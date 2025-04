Airbus lancia l’A220 Airspace cabin con Air Canada

L’A220 si unisce alla Airspace cabin Family e decollerà per la prima volta con il cliente di lancio Air Canada. La nuova cabina dell’A220 vanterà la suite Airspace completa, inclusi i nuovi Airspace XL bins, con consegne a partire dall’inizio del 2026.

“La cabina dell’A220 offre una leading Airspace experience, combinando nuovi elementi con i sedili più ampi, il corridoio, la cabina e i finestrini più grandi della sua categoria. A bordo, i nuovi vani offrono un aumento del 20% del volume, sono più leggeri del 10% e consentiranno un turnaround più rapido per l’equipaggio poiché sono più facili da gestire. La cabina offre anche nuove funzionalità di illuminazione Airspace, tra cui una terza striscia di luci a LED opzionale sotto i nuovi vani, che contribuisce all’atmosfera della cabina.

Airbus ha annunciato la nuova cabina Airspace nel 2023. L’adattamento della linea A220 è previsto per la fine del 2025, con il retrofitting disponibile per i clienti A220 nei prossimi anni. Il nuovo Airspace XL bins design aumenterà la bag capacity del 15%, ovvero fino a 19 passenger bags in più, sull’A220-300 e ospiterà oggetti più lunghi e pesanti, grazie al suo four-frame design. Per completare gli Airspace XL bins, Airbus ha anche colto l’occasione per sviluppare una Passenger Service Unit (PSU) migliorata in linea con l’Airspace design”, afferma Airbus.

John Moody, Managing Director, Onboard Product, at Air Canada, ha affermato: “L’A220 è già diventato uno dei preferiti tra i nostri clienti e siamo entusiasti di essere il cliente di lancio per la prossima evoluzione della cabina di questo aereo progettato e assemblato in Canada. In Air Canada siamo sempre alla ricerca di opportunità per far evolvere i nostri prodotti e rendere i viaggi più comodi e convenienti. L’introduzione di overhead bins più grandi sui futuri A220 significa più spazio per gli effetti personali, imbarco più rapido e un’esperienza a bordo ancora migliore”.

Ingo Wuggetzer, Vice President Cabin Marketing, Airbus, ha affermato: “Siamo estremamente felici di lanciare la A220 Airspace cabin con Air Canada e molto orgogliosi che la compagnia di bandiera canadese stia introducendo la nostra ultima innovazione per supportare il suo programma di rinnovo della flotta. Con l’introduzione della A220 Airspace cabin, ora rendiamo possibile un’esperienza passeggeri completamente coerente su tutte le nostre piattaforme, offrendo comfort widebody su single aisle aircraft”.

“Altri vantaggi della A220 Airspace cabin includono: maggiore affidabilità e minori attività di manutenzione grazie ai meccanismi mobili semplificati; maggiore comfort per i passeggeri semplificando l’esperienza di imbarco e offrendo un inizio rilassato per l’intero viaggio. La crew experience sarà notevolmente migliorata grazie alla gestione dei nuovi fixed bins, che evitano di sollevare heavy pivoting bins durante la riorganizzazione dei bagagli. I contenitori più semplici e leggeri porteranno anche a un miglioramento complessivo dei tempi di turnaround e ridurranno il peso della struttura della cabina di circa 300 libbre, migliorando direttamente l’efficienza operativa e la generazione di entrate della compagnia aerea.

Incluso il suo ultimo reorder, gli ordini fermi totali di Air Canada per l’A220-300 ammontano a 65 aeromobili. La compagnia di bandiera canadese prevede la consegna del suo primo A220-300 con i nuovi XL bins installati entro l’inizio del 2026. Gli XL bins diventeranno il nuovo standard più avanti nel 2026.

Il più prestigioso riconoscimento al mondo per l’innovazione degli interni degli aeromobili, il Crystal Cabin Award, ha recentemente annunciato la Airbus A220 Airspace cabin come finalista nella categoria passenger comfort, il cui scopo è di offrire un’esperienza rilassata e piacevole ai passeggeri. I vincitori saranno annunciati l’8 aprile 2025 durante il Crystal Cabin Award Gala“, conclude Airbus.

Air Canada offrirà ai clienti uno spazio di stivaggio superiore con la nuova Airspace cabin sulla flotta di Airbus A220

Air Canada ha annunciato oggi che sarà il cliente di lancio per la Airbus Airspace cabin sulla famiglia di aeromobili A220, offrendo ai clienti più spazio di stivaggio. I primi aeromobili a ricevere i nuovi vani saranno consegnati all’inizio del 2026.

“La A220 Airspace cabin è dotata di nuovi XL bins, che aumentano la capacità di carico dei bagagli di oltre il 15% e includerà anche un nuovo ceiling design e un’illuminazione rinnovata. L’introduzione della nuova Airspace cabin è stata programmata per coincidere con ulteriori aggiornamenti di Air Canada, tra cui updated cabin interior and seat back entertainment”, afferma Air Canada.

“Si prevede che queste funzionalità aggiuntive aumenteranno ulteriormente l’attrattiva della A220 cabin, poiché l’aeromobile offre già un comfort passeggeri superiore con i sedili e il corridoio più ampi, nonché la cabina e i finestrini più grandi della sua categoria.

Air Canada attualmente opera una flotta di 34 A220-300, prodotti a Mirabel, Quebec, con altri 31 in ordine”, conclude Air Canada.

(Ufficio Stampa Airbus – Air Canada – Photo Credits: Airbus)