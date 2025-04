Emirates si unisce all’Aviation Circularity Consortium

Emirates ha aderito all’Aviation Circularity Consortium (ACC), insieme a SL Metals, con l’obiettivo di sbloccare l’economia circolare per l’aviazione. La partecipazione della compagnia aerea segna la continua crescita dell’ACC e rafforza il suo impegno ad accelerare la decarbonizzazione della supply chain attraverso la circolarità ad alto valore, in seguito al lancio fondamentale da parte del Consorzio della sua 2050 Industry Roadmap nel novembre 2024.

“Emirates ha integrato il riciclaggio e le soluzioni circolari nelle sue operazioni come parte della sua strategia di sostenibilità. Dall’upcycling degli interni delle cabine e dall’incorporazione di materiali più sostenibili nei suoi prodotti, alle iniziative in volo e ai programmi di riduzione dei rifiuti, la compagnia aerea continua a esplorare modi innovativi per ridurre il suo impatto ambientale. Aderendo all’ACC, Emirates contribuirà a promuovere le innovazioni circolari nell’aviazione, rafforzando ulteriormente lo slancio collaborativo del Consorzio.

SL Metals, Singapore-based aluminium alloy distributor che serve le regioni dell’Asia Pacifico e del Medio Oriente, apporta una preziosa competenza nelle aluminium solutions. L’azienda fornisce una gamma completa di prodotti in lega di alluminio per vari settori, tra cui aerospaziale, ingegneria di precisione, semiconduttori e altro ancora. La partecipazione di SL Metals all’ACC sosterrà gli sforzi in corso per promuovere pratiche di supply chain più sostenibili e accelerare la circolarità dei materiali nell’aviazione”, afferma Emirates.

Ahmed Safa, Head of Engineering & MRO, Emirates Group, ha affermato: “L’aviazione deve ripensare al modo in cui i materiali vengono utilizzati durante il ciclo di vita di un aeromobile, dalla produzione al ritiro. Con il numero di aeromobili ritirati in continua crescita, la necessità di sustainable end-of-life solutions è più urgente che mai. In Emirates, stiamo identificando nuovi percorsi per estendere la durata di vita della nostra flotta e l’adesione all’ACC ci consente di collaborare a iniziative sostenibili che riducono gli sprechi, migliorano l’efficienza e accelerano la transizione dell’aviazione verso un’economia circolare”.

Sam Tan Yee Leong, Chief Executive Officer and Executive Director, SL Metals, ha affermato: “L’alluminio svolge un ruolo fondamentale nell’aviazione, come in molti altri settori, rendendo essenziali l’approvvigionamento responsabile e l’uso efficiente dei materiali. La produzione di alluminio è inoltre responsabile del 3% delle emissioni industriali globali di CO2, rendendo sempre più importanti le pratiche sostenibili lungo tutta la filiera. SL Metals rimane impegnata a migliorare la sostenibilità all’interno delle proprie attività, supportando al contempo sforzi più ampi a livello di settore. Attraverso l’ACC, non vediamo l’ora di promuovere le migliori pratiche nell’uso dell’alluminio e supportare iniziative che diano forma a una filiera aeronautica più resiliente e sostenibile”.

“Riconoscendo che la cooperazione a livello di settore è essenziale per promuovere la circolarità dell’aviazione, l‘ACC continua a unire le principali parti interessate nell’ecosistema dell’aviazione per guidare progressi significativi. Emirates è la seconda compagnia aerea ad aderire all’ACC, dimostrando il crescente riconoscimento da parte del settore che la circolarità è essenziale per la decarbonizzazione. L’esperienza della compagnia aerea nella gestione sostenibile della flotta svolgerà un ruolo cruciale nell’affrontare la sfida di gestire in modo sicuro e responsabile gli aeromobili a fine vita. Allo stesso tempo, il coinvolgimento di SL Metals migliora la capacità del Consorzio di sviluppare soluzioni circolari ad alto impatto, in particolare perché la necessità di materiali critici nell’aviazione continua a crescere.

Per maggiori informazioni sull’ACC, visitare www.aviationcircularity.com“, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)