KLM Group inizia la costruzione del primo gas-free hangar

KLM, Transavia e Construction Consortium Visser & Smit Bouw | Croonwolter&dros hanno compiuto un passo significativo nella costruzione del KLM E&M Tech Center e della Transavia Greenbase nell’Hangar 10. Il 7 aprile, tutti i partner hanno simbolicamente avviato la costruzione del nuovo workshop di Transavia. La costruzione della KLM section seguirà più avanti quest’anno. Mai prima d’ora la manutenzione degli aeromobili per KLM e Transavia si è svolta sotto lo stesso tetto.

“L’inizio della costruzione del KLM E&M Tech Center e della Transavia Greenbase è un’importante pietra miliare. Questa riqualificazione simboleggia il nostro impegno comune per l’innovazione e l’efficienza nel settore dell’aviazione. Oggi, abbiamo letteralmente e figurativamente gettato le nuove fondamenta per un hangar a risparmio energetico e un ambiente di lavoro moderno per i colleghi che lavorano alla manutenzione dei nuovi aeromobili Airbus per KLM e Transavia. Il rinnovo della flotta non si ferma all’acquisto di nuovi aeromobili. Richiede anche il rinnovo dei nostri hangar e una formazione aggiuntiva per i colleghi che lavorano qui. Stiamo lavorando in modo costruttivo con il construction consortium Visser Smit Bouw and Croon Wolters Dros e non vediamo l’ora di fare buoni progressi nella consegna di questo hangar nel corso del 2026”, afferma Sylca Vellinga, VP Real Estate & Facility Contracting.

“L’Hangar 10, costruito negli anni ’60, è grande circa 14.500 m2 e non soddisfa più gli standard attuali. L’hangar ristrutturato avrà un layout aperto con molta luce naturale e sarà utilizzato per la manutenzione degli aerei Transavia e per l’Engineering & Maintenance Tech Center di KLM. Oltre alla ristrutturazione dell’hangar, saranno costruiti anche due nuovi office buildings per Transavia e KLM. Ciò porterà la superficie totale a circa 27.000 m2.

Questo sarà il primo gas-free hangar di KLM Group a Schiphol East. L’ammodernamento dell’Hangar 10 fa parte dei progetti ad alto impatto di KLM Real Estate & Facility Contracting. Questa riqualificazione riceverà la certificazione BREEAM, uno standard internazionale per la classificazione degli edifici in base alla sostenibilità e all’efficienza energetica.

L’hangar fornirà spazio sia a KLM che a Transavia per eseguire la manutenzione degli aeromobili. Mai prima d’ora Transavia e KLM avevano operato letteralmente sotto lo stesso tetto. All’inizio di quest’anno KLM ha iniziato la costruzione di un nuovo training center, The Link, che ospiterà cinque simulatori di volo che saranno utilizzati da entrambe le compagnie per addestrare i piloti”, conclude KLM.

(Ufficio Stampa KLM)