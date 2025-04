Edelweiss celebra il primo volo commerciale con l’Airbus A350

Martedì primo aprile Edelweiss ha celebrato il primo volo del suo nuovo Airbus A350 (leggi anche qui), in partenza da Zurich Airport e diretto a Tenerife.

“La cerimonia è stata aperta con un tradizionale taglio del nastro, durante il quale l’intero Edelweiss Executive Board, composto da Bernd Bauer, CEO, Patrick Heymann, Chief Commercial Officer, David Birrer, Chief Operating Officer e Markus Gander, Chief Product Officer, ha tagliato il nastro simbolico insieme a Stefan Tschudin, Chief Operation Officer of Zurich Airport, e all’equipaggio. La gioia per questa pietra miliare speciale era palpabile sia tra gli ospiti che tra i dipendenti.

Dopo l’imbarco, i 307 ospiti sono stati accolti calorosamente a bordo e hanno ricevuto un bicchiere di champagne come speciale preludio al volo per metterli nell’umore giusto per il viaggio che li attendeva. Come ricordo esclusivo, su ogni sedile era presente un “Remove before 1st Flight” tag, con una piccola targa incisa individualmente con il rispettivo numero di posto, un ricordo personale che renderà questa giornata storica indimenticabile per gli ospiti”, afferma Edelweiss.

Prima della partenza, Bernd Bauer, CEO di Edelweiss, ha espresso il suo entusiasmo: “Oggi è una giornata storica per Edelweiss. Non è solo il primo scheduled flight di una Swiss airline con un Airbus A350, stiamo inviando un chiaro segnale per il nostro futuro. Con l’Airbus A350, abbiamo uno degli aeromobili più moderni ed efficienti della sua categoria. Oggi segnamo una pietra miliare sulla nostra strada verso un futuro più responsabile del leisure flying”.

“L’Airbus A350 è sinonimo di massima efficienza e compatibilità ambientale: grazie alla tecnologia all’avanguardia, l’aereo consuma fino al 25% in meno di carburante rispetto a modelli comparabili e produce corrispondenti minori emissioni di CO2. Allo stesso tempo, offre agli ospiti un’esperienza di volo particolarmente silenziosa, spazio generoso e interni di cabina moderni.

L’Airbus A350 è decollato puntualmente alle 11:15 da Zurigo per la popolare isola turistica di Tenerife.

L’Airbus A350 verrà inizialmente utilizzato su rotte a corto e medio raggio per familiarizzare gli equipaggi con il nuovo tipo di aeromobile. Oltre a Tenerife, nelle prossime settimane l’Airbus A350 servirà anche destinazioni turistiche come Faro, Ibiza, Heraklion, Palma di Maiorca, Antalya e altre. Dal 15 maggio 2025 l’aereo verrà impiegato su rotte a lungo raggio, a partire da Las Vegas“, conclude Edelweiss.

