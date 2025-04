L’A321neo di KLM arriva a Roma

KLM informa: “Si chiama Peach Blossom ed è l’Airbus A321neo di KLM che, impiegato il 4 aprile sulla tratta Amsterdam-Roma con il volo KL1603, ha segnato ufficialmente l’introduzione di questo nuovo aereo sul network italiano della compagnia. L’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino diventa così il primo scalo del Bel paese a poter contare sul gioiello del programma di rinnovo flotta KLM.

Al suo arrivo, con una simbolica stretta di mano, Eleonore Tramus (General Manager East Mediterranean di KLM) e Federico Scriboni (Director Aviation Business Development di Aeroporti di Roma) hanno celebrato il momento, offrendo anche ai passeggeri in partenza per Amsterdam, una spilletta celebrativa”.

“La sigla “neo” sta per new engine option: gli aerei sono dotati, infatti, di nuovi motori che emettono meno CO2 rispetto ai loro predecessori – circa il 21% in meno per passeggero chilometro, in termini di carburante, rispetto al Boeing 737 che sostituisce.

Un maggiore livello di comfort attende anche i passeggeri, grazie ad un nuovo design interno della cabina con sedili e tavolini più grandi e vani portabagagli più generosi.

Con questa nuova serie di aeromobili, KLM continua la tradizione di dare nomi unici ai suoi aerei. Negli ultimi 104 anni sono stati presentati temi diversi, dai nomi dei membri della famiglia reale ai ponti, ai pionieri dell’aviazione e ai parchi nazionali. Questa volta, sono stati i dipendenti KLM a scegliere: nomi di farfalle”, prosegue KLM.

“KLM investirà sette miliardi di euro nel programma di rinnovo della flotta nei prossimi anni, il che rappresenta una quota sostanziale del suo portafoglio di investimenti totale. Sulle rotte europee, KLM sostituirà i suoi vecchi Boeing 737 con aeromobili Airbus A320neo e A321neo.

Per maggiori informazioni e dettagli operativi: https://www.klm.it/“, conclude KLM.

(Ufficio Stampa KLM – Photo Credits: KLM – ADR)