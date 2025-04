CFM aggiunge MTU Maintenance Dallas come LEAP MRO Premier shop

CFM International e MTU Maintenance hanno annunciato oggi l’aggiunta di MTU Maintenance Dallas come Premier MRO shop per la revisione e la riparazione dei motori CFM LEAP. La struttura sta aggiungendo capacità per soddisfare un aumento della domanda prevista per le revisioni dei motori LEAP-1A e LEAP-1B.

“Questi motori equipaggiano rispettivamente le famiglie Airbus A320neo e Boeing 737 MAX e rappresentano i motori e gli aeromobili narrowbody più venduti al mondo”, afferma CFM International.

“Con questo accordo, MTU Maintenance aumenterà la profondità e la portata della sua offerta di servizi con il ripristino completo delle prestazioni e ampie capacità di riparazione per i motori CFM LEAP-1A e LEAP-1B”, ha affermato Michael Schreyögg, member of the executive board and chief program officer at MTU Aero Engines. “Questo investimento riflette la crescente domanda di aeromobili con motore LEAP e il nostro impegno ad aumentare la capacità e creare soluzioni competitive per i nostri clienti in tutto il mondo. È anche una parte fondamentale della nostra strategia di crescita per MTU Maintenance in Nord America”.

La struttura di MTU Maintenance a Dallas sta lavorando per soddisfare tutti i requisiti per le LEAP engine inductions e sarà supportata dall’ampia rete e dalle capacità di MTU durante l’avvio.

“Prevediamo che le CFM LEAP shop visits aumenteranno in modo significativo entro la fine di questo decennio”, ha affermato Gaël Méheust, presidente e CEO di CFM International. “Questo dato è superiore alle nostre proiezioni iniziali, in gran parte dovuto all’elevata domanda di questi motori. Con MTU Maintenance Dallas come Premier MRO shop, il LEAP open MRO ecosystem sta crescendo per soddisfare tale domanda”.

“I CFM LEAP Premier MRO shops fanno parte di un open MRO ecosystem in cui CFM, Premier MRO providers e third-party shops competono per MRO work. I titolari di licenza Premier MRO mantengono il più alto livello di formazione e supporto da CFM, nonché un maggiore accesso alla tecnologia proprietaria di revisione e riparazione. Poiché l’open MRO ecosystem promuove la concorrenza, consente agli operatori di ottimizzare i costi e di assicurarsi secure induction slots, per soddisfare le loro esigenze, supportando al contempo un valore residuo del motore più elevato, come si vede oggi con i motori CFM56“, conclude CFM International.

GE Aerospace e MTU Maintenance siglano un accordo per la manutenzione dei motori GEnx presso l’expanded Fort Worth Facility

GE Aerospace e MTU Maintenance hanno firmato un nuovo accordo a lungo termine per i servizi di manutenzione dei motori GEnx, come parte di uno sforzo continuo per ampliare la scelta di manutenzione e la shop capacity per i clienti che utilizzano motori GE Aerospace.

Il GE Branded Services Agreement (GBSA) consente a MTU Maintenance Dallas di fungere da fornitore di servizi autorizzato per i motori GEnx con il massimo livello di formazione e supporto, nonché un maggiore accesso alla tecnologia proprietaria di revisione e riparazione.

“MTU Maintenance è un fornitore MRO altamente competente e siamo lieti di estendere la nostra partnership strategica a lungo termine per supportare la loro espansione a Fort Worth”, ha affermato Mahendra Nair, Group Vice President, GE Commercial Engine Programs. “Questo nuovo accordo sottolinea il nostro impegno nei confronti di un MRO network che offre ai clienti GEnx una scelta di strutture e aree geografiche per soddisfare la crescente domanda di viaggi”.

Dalla sua introduzione nel 2011, la famiglia di motori GEnx ha accumulato oltre 62 milioni di ore di volo. È il fastest-selling, high-thrust engine di GE Aerospace fino ad oggi, con oltre 3.600 motori attualmente in servizio e in backlog, comprese le unità di ricambio. Oggi, il motore GEnx equipaggiua due terzi di tutti i 787 attualmente operativi.

Nella primavera del 2023, MTU Maintenance si è trasferita in una struttura di 43.000 metri quadrati a Fort Worth, Texas, che include una engine test facility con una spinta fino a 100.000 libbre.

“MTU si impegna a fornire servizi di livello mondiale e siamo orgogliosi di aumentare i nostri servizi fino alla piena capacità di revisione, supportando ulteriormente la linea di motori GEnx”, ha affermato Michael Schreyögg, Chief Program Officer, MTU Aero Engines. “Questo accordo è un altro passo verso l’aumento della nostra presenza in Nord America, migliorando la nostra competitività nel mercato e continuando a fornire servizi di qualità a GE Aerospace e ad altri clienti”.

(Ufficio Stampa CFM International – GE Aerospace)