell’anno ha fatto circa un milione e 600 mila passeggeri. L’abolizione dell’Addizionale darà una ulteriore spinta, come è accaduto in altre regioni, all’occupazione ed alla mobilità”, prosegue Ombra. “La Regione Siciliana ha fatto una scelta politica coraggiosa e lungimirante per sostenere gli scali minori, Trapani, Comiso, Pantelleria e Lampedusa, nel solco di quanto fatto in altre regioni d’Italia. Ha investito fondi ingenti e metterà le compagnie aeree nella condizione di incrementare frequenze e rotte e quindi l’offerta generale, rendendo anche mitigati i prezzi. La Regione Siciliana, che è poi l’azionista di maggioranza del Vincenzo Florio, sta attuando una strategia giusta che aiuta fondamentali realtà più piccole per il benessere complessivo dell’intera regione. Non possono esistere gelosie tra gli scali e siamo certi che anche quella piccola parte di sindacati che hanno mostrato preoccupazione riscontreranno immediati vantaggi occupazionali in tutta la Sicilia spinti da una maggiore attrattività complessiva”.

NORWEGIAN GROUP HA TRASPORTATO 1,9 MILIONI DI PASSEGGERI A MARZO – A marzo Norwegian ha trasportato 1.587.550 passeggeri, mentre Widerøe ne ha trasportati 328.385, per un totale di 1.915.935 per il Gruppo. La capacità è aumentata del 13% per Norwegian, mentre Widerøe ha avuto un aumento del 9% della capacità rispetto a marzo 2024. “Sono lieto che stiamo continuando il forte slancio con le nostre prestazioni operative in Norwegian, qualcosa di fondamentale all’inizio del nostro summer programme. Marzo è l’ultimo mese di bassa stagione e non vediamo l’ora di un intenso periodo di viaggi pasquali”, ha affermato Geir Karlsen, CEO di Norwegian. Il fattore di carico per Norwegian a marzo è stato dell’81,1%, in calo di 3,9 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. La riduzione è causata principalmente dalle vacanze di Pasqua del 2024 cadute a marzo, nonché da un significativo aumento della capacità. Norwegian ha operato una media di 77 aeromobili durante il mese di marzo. Il load factor di Widerøe (ASK) a marzo è stato del 70,7%, in aumento di 0,3 punti percentuali. La puntualità di Norwegian e Widerøe, definita come quota di voli in partenza entro 15 minuti dall’orario previsto, è stata rispettivamente dell’88,1% e dell’80,7%. La regolarità, misurata dalla quota di voli programmati in corso, è stata del 99,4% per Norwegian e del 95,5% per Widerøe. L’inizio di aprile segna l’inizio del summer programme di Norwegian. Il summer programme 2025 include 350 rotte, con 19 nuove destinazioni rispetto allo scorso anno. “Il nostro programma estivo entra in azione questa settimana, con 129 entusiasmanti destinazioni in Europa e oltre. Le prenotazioni iniziali per i viaggi estivi sono forti e non vediamo l’ora di far volare tutti i nostri clienti verso le loro destinazioni. Consigliamo a tutti i clienti con date di vacanza stabilite di prenotare in anticipo”, ha affermato Geir Karlsen. A marzo, Norwegian ha concluso l’accordo per l’acquisto di dieci aeromobili Boeing 737-800 precedentemente in leasing, che supporteranno la crescita e la flessibilità a lungo termine della compagnia aerea. A marzo, le rotte più popolari di Norwegian sono state: Londra, Malaga, Alicante, Las Palmas, Barcellona (le intra-Nordic and domestic routes non sono incluse).

EUROWINGS E SMARTWINGS RAFFORZANO LA PARTNERSHIP: VOLI AGGIUNTIVI DALLA REPUBBLICA CECA VERSO LE ISOLE CANARIE – Eurowings informa: “Eurowings e Smartwings stanno ulteriormente ampliando la loro cooperazione all’aeroporto Václav Havel di Praga. Dall’inverno 2025/26, Eurowings amplierà la sua rete di rotte per includere voli diretti da Praga alle Isole Canarie. I viaggiatori potranno quindi volare sei volte a settimana con Eurowings da Praga verso queste famose destinazioni per le vacanze sull’Atlantico. L’orario dei voli include: martedì per Lanzarote, mercoledì e sabato per Fuerteventura, giovedì per Gran Canaria e venerdì e domenica per Tenerife. Nell’orario estivo 2025, Smartwings offrirà scheduled flight diretti da Praga verso quattro destinazioni nelle Isole Canarie: Tenerife (giornaliero), Gran Canaria (due volte alla settimana), Lanzarote (due volte alla settimana) e Fuerteventura (due volte alla settimana). Dal prossimo orario invernale, l’attuale collegamento Smartwings tra Praga e le Isole Canarie sarà ampliato per includere voli operati da Eurowings, con Smartwings codeshare flight number. Questa partnership ampliata offrirà ai passeggeri ancora più opzioni di volo e garantirà maggiore disponibilità e flessibilità nella pianificazione dei loro viaggi”.

EUROWINGS DIVENTA MEMBRO DEL SUNFLOWER NETWORK – Eurowings informa: “Il Sunflower programme è stato sviluppato come un modo discreto e volontario per comunicare che chi lo indossa ha una disabilità, una condizione o una neurodivergenza non visibile e che potrebbe aver bisogno di ulteriore assistenza, comprensione, tempo o spazio. Promuove la consapevolezza delle disabilità invisibili e dell’inclusione. Un girasole giallo su sfondo verde simboleggia la necessità di rispetto e consapevolezza. Con l’aiuto della formazione interna per i suoi dipendenti, Eurowings aiuta le persone le cui limitazioni non sono evidenti a rendere il loro soggiorno in aeroporto più piacevole e il viaggio più facile”. “Siamo lieti di aver aderito a questa preziosa iniziativa e di fare la differenza fornendo un supporto attento durante il viaggio con noi”, afferma Lars Schmidt, responsible for inclusive and accessible travel at Eurowings. “Si stima che oltre un miliardo di persone in tutto il mondo vivano con disabilità e non tutte sono visibili. Soprattutto in luoghi affollati come gli aeroporti, queste persone potrebbero aver bisogno di più tempo, aiuto o considerazione”.

EASYJET CELEBRA IL VOLO INAUGURALE TRA LONDON LUTON E TBILISI – easyJet ha celebrato ieri il suo primo volo in partenza per la capitale georgiana Tbilisi dall’aeroporto di London Luton. “Il volo inaugurale è partito puntuale alle 12:25 per la prima volta verso la nuova destinazione della compagnia aerea, con arrivo in Georgia alle 20:25 ora locale. Il nuovo collegamento con la città sta già riscuotendo successo tra i clienti, che scelgono di esplorare Tbilisi come nuova destinazione per una breve vacanza in città e come punto di partenza per scoprire di più sulla Georgia. Il nuovo servizio continuerà a essere operativo due volte a settimana il martedì e il sabato per tutta la stagione estiva. La compagnia aerea ha inoltre lanciato nuove rotte per Tbilisi da Ginevra e Milano Malpensa quest’anno. Per supportare una maggiore scelta e connettività da London Luton, la compagnia aerea ha recentemente basato un ulteriore aeromobile Airbus A320 presso la sua base di Luton, il che significa che la Luton fleet di easyJet comprende ora 25 aeromobili A320 Family”, afferma easyJet. Ali Gayward, Country Manager di easyJet per il Regno Unito, ha affermato: “Siamo davvero lieti di celebrare questa nuova entusiasmante rotta nella rete di easyJet e di fornire un’esclusiva connettività diretta tra il Regno Unito e Tbilisi in Georgia questa estate. Offrirà ancora più scelta ai nostri clienti che volano da London Luton”. “Oltre sette milioni di passeggeri scelgono di viaggiare con easyJet verso 74 destinazioni da London Luton ogni anno e dal primo volo easyJet da London Luton a Edimburgo quasi 30 anni fa, la compagnia aerea ha trasportato oltre 124 milioni di passeggeri dall’aeroporto. easyJet collega London Luton alle principali città europee come Parigi e Amsterdam, nonché a una serie di destinazioni leisure come Spagna, Italia, Tunisia, Turchia ed Egitto, offrendo tariffe convenienti e un programma conveniente per leisure and business travellers”, conclude easyJet.

EASYJET SI PREPARA PER LE PROSSIME VACANZE DI PASQUA – easyJet informa: “easyJet prevede di trasportare fino a 4,2 milioni di clienti durante le prossime vacanze di Pasqua in quella che si preannuncia come una delle più movimentate fughe pasquali nella storia della compagnia aerea. Il picco sarà il Venerdì Santo, 18 aprile, quando si prevede che fino a 262.000 clienti prenderanno il volo su oltre 1.800 voli attraverso l’ampia rete di rotte della compagnia aerea. Solo nel Regno Unito, fino a 145.000 clienti sono destinati a volare da o verso i 21 aeroporti britannici di easyJet su 1.101 voli. Proprio in tempo per Pasqua, la compagnia aerea ha aperto la sua decima base nel Regno Unito a London Southend, offrendo fino a 122 voli a settimana, inclusi i servizi per Antalya, Pisa, Dalaman e Tenerife, offrendo ancora più scelta di valore e connettività dal Regno Unito. Altrove nell’impareggiabile leisure network della compagnia aerea, i voli sono ora operativi sulla prima rotta subsahariana di easyJet, verso Sal a Capo Verde da London Gatwick e Tbilisi in Georgia da London Luton. In totale, quest’estate decolleranno 110 nuove rotte easyJet, di cui 44 dal Regno Unito, in quella si preannuncia come l’estate più grande di sempre della compagnia aerea, con sette ulteriori aeromobili Airbus A320 Family che si uniranno alla sua flotta con base nel Regno Unito”. Ali Gayward, Country Manager di easyJet per il Regno Unito, ha affermato: “La Pasqua è uno dei periodi più intensi per i viaggi, che vede milioni di vacanzieri partire per godersi un po’ di sole primaverile, sciare o visitare amici e parenti. Mentre diamo il via alla nostra più grande stagione estiva di sempre, con oltre 1.000 rotte tra cui 110 nuovi servizi lanciati sulla nostra rete, ci concentriamo sull’offrire grande valore e scelta, puntando sempre a rendere i viaggi facili per i 100 milioni di clienti che voleranno quest’anno e non vediamo l’ora di accoglierli a bordo”.

RYANAIR: DECOLLANO LE NUOVE ROTTE PER L’ESTATE 2025 DA LONDON STANSTED – Ryanair informa: “Ryanair ha annunciato oggi che i primi voli delle sue nuove rotte per l’estate 2025 da London Stansted verso Bodrum, Clermont, Dalaman, Linz, Lubecca, Münster e Reggio Calabria sono decollati questa settimana. Ryanair opererà diversi voli a settimana su ciascuna di queste nuove rotte come parte del programma estivo 2025 di Ryanair, offrendo ai cittadini/visitatori del Regno Unito ancora più scelta alle tariffe più basse. Queste sono solo 7 delle 163 rotte che Ryanair opererà da/per l’aeroporto di London Stansted questa estate, tutte prenotabili ora su ryanair.com”. Il direttore delle comunicazioni di Ryanair, Jade Kirwan, ha affermato: “Ryanair è lieta di vedere i primi voli delle nostre nuove rotte estive 2025 da London Stansted a Bodrum, Clermont, Dalaman, Linz, Lubecca, Münster e Reggio Calabria decollare questa settimana, trasportando molti vacanzieri felici e segnando l’inizio della stagione estiva 2025. Il programma completo di Ryanair per l’estate 2025, con oltre 2.000 rotte in oltre 230 destinazioni, è disponibile per la prenotazione su ryanair.com”.

RYANAIR: DECOLLANO LE NUOVE ROTTE RYANAIR PER L’ESTATE 2025 DA MANCHESTER – Ryanair informa: “Ryanair ha visto decollare i primi voli delle sue nuove rotte per l’estate 2025 da Manchester a Rabat e Tolosa. Ryanair opererà 2 voli a settimana su ciascuna di queste nuove rotte come parte del programma estivo 2025 di Ryanair, offrendo ai cittadini/visitatori del Regno Unito ancora più scelta alle tariffe più basse. Queste sono solo 2 delle 81 rotte che Ryanair opererà da/per l’aeroporto di Manchester questa estate, tutte prenotabili ora su ryanair.com. Il programma completo di Ryanair per l’estate 2025, con oltre 2.000 rotte in oltre 230 destinazioni, è disponibile per la prenotazione su ryanair.com”.

IBERIA MAINTENANCE E’ STATA RICONOSCIUTA CON IL PREMIO “MIGLIORE INIZIATIVA DI SOSTENIBILITA’ 2025” ALL’AEROSPACE TECH WEEK – Iberia Maintenance è stata insignita del premio “Migliore iniziativa di sostenibilità 2025” alla cerimonia degli Aerospace Tech Review Awards, tenutasi durante l’Aerospace Tech Week (ATW) a Monaco questa settimana, per la sua strategia di sostenibilità a lungo termine. “L’offerta vincente della MRO spagnola si basa sulla sua strategia globale di sostenibilità, che comprende tre obiettivi chiave. Ambito 1: utilizzo di sustainable aviation fuel (SAF) nel banco di prova dei motori, con una conseguente riduzione di 130 tonnellate di CO2 nel 2024. Ambito 2: impegno a ridurre il consumo di energia del 20% entro il 2025 rispetto al 2022, generando il 10% di tale energia attraverso pannelli solari e utilizzando il 100% di energia rinnovabile, che viene già utilizzata. Ambito 3: miglioramento delle capacità di riparazione interna, per garantire che il 40% di esse venga eseguito internamente. Per i pezzi subappaltati e riparati dai fornitori, Iberia Maintenance ha un accordo con un fornitore di servizi logistici impegnato a ridurre l’impronta di carbonio del 20%”, afferma Iberia. “Questo prestigioso premio è un riconoscimento della dedizione di Iberia Maintenance all’innovazione e all’adozione di tecnologie che contribuiscono a un settore aeronautico e MRO più sostenibile. L’Aerospace Tech Week Europe è un evento di primo piano dedicato alla promozione dell’innovazione e della tecnologia nel settore aerospaziale. Fornisce una piattaforma per leader ed esperti tecnici per connettersi, impegnarsi in discussioni, fare rete e collaborare su tendenze, sfide e opportunità emergenti”, conclude Iberia.

IMOLA PRONTA AD ACCOGLIERE LA FIA WEC 6 HOURS OF IMOLA 2025 – L’Autodromo di Imola informa: “Dopo il successo dello scorso anno, con oltre 73.000 presenze nei tre giorni, Il FIA World Endurance Championship torna protagonista all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola con la 6 Hours of Imola, in programma dal 18 al 20 aprile, secondo appuntamento della stagione. Uno spettacolo che non sarà solo lungo i 4.909 metri del tracciato. Per tutto il weekend infatti sarà in piena attività una fan zone per intrattenere gli spettatori, con a disposizione una ruota panoramica gratuita per gustarsi il circuito dall’alto, interviste ai piloti, musica e spettacoli sul palco allestito, simulatori, attività per bambini e naturalmente punti food per godere appieno della giornata. Per non perdere l’emozione della 6 Hours of Imola, ricordiamo che i biglietti sono in vendita su Ticketone e nei punti autorizzati. Un’occasione imperdibile per vivere da vicino un evento che promette adrenalina, emozioni e spettacolo. Per presentare la FIA WEC 6 Hours of Imola, si è svolta una conferenza stampa nel Terminal dell’Aviazione Generale dell’Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna, con interventi di Frederic Lequien (FIA WEC CEO), Paolo Sgroppo (Operations Director Aeroporto di Bologna), Marco Panieri (Sindaco di Imola) e Pietro Benvenuti (Direttore Generale Autodromo Imola)”. Paolo Sgroppo (Operations Director Aeroporto di Bologna): “L’Aeroporto di Bologna, nel cuore della Motor Valley italiana, è ormai diventato un punto di costante passaggio, sia per le supercar che nascono nel nostro territorio e che viaggiano verso ogni angolo del mondo, sia per i protagonisti e gli appassionati dei grandi eventi di motorsport che animano la nostra regione e non solo. Per questo motivo siamo lieti di ospitare, per il secondo anno consecutivo e presso la TAG, il nostro Terminal di Aviazione Generale, la conferenza stampa di presentazione della tappa imolese del FIA World Endurance Championship, evento di cruciale importanza nel panorama mondiale delle competizioni automobilistiche, che conferma il ruolo fondamentale dell’Aeroporto Marconi come punto di riferimento nel mondo del motorsport”.

DELTA AUMENTA I VOLI PER AMERICA LATINA E CARAIBI IL PROSSIMO INVERNO – Delta informa: “Preparati a trascorrere una vacanza sotto il caldo sole questo inverno, mentre Delta lancia il suo più grande programma di sempre verso l’America Latina e i Caraibi, tra cui due nuove destinazioni dirette da Atlanta: St. Vincent e Grenadine (SVD) e Grenada (GND). I clienti Delta possono viaggiare verso oltre 52 destinazioni dirette in tutta la regione dal suo hub globale ad ATL, ispirando viaggi verso nuove fughe e mete preferite da tempo”. “Con due nuovissime destinazioni nei Caraibi orientali, Delta sta espandendo la sua offerta nella regione, con ancora più posti per l’America Latina e i Caraibi questo inverno”, ha affermato Paul Baldoni, Senior Vice President of Network Planning, Delta. “I clienti degli Stati Uniti trarranno vantaggio anche da più voli verso le principali destinazioni dagli hub del Midwest e del Nordest, nonché da un nuovo servizio diretto da città chiave come Austin, Nashville e Raleigh-Durham”. “Delta diventerà l’unica compagnia aerea statunitense a offrire un servizio non-stop per Saint Vincent e Grenadine (SVD) e Grenada (GND) da Atlanta. Queste nuove aggiunte renderanno queste isole prima difficili da raggiungere più accessibili che mai. Delta sta inoltre ampliando l’accesso diretto alle principali destinazioni latino-americane e caraibiche da diverse altre città degli Stati Uniti questo inverno”, conclude Delta.

EMIRATES LANCIA EMIRATES COURIER EXPRESS – Emirates informa: “Grazie a quasi quattro decenni di esperienza nel mantenere merci e persone in movimento in tutto il mondo, Emirates ha lanciato Emirates Courier Express, una soluzione di consegna end-to-end destinata a ridefinire l’esperienza di consegna espressa. Per garantire che Emirates Courier Express affrontasse le sfide dell’intero settore, Emirates ha collaborato con vari clienti globali per testare e perfezionare il prodotto, con l’obiettivo di renderlo il più veloce, affidabile e flessibile possibile, prima del lancio sul mercato. Nell’ultimo anno Emirates Courier Express ha trasportato diverse migliaia di pacchi dagli Emirati Arabi Uniti, dall’Arabia Saudita, dal Bahrein, dal Kuwait, dall’Oman, dal Sudafrica e dal Regno Unito. Il tempo medio di consegna è inferiore alle 48 ore. Ora Emirates Courier Express è aperto al pubblico, per le aziende”, afferma Emirates. Badr Abbas, Divisional Senior Vice President, Emirates SkyCargo, ha affermato: “Emirates Courier Express è un’evoluzione nel modo in cui spostiamo le merci in tutto il mondo, con velocità e su larga scala. Basandosi sulla nostra infrastruttura di livello mondiale e consolidata e reinventando i processi logistici tradizionali ove necessario, questa soluzione innovativa non solo soddisfa l’Emirates Gold Standard di affidabilità ed eccellenza, ma stabilisce un nuovo punto di riferimento per ciò che è possibile. Questo è solo l’inizio della nostra visione di innovare continuamente e guidare il settore delle consegne espresse”. “Tradizionalmente la cross-border delivery è gestita tramite un modello hub-and-spoke globale, con un pacco che effettua più fermate prima di arrivare alla destinazione finale. Emirates Courier Express ha rotto questo schema. Proprio come i passeggeri, i pacchi viaggeranno direttamente dall’origine alla destinazione, sfruttando l’ampiezza della vasta rete globale di Emirates e le frequenze di volo quasi senza pari. Questo approccio riduce significativamente i tempi di transito, riduce la movimentazione dei pacchi e offre ai clienti di Emirates Courier Express un vantaggio competitivo nel far arrivare i loro beni agli utenti finali. La connettività diretta è abbinata a diversi livelli di servizio, che vanno dalla consegna urgente il giorno successivo a un servizio Premium di due giorni, insieme a una pipeline di nuovi prodotti innovativi. Al momento del lancio Emirates Courier Express sarà attivo e disponibile in sette mercati, tuttavia la potenziale crescita della rete è illimitata: ovunque voli Emirates, Emirates Courier Express può consegnare. L’espansione in altri mercati è già in corso. Sfruttando la flotta della più grande compagnia aerea internazionale al mondo, Emirates Courier Express ha accesso a oltre 250 aeromobili passeggeri e cargo widebody per spostare i pacchi in tutto il mondo. Completata da una rete transfrontaliera di partner affidabile, fidata e integrata per gestire lo sdoganamento e il trasporto del primo e dell’ultimo miglio, la soluzione consegna porta a porta. Questa integrazione nell’infrastruttura esistente della compagnia consente a Emirates Courier Express di gestire le fluttuazioni di volume dovute ai picchi stagionali, mantenendo al contempo la stabilità dei costi, consentendo in definitiva ai clienti di pianificare e stilare un budget con sicurezza. Questa integrazione senza soluzione di continuità consente inoltre a Emirates Courier Express di fornire soluzioni personalizzate e su misura. Emirates Courier Express è completamente digitale, con una piattaforma tecnologica appositamente progettata”, prosegue Emirates. Dennis Lister, Senior Vice President of Product and Innovation, Emirates SkyCargo, ha affermato: “Emirates Courier Express è il risultato di una sfida allo status quo. Insieme al settore, abbiamo osservato i crescenti volumi di spedizioni transfrontaliere e ci siamo sfidati a trovare un modo migliore per trasportare queste merci in modo più rapido ed efficiente. Il lancio del nuovo prodotto riflette il nostro impegno continuo a superare i limiti per introdurre innovazioni che generano un impatto reale e garantiscono ai nostri clienti di avere sempre accesso alle soluzioni più veloci, affidabili e convenienti disponibili”. Per maggiori informazioni: https://www.emiratescx.com/ship.

SAAB RICEVE UN ORDINE PER L’UTAAS – Saab informa: “Saab ha ricevuto un ordine per l’Universal Tank and Anti-Aircraft System (UTAAS) sight- and fire control system per il Combat Vehicle 90 (CV90) da BAE Systems Hägglunds. L’ordine ammonta a 880 milioni di corone svedesi ed è stato registrato nel primo trimestre 2025. Saab, in collaborazione con i partner, ha avviato la produzione in Europa per soddisfare la crescente domanda per UTAAS. UTAAS è utilizzato per aerial and land targets e si basa su una costruzione modulare con un integrated sight- and fire control system per il CV90”.

AMERICAN AIRLINES: NUOVI PIATTI PER I FLAGSHIP MENU – American Airlines informa: “La primavera è nell’aria e nei piatti dei clienti, grazie all’ultimo aggiornamento delle offerte del menu della James Beard Foundation, disponibili esclusivamente nelle American Airlines Flagship® lounges. Questa stagione, i clienti che visitano Flagship® lounge and Flagship® First Dining possono aspettarsi una vivace gamma di piatti creati dagli chef che offrono sapori audaci, accompagnando i clienti in un viaggio culinario prima di lasciare la loro città di origine. Con la nuova rotazione del menu, American continua a ridefinire il significato di cenare prima del volo con ogni esclusiva collaborazione con uno chef. Con il programma AAdvantage®, sbloccare l’accesso alla Flagship® lounge non è mai stato così facile. Più clienti volano e guadagnano, più si avvicinano a godere di vantaggi premium, come l’accesso esclusivo alla lounge, dove si uniscono ristorazione di prima classe e comfort di livello superiore”.