Edelweiss presenta ufficialmente il primo Airbus A350 svizzero

Edelweiss ha presentato ufficialmente il suo primo Airbus A350 (leggi anche qui riguardo il suo arrivo a Zurigo nei giorni scorsi). Giovedì pomeriggio, 27 marzo 2025, si è tenuta una cerimonia in un hangar dell’aeroporto di Zurigo.

“Il primo di un totale di sei moderni aerei a lungo raggio non è stato solo accolto, ma è stato anche battezzato “Piz Bernina”. Rappresentanti dell’Engadina e ospiti invitati erano presenti a questo evento speciale. Durante l’evento, agli ospiti è stata data l’opportunità esclusiva di vedere per la prima volta l’interno del nuovo Airbus A350.

Non era mai successo prima nella storia di Edelweiss: tutti i CEO precedenti e attuali della compagnia aerea erano presenti a questa cerimonia di battesimo. Niklaus Grob, che fondò Edelweiss Air AG insieme a Kuoni Reisen AG il 19 ottobre 1995, fu il primo CEO della compagnia aerea. Fu seguito nel 2002 da Karl “Charly” Kistler, che non fu solo CEO ma anche capitano. Bernd Bauer è al timone di Edelweiss Air AG come CEO dal 2014″, afferma Edelweiss.

“L’ultima generazione di motori e l’uso di materiali leggeri rendono il twin-engine Airbus A350 uno degli aeromobili wide body più efficienti in termini di consumo di carburante. Consuma fino al 25% in meno di carburante e quindi produce il 25% in meno di CO2 rispetto all’Airbus A340-300 quadrimotore. Anche le emissioni acustiche sono inferiori fino al 50%. Rispetto all’Airbus A340, l’Airbus A350 ha un’autonomia ancora maggiore e consentirà in futuro di collegare direttamente alla Svizzera nuove destinazioni per le vacanze.

L’aereo ha 246 posti in Economy Class, 63 posti in Economy Max con più spazio per le gambe e un ampio angolo di reclinazione e 30 posti in Business Class, che possono essere convertiti in un letto. Tutti gli ospiti beneficiano di uno dei più moderni sistemi di intrattenimento in volo con grandi schermi ad alta risoluzione, nonché prese USB su ogni sedile. Gli ospiti della Business Class possono persino guardare film e serie su uno schermo da 19 pollici.

Il nuovo aereo offrirà agli ospiti un’esperienza di viaggio ancora più rilassata e piacevole. La spaziosa cabina “Airspace” dell’Airbus A350 ha ampi corridoi e vani portaoggetti superiori di grande capacità. Grazie alla cabina moderna, l’aereo è anche molto silenzioso per i passeggeri, il che contribuisce a un’esperienza di viaggio notevolmente migliorata. Gli ospiti di Edelweiss apprezzeranno anche la migliore qualità dell’aria in futuro. Grazie alla tecnologia più avanzata, i passeggeri possono godere di fresh air da ogni posto nell’aereo senza correnti d’aria e luce naturale dai finestrini panoramici più grandi del 30%”, prosegue Edelweiss.

“A causa di colli di bottiglia globali dei materiali e ridotte capacità di manutenzione e ingegneria, i primi quattro aeromobili saranno inizialmente utilizzati nella configurazione dell’operatore originale, con lievi modifiche alla cabina e nel design Edelweiss. È prevista una conversione completa dalla fine del 2026, durante la quale gli elementi della cabina saranno ampiamente modernizzati, offrendo agli ospiti un’esperienza di viaggio ancora più confortevole. I lavori di conversione prevedono anche l’installazione di una Premium Economy e la fornitura di Internet in volo. Edelweiss sta investendo una somma notevole in questo progetto. Edelweiss svelerà il nuovo design della cabina per il suo Airbus A350 a novembre 2025″, continua Edelweiss.

“Il primo volo commerciale dell’Airbus A350 è previsto per il 1° aprile 2025. Inizialmente, l’aereo verrà impiegato su rotte a corto e medio raggio per consentire ai membri dell’equipaggio di familiarizzare con il nuovo tipo di aereo. Il primo volo sarà da Zurigo a Tenerife. Altre destinazioni nei primi mesi includono Faro, Ibiza, Heraklion, Palma di Maiorca, Antalya e altro ancora. Da metà maggio 2025, l’Airbus A350 dovrebbe essere impiegato su voli a lungo raggio, a partire dai voli per Las Vegas“, conclude Edelweiss.

