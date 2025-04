Bombardier: l’assemblaggio del Global 8000 prosegue nei tempi previsti

Bombardier ha annunciato che il suo Global 8000 business jet program sta procedendo secondo i piani, con il suo primo Global 8000 production aircraft che continua nella fase di assemblaggio nella Greater Toronto Area (GTA), Canada. I principali componenti degli stabilimenti Bombardier sono stati consegnati come da programma e l’aereo sta procedendo attraverso il processo di produzione verso l’entrata in servizio pianificata (EIS) nel 2025.

“Il Global 8000 di Bombardier possiede eccezionali short-field capabilities, con la possibilità di accedere ad aeroporti più piccoli a cui altri aerei della sua categoria non possono accedere. Ciò contribuisce a renderlo la scelta ovvia per proprietari e operatori esigenti che danno priorità a praticità e flessibilità”, ha affermato Stephen McCullough, Senior Vice President, Engineering and Product Development, Bombardier. “Questo impressionante aereo sarà il ‘fastest and longest-range purpose-built business aircraft’ mai realizzato e la sua rara combinazione di innovazione, prestazioni e comfort consentirà ai nostri clienti di raggiungere nuove vette nella loro business aviation experience”.

“Mentre il processo di produzione si intensifica, il Flight Test Centre di Bombardier a Wichita ha proseguito i flight test del Global 8000, effettuando missioni in Europa, mostrando le sue eccezionali caratteristiche prestazionali in condizioni operative funzionali nel mondo reale e ricevendo recensioni entusiastiche dai piloti collaudatori”, afferma Bombardier.

“Il primo Global 8000 production aircraft sta procedendo costantemente verso l’assemblaggio finale e siamo sulla buona strada per raggiungere i nostri obiettivi per questo incredibile aereo, l’ultra-long-range business jet più veloce e impressionante del settore”, ha affermato David Murray, Executive Vice President, Manufacturing, IT and Bombardier Operational Excellence System. “I nostri team di ingegneria e produzione continuano a mostrare livelli ineguagliabili di impegno, innovazione e competenza in tutte le fasi del processo di produzione”.

“Il nuovo Global 8000 business jet stabilirà anche nuovi standard per performance e qualità di volo, con la velocità più elevata, la maggiore autonomia e il volo più fluido. Con un range leader del settore di 8.000 miglia nautiche e una velocità massima ineguagliabile di Mach 0,94, il Global 8000 sblocca più city pairs che mai, tra cui Dubai-Houston, Singapore-Los Angeles, Londra-Perth e molte altre.

Le performance non sono l’unica area in cui il Global 8000 brilla. Questo ineguagliabile business jet offrirà un comfort insuperabile, con quattro veri living spaces e una separate crew rest area. L’aeromobile presenterà anche la seated length size più elevata della sua categoria insieme alla cabina più salutare del settore, progettata per massimizzare il comfort e la produttività dei passeggeri durante i loro viaggi”, conclude Bombardier.

