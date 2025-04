Alaska Airlines annuncia un investimento in Loft Dynamics e una partnership per sviluppare e distribuire i primi Boeing 737 VR simulators

Loft Dynamics informa: “Inaugurando la nuova era del pilot training, Alaska Airlines ha annunciato un investimento in Loft Dynamics, industry leader in virtual flight training e sviluppatore dell’unico FAA– and EASA-qualified virtual reality (VR) helicopter flight simulator. L’investimento effettuato tramite Alaska Star Ventures, il corporate venture capital arm di Alaska, supporterà lo sviluppo del primo hyper-realistic, full-motion Boeing 737 VR simulator, utilizzando extended reality (XR) technology and techniques, con l’obiettivo di migliorare il pilot training program di Alaska e informare le future training solutions in tutto il settore”.

“Alaska ha una lunga storia di progressi pionieristici nell’aviazione, dal lancio delle prime online ticket sales fino al diventare la prima compagnia aerea a progettare e implementare satellite-based approaches. Ora, investendo nello sviluppo di full-motion VR simulators, Alaska sta ancora una volta facendo progredire il settore”, ha affermato Fabi Riesen, fondatore e CEO di Loft Dynamics. “Con la aviation safety come massima priorità e una carenza globale di piloti ancora incombente, questa partnership apre la strada alle compagnie aeree di tutto il mondo per addestrare la prossima generazione di exceptional pilots in modo più efficiente ed efficace che mai”.

“I tradizionali full-motion simulators sono da tempo il gold standard per l’airline training, fornendo un metodo essenziale e collaudato per l’istruzione dei piloti. Tuttavia, il loro ingombro sostanziale, i costi elevati e i vincoli operativi limitano la scalabilità e l’accessibilità. Mentre compagnie aeree, operatori e regolatori cercano soluzioni più flessibili, la VR sta emergendo come una soluzione potente e influente”, prosegue Loft Dynamics.

“Il pilot training si è evoluto in modo significativo negli ultimi 30 anni, passando dall’addestramento esclusivamente su un aereo all’uso di full-flight simulators. Con il potenziale dell’hyper-realistic VR simulator di Loft, potremmo trasformare il commercial pilot training come lo conosciamo oggi”, ha affermato il Capt. Jeff Severns, managing director of flight operations training at Alaska Airlines. “Questi VR simulators potrebbero fornire una fully immersive, high-fidelity, data-driven experience che riproduce scenari di volo reali, il tutto in un dispositivo sufficientemente compatto da stare in un ufficio standard. Questa accessibilità potrebbe consentire ai piloti di addestrarsi più frequentemente e di perfezionare le proprie competenze con maggiore efficienza. Ci impegniamo a offrire le soluzioni di formazione più avanzate disponibili, inclusa la VR, e non vediamo l’ora di essere il primo fixed-wing customer di Loft”.

“Alaska sta supportando Loft nello sviluppo di un Boeing 737 full-motion VR flight simulator, con l’investimento finanziario e l’esperienza del suo flight operations training department. Come parte di questa partnership, una volta che i VR simulators saranno sviluppati, costruiti e approvati, Alaska e Loft mirano a installarli presso le singole basi di Alaska per l’addestramento dei piloti.

Questi simulatori all’avanguardia saranno dotati di:

– Six-degrees-of-freedom full-motion platform con improved pilot motion cueing che replicano la fisica del mondo reale, force feedback dai comandi di volo e tutte le sensazioni tattili dell’aereo.

– 360-degree panoramic 3D view, che fornisce segnali visivi corretti all’interno e all’esterno dell’aereo.

– Advanced full-body pose tracking, che consente ai piloti di vedere i movimenti delle mani e del corpo in tempo reale nel VR environment.

– Customizable training scenarios and environments, che consentono ai piloti di esercitarsi in qualsiasi situazione, condizione e manovra in modo sicuro e realistico.

– Compact size, che richiedono 1/12 dello spazio dei legacy full-flight simulators, consentendo una maggiore accessibilità e flessibilità.

– Virtual demonstration mode, che consente agli istruttori di registrare lezioni immersive, tra cui input visivi, audio e di controllo, affinché i piloti possano riprodurle e apprendere durante le future sessioni di simulazione.

– LoftSPATIAL app for Apple Vision Pro, che, quando connessa al simulatore, consente ai piloti di utilizzare lo spatial computing per addestrarsi sempre e ovunque”, continua Loft Dynamics.

“Il nostro investimento in Loft Dynamics sottolinea la nostra convinzione in questa tecnologia, che consente un hyper-realistic training con scenari complessi in modo più efficace e pertinente”, ha affermato Pasha Saleh, director of corporate development at Alaska Airlines. “Nel tempo, questa tecnologia ci consentirebbe di avvicinare il critical training alla base dei piloti, riducendo i viaggi e i tempi non necessari e offrendo al contempo una formazione leader del settore. Rappresenta un cambiamento di paradigma e ha il potenziale per migliorare notevolmente la qualità del commercial pilot training”.

“L’eventuale 737 VR simulator sarà sottoposto alla Federal Aviation Administration (FAA) per l’approvazione, probabilmente nei prossimi anni. Nel frattempo, Alaska e Loft hanno in programma di esplorare training enhancement opportunities per i piloti che funzionerebbero come supplemento all’esistente FAA-required training”, conclude Loft Dynamics.

