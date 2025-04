News Brevi – 05.04.2025

ROLLS-ROYCE: MENO MANUTENZIONE E PIU’ ORE IN VOLO PER IL TRENT XWB-97 – Rolls-Royce informa: “I nostri ultimi aggiornamenti al motore Trent XWB-97 migliorano significativamente la durata e riducono la manutenzione per i nostri clienti. Progettato specificamente per l’A350, il Trent XWB ha il consumo di carburante più basso di qualsiasi motore widebody. Oggi, il motore ha accumulato quasi 25 milioni di ore di volo. Secondo Andy Rowlands, che è stato Chief Engineer nei programmi Trent XWB-84 e Trent XWB-97 negli ultimi quattro anni, il suo successo è una testimonianza della collaborazione con i partner del settore per realizzarlo”. “Al centro del programma c’è la stretta collaborazione con Airbus per fornire un prodotto eccezionale che supera le aspettative dei clienti e si è guadagnato la reputazione di best widebody engine”, spiega. “Ho anche avuto la fortuna di trascorrere molto tempo con i clienti nel corso della mia carriera e di sviluppare una profonda comprensione di quanto siano importanti per loro l’affidabilità, la durata e la certezza delle operazioni. Questo è molto utile per fornire il prodotto di cui hanno bisogno”. “Per molti dei nostri clienti in tutto il mondo il Trent XWB-97 è un motore piuttosto noioso”, scherza Andy. “Fa il suo lavoro con una 99% dispatch reliability, equipaggiando un aereo eccezionale e facendo risparmiare alle compagnie aeree fino al 25% sui consumi. Il Trent XWB-97 ha il più alto utilizzo giornaliero di qualsiasi jet engine ed è ampiamente utilizzato dai nostri clienti del Medio Oriente fino a 15 ore al giorno”. Ma per le compagnie aeree che operano in ambienti più difficili come il Medio Oriente, la polvere e le particelle di sabbia nel core del motore possono creare nuovi problemi di durata per il Trent XWB-97. “Il Trent XWB-97 è il nostro motore con la spinta più elevata e, per offrire la massima efficienza, è anche il nostro motore più veloce e più caldo fino ad oggi”, continua Andy. “Pur offrendo la spinta e le performance di cui i nostri clienti hanno bisogno, questo può causare reazioni chimiche uniche e la fusione di sostanze su componenti specifici del core può causare danni nel tempo, portando a una maggiore manutenzione, creando un carico aggiuntivo per l’operatore”. L’ultimo programma di miglioramenti è incentrato sulla risoluzione di questa sfida, migliorando la durata del motore e prolungando significativamente il time on wing, per ridurre la manutenzione per le compagnie aeree. Andy continua: “Durante la fase uno e due del programma, abbiamo preso tutta la conoscenza accumulata da tre milioni di ore di volo e l’abbiamo combinata con una comprensione scientifica, tecnologica e chimica di ciò che accade in questi ambienti”. “Oltre ad aumentare il temperature margin e migliorare il turbine case cooling per garantire più time on wing, il team di Andy ha applicato rivestimenti avanzati che proteggeranno seal segments and turbine blades in dusty environments. I calcium-magnesium-alumino-silicate (CMAS)-resistant coatings sono un’evoluzione di tecnologie comprovate e sono stati testati sul motore sul testbed più grande del mondo utilizzando contaminanti calibrati ideati da geologi. Testare e convalidare i rivestimenti è stato uno sforzo gigantesco, che ha comportato il monitoraggio dell’impatto dei CMAS su hot materials fino a 1.400 gradi Celsius, da piccoli campioni di materiale a grandi quantità di sabbia direttamente in un motore attivo presso la nostra Testbed 80 facility. Oggi, ogni motore che esce dalla linea di produzione è dotato del vantaggio di questo enhanced hardware, così come quelli che arrivano per la riparazione o la revisione. Stuart Engall, Chief Services Engineer, guida il team tecnico responsabile della sicurezza, dell’affidabilità e della durata della flotta in volo e si assicura che i clienti delle compagnie aeree ottengano tutti i vantaggi offerti da questi miglioramenti. Utilizzando i nostri sistemi di monitoraggio dello stato del motore, possono monitorare ogni motore per tutta la sua durata e utilizzare questi dati per prevedere meglio per quanto tempo rimarranno in volo”, afferma Rolls-Royce. Spiega Stuart: “Esaminiamo ogni motore della flotta settimanalmente. Lavorare a stretto contatto con i team tecnici di una compagnia aerea significa che possiamo ottenere la migliore comprensione possibile dello stato di salute del motore e farli volare il più a lungo possibile. E’ questo continuo investimento e attenzione che diamo ai motori che dà ai nostri clienti fiducia in noi e nel prodotto”. “Con la prima fase dell’enhancement package completata, il motore sta già dimostrando un aumento del 60% del time on wing in condizioni difficili. La seconda fase potrebbe mostrare un altro aumento fino al 30%, grazie ai nostri rivestimenti CMAS avanzati. Molti membri del team stanno già lavorando duramente alla prossima fase di miglioramenti per il Trent XWB, basandosi su preziosi insegnamenti tratti dai nostri programmi dimostrativi”, conclude Rolls-Royce

UNITED PROSEGUE LA SUA CRESCITA AL SAN FRANCISCO INTERNATIONAL AIRPORT – United informa: “United ha annunciato che aggiungerà il 20% in più di voli in partenza dal San Francisco International Airport (SFO) nel 2025, riflettendo la sua strategia a lungo termine per ristabilire SFO come gateway globale. United è ora più grande a SFO rispetto a prima della pandemia, con una capacità aumentata del 6% dal 2019 e del 20% rispetto all’anno scorso. United vola verso 111 città in tutto il mondo da San Francisco e offrirà circa 300 voli giornalieri quest’estate, il numero più alto dal 2019 e più di qualsiasi altra compagnia aerea nella Bay Area. La compagnia ha aggiunto 11 nuove destinazioni internazionali e nove nuove destinazioni domeatiche da SFO negli ultimi quattro anni, tra cui il servizio ripristinato per New Orleans, Kansas City, Detroit e St. Louis, nonché nuovi voli per San Jose, Costa Rica e Panama City, Panama a partire dal mese prossimo”. “Stiamo conquistando sempre più clienti della Bay Area grazie ai nostri investimenti nel prodotto, nell’esperienza e nei luoghi in cui voliamo”, ha affermato il CEO di United, Scott Kirby, che ha discusso la strategia della compagnia aerea in un evento in cui United ha anche presentato diversi aeromobili, tra cui un nuovo Boeing 787-9, un Airbus A321neo e un Archer Midnight eVTOL. “La nostra crescita a SFO è il risultato diretto dell’ambiziosa network strategy di United, che ci ha distinto dalla concorrenza e consolidato il nostro status di più grande compagnia aerea al mondo”. “È in corso un airport construction project da 2,6 miliardi di dollari, parte del quale consiste nell’ammodernare ed espandere il Terminal 3 di SFO, aprendo la strada alla continua crescita di United in futuro. United è anche uno dei maggiori datori di lavoro della Bay Area, con oltre 13.000 membri del team locale. La compagnia aerea ha assunto oltre 1.600 dipendenti per le operazioni aeroportuali solo l’anno scorso e prevede di aggiungerne altri 1.200 nel 2025″, prosegue United. “L’hub di United a San Francisco è il principale gateway globale dalla costa occidentale, con la compagnia aerea che ha aggiunto più voli diretti verso Asia, Europa e America Latina negli ultimi anni. SFO è l’hub di United in più rapida crescita per l’America Latina, con nuove rotte per Belize e Monterrey, Messico aggiunte nel 2024 e nuovi voli per San Jose, Costa Rica e Panama City a partire da maggio. Le nuove rotte portano United a nove destinazioni in America Latina servite da SFO, il maggior numero di qualsiasi altro vettore. Oltre alle nuove rotte, United aggiungerà altri voli verso destinazioni esistenti quest’estate, inclusi voli giornalieri aggiuntivi per Cancun, Los Cabos e Puerto Vallarta. United è l’unica compagnia aerea statunitense a servire l’Europa da SFO, con un programma di punta di 11 voli giornalieri verso otto destinazioni. Il servizio stagionale per Barcellona è stato lanciato l’anno scorso e torna per una stagione estesa quest’estate, oltre al nuovo servizio per Roma e un terzo volo giornaliero stagionale per London Heathrow aggiunto nel 2022. SFO ha anche una storia di oltre 40 anni come gateway della compagnia attraverso il Pacifico e ora offre voli verso 17 diverse destinazioni nella regione Asia-Pacifico. Anche le offerte domestiche di United a SFO non hanno eguali in tutto lo stato della California”, prosegue United. “Continuiamo a sfidare noi stessi ogni stagione quando annunciamo nuovi servizi verso città in tutto il mondo”, ha affermato Patrick Quayle, Senior Vice President, Global Network Planning and Alliances, United. “United continua a diventare la prima e unica compagnia aerea statunitense a offrire voli diretti verso estinazioni uniche, come Roma, Filippine, Nuova Zelanda e Belize, da San Francisco negli ultimi due anni”.

LA NEXT GENERATION DIGITAL TOWER DI SAAB E’ STATA SELEZIONATA DA VILNIUS AIRPORT IN LITUANIA – Oro Navigacija (ON) ha scelto Saab per fornire la sua Digital Tower a Vilnius Airport, rendendolo il primo aeroporto della capitale ad adottare completamente questa tecnologia. “La soluzione migliora l’efficienza operativa e la flessibilità, consente il controllo centralizzato del traffico aereo per ulteriori aeroporti regionali e supporta lo sviluppo a lungo termine del settore dell’aviazione in Lituania. La soluzione si basa sull’ultima Integrated – Digital Tower Suite, o I-DTS, di Saab e doterà Vilnius Airport di telecamere 4K e delle più recenti funzionalità di presentazione per i controllori del traffico aereo. Fornisce inoltre una base per l’integrazione di futuri progressi tecnologici, come AI-based features and unmanned traffic management (UTM) services. Questo sistema migliorerà significativamente l’efficienza e la disponibilità degli air traffic services, consentendo al contempo un approccio centralizzato per più aeroporti nel paese. Adottando la digital tower solution di Saab, ON sta compiendo un passo significativo verso la modernizzazione dell’air traffic management e il rafforzamento dell’infrastruttura aeronautica della Lituania. La tecnologia consentirà a ON di condividere risorse e competenze tra più aeroporti, con una potenziale futura integrazione degli aeroporti di Kaunas e Palanga nel sistema. Questa soluzione renderà inoltre la gestione del traffico aereo presso Vilnius Airport più affidabile ed efficiente”, afferma Saab. “Sono orgoglioso che Oro Navigacija affidi a Saab l’implementazione della nostra Digital Tower solution presso il loro aeroporto della capitale, Vilnius. Per noi, questo è un viaggio per trasformare gli air traffic services e non vedo l’ora di farlo con il nostro partner ON in Lituania”, afferma Per Ahl, CEO, Saab Digital Air Traffic Solutions. “L’Air traffic management sta subendo cambiamenti significativi. Le nuove tecnologie offrono opportunità per affrontare nuove sfide, aumentare l’efficienza operativa e garantire la flessibilità dei nostri servizi, mantenendo al contempo i più elevati standard di sicurezza dei voli. La remote tower solution aiuterà l’azienda a raggiungere la leadership regionale nell’innovazione”, afferma Saulius Batavicius, CEO di Oro Navigacija. “Con la sua comprovata esperienza nell’implementazione di digital tower solutions in tutto il mondo, Saab continua a guidare l’evoluzione dell’air traffic control, consentendo operazioni aeroportuali più sicure, flessibili ed efficienti. Oro Navigacija (ON) è un certified European Air Navigation Service Provider che fornisce Air Traffic Services, Communications, Navigation and Surveillance Services, Aeronautical Information Services agli aeromobili che operano nell’airspace della Repubblica di Lituania, nonché nelle aree sopra le acque territoriali e il Mar Baltico che comprendono la Vilnius Flight Information Region“, conclude Saab.

AERONAUTICA MILITARE: INAUGURATA A ROMA LA MOSTRA SULL’AEROPITTURA “TULLIO CRALI. L’EVOLUZIONE DEL VOLO” – È stata inaugurata il 4 aprile, presso il Palazzo dell’Aeronautica a Roma, alla presenza di autorità e numerosi ospiti, la mostra “Tullio Crali. L’evoluzione del volo”, la prima rassegna interamente dedicata all’aeropittore degli anni ’20, curata dalla storica dell’arte Barbara Martorelli. A presiedere la conferenza inaugurale il Capo del 5° Reparto “Comunicazione” dello Stato Maggiore Aeronautica, Generale di Brigata Aerea Urbano Floreani, che dopo aver ringraziato la curatrice, la famiglia Crali e tutti coloro che hanno contribuito con passione alla realizzazione della mostra, ha sottolineato come le opere esposte siano in un certo senso tornate “a casa” trovando una collocazione suggestiva e naturale nelle sale storiche di Palazzo Aeronautica. La grandezza artistica di Tullio Crali è stata invece oggetto dell’intervento della curatrice della mostra, Dottoressa Barbara Martorelli che ha sottolineato come da giovanissimo artista nel 1926 e fino all’ultima opera del 1991, sia riuscito ad interpretare e trascendere il Futurismo proseguendo la propria opera ben oltre la conclusione naturale del Movimento. Accompagnata da numerosi altri familiari dell’artista, Anna Bartolozzi Crali, nel suo intervento di saluto, ha voluto sottolineare il profondo legame, artistico e umano, che univa Tullio Crali all’Aeronautica Militare ed ai suoi componenti, legami di ammirazione e di sincera amicizia che hanno ispirato profondamente la produzione artistica del Maestro. Oltre 80 opere tra le più iconiche della produzione del Maestro sono esposte in un percorso cronologico insieme ad interessanti inediti come diari, foto e materiali d’archivio e raccontano le diverse fasi della produzione dell’artista: dai primi esperimenti dell’Aeropittura, celebrati per le evoluzioni aeree negli sconfinati spazi del cielo, come il più celebre Incuneandosi nell’abitato (1939), alle tele di grande formato raffiguranti le visioni aeree nel dopoguerra. Chiudono il percorso espositivo le opere della fase tardiva dell’artista dedicate alle Frecce Tricolori, il cui trittico verrà concesso in prestito di lungo termine dai familiari dell’artista all’Aeronautica Militare. Le opere provengono dalla famiglia Crali e da collezioni pubbliche e private tra cui spiccano la Regione Veneto e Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Venezia Giulia. “Tullio Crali è stato un attento e preciso cronista del suo tempo, animato, come tutti i grandi artisti, da una profonda sensibilità. Dall’entusiasmo per i primi voli degli anni Venti fino ai momenti più drammatici del secondo conflitto mondiale, la sua arte ha saputo raccontare il Novecento con uno sguardo unico, offrendo una visione capace di mitigare, almeno in parte, gli orrori della guerra, alleviare la tensione dei piloti e avvicinare il grande pubblico all’aeropittura. Arte, architettura, storia, emozioni, passione, stile, modernità, innovazione, tecnologia, volo. Questa è la sintesi caleidoscopica della mostra, così come di Palazzo Aeronautica e, se vogliamo, di tutta l’Arma Azzurra”, le parole riguardo alla mostra del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti. L’esposizione sarà visitabile, gratuitamente e previa prenotazione sul sito web della Forza Armata, fino all’11 maggio, tutti i sabati e le domeniche, venerdì 18 aprile e venerdì 25 aprile, dalle ore 9:30 alle ore 18:00 (ultimo ingresso previsto alle ore 16.30). La mostra verrà successivamente allestita presso la suggestiva sede del Museo Storico dell’Aeronautica Militare di Vigna di Valle, sul lago di Bracciano, recentemente rinnovato in occasione del Centenario dell’Aeronautica Militare, dove sarà visitabile dal 31 maggio al 13 luglio 2025. La mostra è stata resa possibile grazie al supporto di Milano Brothers Group (main sponsor) e MB Elettronica (sponsor) (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

L’ENAC ALLA CERIMONIA DI GIURAMENTO DEGLI ALLIEVI VIGILI DEL FUOCO DEL 99° CORSO – L’Enac informa: “Il Direttore Enac Relazioni Istituzionali e Comunicazione, Dott. Ascenzo Forte, ha partecipato ieri, a L’Aquila, alla cerimonia di giuramento degli Allievi Vigili del Fuoco del 99° Corso. L’evento si è svolto alla presenza del Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni, del Ministro dell’Interno, Pref. Matteo Piantedosi, del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Pref. Attilio Visconti, del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Dirigente Generale Eros Mannino, del Presidente Regione Abruzzo Marco Marsilio, del Sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi e di importanti autorità civili, militari e religiose. La cerimonia ha rappresentato una significativa occasione per rinnovare la sinergia istituzionale che lega Enac al C.N.V.V.F., nella gestione coordinata delle emergenze aeronautiche, nonché nella certificazione e nella sorveglianza dei servizi di soccorso e lotta antincendio aeroportuale”.

EASYJET LANCIA UNA RACCOLTA A BORDO PER SOSTENERE L’APPELLO DELL’UNICEF IN SEGUITO AL TERREMOTO IN MYANMAR – easyJet informa: “In seguito ai devastanti terremoti in Myanmar, easyJet sta lanciando un appello a bordo per aiutare l’UNICEF a supportare urgentemente milioni di bambini e le loro famiglie a rischio. Tra il 5 aprile e il 6 maggio, milioni di clienti easyJet che volano in 35 paesi potranno donare a bordo in qualsiasi valuta. Il terremoto di magnitudo 7,7 ha colpito il Myanmar centrale il 28 marzo 2025, con epicentro vicino alla città di Mandalay. Poco dopo è seguita una scossa di assestamento di magnitudo 6,4. Questi sono i terremoti più potenti che hanno colpito il Myanmar dal 1912. Al 5 aprile 2025, si segnala che più di 1.700 persone sono morte e più di 3.400 sono rimaste ferite, molte delle quali bambini. Case, scuole, ospedali e infrastrutture critiche hanno subito gravi danni, che hanno anche lasciato le comunità senza elettricità e connettività mobile. Molte famiglie, che già sopravvivevano in condizioni fragili, ora affrontano difficoltà ancora maggiori, con un accesso limitato ad acqua potabile, assistenza sanitaria e riparo. I bambini sono tra i più colpiti, affrontando rischi maggiori di lesioni, traumi, separazione dalle loro famiglie e ulteriore interruzione della poca stabilità che molti di loro avevano. I team dell’UNICEF sono dislocati nelle aree più colpite, lavorando 24 ore su 24 con i loro partner e le comunità locali per valutare le esigenze e fornire assistenza di emergenza. Con una donazione, i clienti easyJet possono fare la differenza e supportare l’UNICEF e i suoi partner nel fornire un supporto immediato e salvavita ai bambini e alle famiglie colpite dai terremoti. Il cabin crew di easyJet raccoglierà le donazioni durante il servizio di bordo, il che significa che i clienti possono facilmente donare contemporaneamente all’acquisto di bevande a bordo”. Michael Brown, easyJet’s Director of Cabin Services, ha affermato: “La risposta umanitaria dell’UNICEF in Myanmar, con team che lavorano 24 ore su 24 per consegnare rifornimenti, sta svolgendo un lavoro fondamentale per supportare bambini e famiglie. Con migliaia di nostri voli operativi in tutta Europa questa Pasqua, donare anche solo il prezzo di una tazza di tè a bordo potrebbe fare la differenza e consentire all’UNICEF di fornire rifornimenti salvavita. Ci auguriamo che con il supporto del nostro equipaggio dedicato che raccoglie donazioni da milioni di clienti in viaggio durante le vacanze di Pasqua, insieme saremo in grado di aiutare l’UNICEF a fornire un supporto che cambia la vita ai bambini e alle famiglie colpiti dalla devastazione”. Il Dr. Philip Goodwin, Chief Executive at The UK Committee for UNICEF (UNICEF UK), ha affermato: “I terremoti in Myanmar sono stati devastanti per bambini e famiglie, molti dei quali hanno già vissuto conflitti, sfollamenti e privazioni. L’UNICEF è in Myanmar e sta consegnando rifornimenti, ma abbiamo bisogno di più supporto per aiutarci a continuare questo lavoro vitale. I finanziamenti da partner come easyJet consentono ai team di risposta alle emergenze dell’UNICEF di continuare a fornire risorse essenziali per aiutare a salvare e proteggere le vite di bambini e famiglie. Vorrei ringraziare i dipendenti e i clienti di easyJet per il loro generoso supporto al nostro lavoro per i bambini”.

IL PRESIDENTE ENAC AL FORUM ITALIA-FRANCIA DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRAPSORTI “LA DECARBONIZZAZIONE DEL TRASPORTO AEREO IN EUROPA” – Enac informa: “Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma ha partecipato il 4 aprile, presso l’Ambasciata d’Italia a Parigi, alla IV edizione del Forum Italia-Francia delle Infrastrutture dei Trasporti, dal titolo “La decarbonizzazione del trasporto aereo in Europa: proposte congiunte di Italia e Francia per una strategia UE su carburanti, infrastrutture e intermodalità”, promosso dall’IREFI con il supporto di Intesa Sanpaolo. I lavori, preceduti da una cena inaugurale organizzata dall’Ambasciata, hanno ospitato, in apertura, gli interventi dell’Ambasciatrice italiana Emanuela D’Alessandro, del Presidente IREFI Fabrizio Maria Romano e dell’Head of Client Coverage & Advisory, IMI Corporate & Investment Banking Division Intesa Sanpaolo S.p.A. Andrea Mayr. Il Presidente Enac è intervenuto al dibattito “Prospettive di azione per una collaborazione tra produttori, operatori e costruttori d’Italia e Francia”, a cui hanno preso parte Paul Avrillier, Chef de la Mission de la Coopération Internationale presso la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC), il Presidente dell’Autorité de Régulation des Transports Thierry Guimbaud e autorevoli rappresentanti dell’industria italiana e francese. Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma, nel ringraziare l’Ambasciatrice Emanuela D’Alessandro e il Presidente IREFI Fabrizio Maria Romano per l’importante occasione di raccordo bilaterale, ha ribadito il profondo rapporto d’amicizia che lega i due Paesi, ulteriormente rafforzato con la firma, nel 2021, del Trattato del Quirinale. Nel campo dell’aviazione civile, la sfida, oggi, è di traguardare gli obiettivi UE di sostenibilità con un approccio sistemico e pragmatico, promuovendo soluzioni innovative e di immediata attuazione, tra cui i SAF, e consolidando la già eccellente cooperazione Italia-Francia nei maggiori consessi internazionali, quali ICAO ed ECAC. Il dibattito è stato moderato dall’Head of Industry Infrastructure Intesa Sanpaolo Riccardo Dutto e dal Membro del Conseil des Experts IREFI Simone Basili. Le conclusioni sono state affidate al Vice Presidente IREFI Christian Pierret”.

DELTA: FAST, FREE WI-FI SULLA MAGGIOR PARTE DELLE ROTTE TRANSATLANTICHE E IN ARRIVO SUI REGIONAL JETS – Delta informa: “Il lancio del Wi-Fi leader del settore di Delta sta per raggiungere un’altra pietra miliare: dall’inizio di aprile, tutti i clienti che volano sul transatlantic network di Delta verso Europa, Israele e Africa occidentale avranno accesso al fast, free Delta Sync Wi-Fi presentato da T-Mobile. Si tratta di un passo importante verso l’obiettivo di Delta di portare il Wi-Fi gratuito all’intera flotta globale (dopo aver già completato il lancio sull’intera domestic mainline fleet), una connettività su una scala senza precedenti, senza eguali nel settore. Inoltre, il viaggio continua mentre il lancio del Wi-Fi si espande alle rotte che servono il Sud America, che Delta prevede di completare entro la fine della primavera. Ma anche per chi non vola all’estero, il lancio del Wi-Fi si sta rapidamente avvicinando per molti clienti: questa primavera, Delta ha equipaggiato il primo della sua flotta di oltre 400 regional jets, un CRJ-700, con fast, free Wi-Fi, ed è già entrato in servizio. Come parte di questo aggiornamento della connettività, Delta equipaggerà l’intera Boeing 717 fleet con una soluzione unica nel suo genere, che stabilisce un nuovo standard per la connettività nell’aviazione commerciale. La soluzione consente una dual-network connectivity per offrire la migliore esperienza online possibile, il che significa streaming senza interruzioni sui dispositivi personali e prestazioni superiori sul network Delta. Una volta chiuse le porte d’imbarco, i soci SkyMiles possono accedere immediatamente a Internet su uno o più dei loro dispositivi, senza dover attendere di raggiungere i 10.000 piedi. Delta prevede che i dual-network connectivity retrofits inizino nel quarto trimestre, con l’intera flotta 717 che dovrebbe essere completata entro l’inizio del 2026”. “A partire dalla fine del 2026, alcuni nuovi aeromobili A350-1000 e A321neo saranno dotati anch’essi di una dual-network connectivity solution, migliorando ulteriormente la next-generation Delta Sync seatback experience. Come annunciato al CES, la next-generation seatback experience includerà display QLED HDR 4K intelligenti, funzionalità Bluetooth®, funzionalità di personalizzazione avanzate e altro ancora”, prosegue Delta. “Grazie alla dedizione e alla competenza dei team Delta, stiamo facendo passi da gigante nei nostri sforzi per portare il Wi-Fi veloce e gratuito su ogni aeromobile della nostra flotta, il che a sua volta trasformerà i nostri aeromobili in piattaforme personalizzate in cui i clienti possono connettersi e interagire in nuovi modi significativi”, ha affermato Ranjan Goswami, S.V.P. – Customer Experience Design. “Con l’aggiunta della nostra pionieristica dual-network connectivity solution ai 717 e alle imminenti nuove consegne di A350-1000 e A321neo, stiamo sbloccando nuove possibilità per ciò che significa rimanere connessi in volo”.

A4E, ERA E IATA INVITANO IL GOVERNO OLANDESE A SALVAGUARDARE LA CONNETTIVITA’ – In un comunicato, A4E, ERA e IATA informano: “Alla luce della decisione dell’aeroporto di Amsterdam Schiphol di limitare i voli annuali a 478.000, A4E, ERA e IATA sottolineano che le raccomandazioni della Commissione europea devono essere seguite, poiché sostengono il Balanced Approach alla gestione del rumore e proteggono l’integrità del mercato unico. La precedente decisione della Commissione rafforza il fatto che la riduzione dei voli non dovrebbe essere l’obiettivo, bensì il raggiungimento di una significativa riduzione del rumore. Il settore dell’aviazione sta attivamente promuovendo la riduzione del rumore attraverso la modernizzazione della flotta, procedure operative migliorate e innovazione, dimostrando il suo impegno per un progresso sostenibile. Tuttavia, la decisione delle autorità olandesi di includere misure di riduzione del rumore come queste nello scenario di base presenta una seria preoccupazione. I tagli arbitrari alla capacità comprometteranno anche ulteriori investimenti in aeromobili più silenziosi e più efficienti nei consumi. Inoltre, le sei misure presentate dalle autorità olandesi sono mirate esclusivamente all’aviazione commerciale, nonostante il rumore emesso dalla general and business aviation sia incluso nello scenario di base. Questa esclusione è discriminatoria e contraddice i principi di trattamento equo e accesso al mercato”. “La riduzione del rumore deve essere l’obiettivo, non la riduzione non necessaria dei voli e le restrizioni che vanno a scapito della connettività”, ha affermato Montserrat Barriga, Director General, ERA. “ERA sostiene un collaborative, evidence-based approach per affrontare i problemi di rumore, piuttosto che restrizioni unilaterali della capacità che interrompono la connettività e il mercato unico” . “La Commissione europea ha valutato attentamente ogni misura proposta”, ha affermato Ourania Georgoutsakou, Managing Director of Airlines for Europe. “Le osservazioni della Commissione non possono essere ignorate. Sosteniamo i nostri membri per garantire che gli sforzi di mitigazione del rumore siano equi, efficaci e proporzionati”. “La valutazione della Commissione UE afferma specificamente che il governo olandese ‘non ha seguito pienamente’ il Balanced Approach a Schiphol”, ha affermato Rafael Schvartzman, IATA’s Regional Vice President for Europe. “Fondamentalmente, il processo non può essere guidato da una predeterminazione secondo cui le operazioni annuali devono essere ridotte a un certo livello. Il mancato rispetto della procedura prescritta e l’interpretazione errata della decisione UE compromettono l’integrità del BA process nell’intera UE e gli obblighi legali dei Paesi Bassi ai sensi degli air services agreements. È urgentemente necessario un nuovo BA per rettificare queste conclusioni prima di qualsiasi attuazione delle riduzioni dei voli”.

FAA STATEMENTS SULLA MIDAIR COLLISION AL REAGAN WASHINGTON NATIONAL AIRPORT – La Federal Aviation Administeation (FAA) informa: “La FAA sta adottando una serie di passi per migliorare la sicurezza intorno al Ronald Reagan Washington National Airport (DCA), che seguono le raccomandazioni dell’NTSB. La Federal Aviation Administration (FAA) sta aumentando il sostegno e la supervisione dell’air traffic controller team presso il Ronald Reagan Washington National Airport (DCA). La FAA sta anche valutando i current arrival rates presso DCA. Per supportare il benessere dei controller, un team di Critical Incident Stress Management (CISM) visiterà DCA all’inizio di aprile, offrendo supporto confidenziale al personale a seguito di eventi stressanti. La FAA effettuerà anche regolari wellness checks presso la struttura. Azioni aggiuntive prevedono: aumento dell’Operational Supervisor staffing da sei a otto; revisione dei Certified Professional Controller staffing numbers presso DCA; rivedere il DCA arrival rate of aircraft per hour, che è concentrato in modo sproporzionato negli ultimi 30 minuti di ogni ora”.

GESAC E MUSEO MADRE PER IL TERRITORIO – Gesac, informa: “Si è svolta ieri, presso l’Istituto Comprensivo Rodari-Moscati di Miano, l’esibizione degli alunni che hanno partecipato al laboratorio “Primi Strumenti Musicali. Natura, Preistoria e Tradizioni”, condotto dall’artista Walter Maioli, polistrumentista e compositore specializzato in componimenti musicali delle civiltà arcaiche. Il progetto è stato realizzato grazie alla sinergia tra GESAC e il museo Madre, con la collaborazione della VII Municipalità e dell’Associazione Amici del Madre. L’artista, che ha svolto centinaia di attività nelle scuole di tutta Italia, insieme a Carmine Di Biasi, ha coinvolto 26 alunni delle classi terze e quarte elementari in un affascinante percorso di scoperta dei suoni provenienti da strumenti antichi e naturali. Walter Maioli, noto per le sue ricerche tra archeologia sperimentale e musica, ha accompagnato i bambini in un’esplorazione sonora attraverso l’utilizzo di oggetti e strumenti di origine ancestrale: pietre sonore, fischietti di semi, flauti ricavati da ossa d’aquila, oltre a cymbala, crotala, tympana e vari tipi di flauti, permettendo ai giovani partecipanti di riconoscere i diversi materiali naturali e scoprirne le potenzialità sonore. Il laboratorio musicale fa parte di un programma curato dal museo Madre che prevede anche una serie di incontri dedicati alla scoperta del museo e di avvicinamento all’arte contemporanea. All’evento hanno preso parte le famiglie degli alunni con la comunità scolastica e i rappresentanti della VII Municipalità, di GESAC e del Madre. L’iniziativa si inserisce in un progetto più ampio che vede GESAC, in collaborazione con partner di prestigio, impegnata nell’offrire ai giovani dei quartieri limitrofi all’aeroporto concrete opportunità formative per il tempo libero. L’obiettivo è promuovere coesione e inclusione sociale attraverso laboratori artistici, teatrali e di scrittura creativa, nonché mediante interventi di riqualificazione di playground di basket”.

CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE COMPAGNIE AEREE PER LO SVILUPPO DELL’AEROPORTO DI COMISO – SAC informa: “Al fine di potenziare la connettività e stimolare la crescita del territorio, la Camera di Commercio del Sud-Est Sicilia ha pubblicato in data 31 marzo 2025, l’avviso pubblico per la concessione dei contributi destinati alle compagnie aeree per lo sviluppo e l’incremento del traffico passeggeri internazionali da e per l’aeroporto di Comiso. Le risorse complessive ammontano a 9 milioni di euro, distribuiti in tre anni (3 milioni l’anno), e saranno erogate previa presentazione di un progetto tecnico che valuti, tra gli altri criteri, il numero atteso di movimenti e passeggeri. L’iniziativa rientra in una strategia finalizzata a migliorare la connettività della Sicilia sud-orientale e a stimolare lo sviluppo economico e turistico del territorio. Il bando offre l’opportunità di consolidare Comiso come destinazione strategica che risponda efficacemente alle esigenze sia dei visitatori che della comunità locale”.