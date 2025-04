LATAM Airlines inaugura il volo Fortaleza-Lisbona e rafforza gli investimenti in Ceará (Brasile)

LATAM Airlines ha inaugurato ieri, lunedì 7 aprile, la rotta Fortaleza-Lisbona. “Questa rotta, stagionale, sarà attiva fino al 20 ottobre; il volo inaugurale ha raggiunto il 94% di occupazione. Prima dell’imbarco dei passeggeri, all’aeroporto di Fortaleza si è svolta la cerimonia di taglio del nastro alla presenza di Eduardo Bismarck, Segretario del Turismo di Ceará (Brasile); Denise Carrá, Segretaria del Turismo di Fortaleza; Wagner Silva, Coordinatore del Supporto ai Progetti di Mobilità e Connessione Turistica del Ministero del Turismo; Fábio Montanheiro, Manager di Data Intelligence e Competitività di Embratur; Eduardo Macedo, Responsabile degli Affari Pubblici di LATAM Airlines Brasil; e Leonardo Carnielle, Vice Presidente di Fraport Brasil.

Con un volo a settimana e una durata media di 7h30, la rotta è operata il lunedì con aeromobili Boeing 787 (capacità di 30 passeggeri in cabina Premium Business, 57 in Economy+ e 213 in Economy). Il volo decolla da Fortaleza alle 6.15 (ora locale). In direzione opposta, parte da Lisbona alle 18.30 (ora locale del Portogallo). I biglietti sono in vendita su latam.com e su altri canali.

Oltre ai passeggeri, la rotta dovrebbe trasportare più di 20 tonnellate di frutta a settimana da Fortaleza al mercato europeo, rafforzando così l’esperienza di LATAM Cargo nel trasporto internazionale di prodotti deperibili”, afferma LATAM Airlines.

“LATAM Airlines riconosce l’importanza dell’aviazione per il Brasile, soprattutto in uno Stato strategico come il Ceará. Per questo motivo cerchiamo sempre di essere attenti alle richieste delle regioni e alle opportunità di espansione delle nostre operazioni. La nuova rotta stagionale Fortaleza-Lisbona è stata pianificata in questo contesto, per portare più brasiliani e merci in Europa e viceversa, avvicinando le persone e le imprese tra il Ceará e il mondo”, ha dichiarato Eduardo Macedo, Responsabile degli Affari Pubblici di LATAM Airlines Brasil.

“Il Portogallo è storicamente il Paese che invia il maggior numero di turisti internazionali in Ceará e questa nuova rotta operata da LATAM Airlines, con cui abbiamo una partnership molto importante, renderà questo accesso ancora più facile. Sappiamo che il Portogallo è un importante hub in Europa e vogliamo che sempre più visitatori europei vengano nel nostro Nordest per conoscere la nostra diversità, la gastronomia, la cultura e le spiagge. Il Ceará, che comprende tutto questo, fa parte della Rotta delle Emozioni, un itinerario che abbiamo promosso all’estero, e che con questo nuovo volo accoglierà sicuramente più viaggiatori, generando posti di lavoro e introiti per gli imprenditori locali”, afferma Marcelo Freixo, presidente di Embratur.

“Questa nuova rotta dimostra che il Ceará sta consolidando la sua posizione di destinazione turistica sulla scena internazionale. Sono certo che la partnership con LATAM Airlines abbia contribuito a dare ulteriore impulso al turismo e al business in Ceará. Continueremo a investire nella promozione del nostro Stato e di altri mercati per proseguire a rafforzare la nostra filiera turistica, generando maggiori opportunità per la nostra gente”, ha dichiarato Elmano de Freitas, governatore del Ceará.

“L’inaugurazione di questo nuovo volo operato da LATAM Airlines, che collega Lisbona direttamente al Ceará, rappresenta un passo significativo per il nostro turismo e rafforza la leadership di LATAM Airlines nel nostro Stato. Grazie a questo volo, i passeggeri di tutto il Paese potranno raggiungere l’Europa via Fortaleza e i passeggeri europei potranno volare verso altre destinazioni del Brasile attraverso una stessa compagnia. In questo modo, i turisti europei e nazionali potranno conoscere ancora meglio le nostre bellezze naturali, la nostra cultura e la nostra ospitalità, dando ulteriore impulso all’economia locale. Non possiamo che ringraziare LATAM Airlines per aver investito nel Ceará”, afferma Eduardo Bismarck, Segretario dell’Area Turismo del Ceará.

“L’aeroporto di Fortaleza continua a offrire le migliori infrastrutture aeroportuali e siamo molto soddisfatti di questo volo e della nostra partnership con LATAM Airlines. La rotta Fortaleza-Lisbona è un’altra opzione per un collegamento diretto tra la capitale del Ceará e l’Europa”, afferma Leonardo Carnielle, vicepresidente di Fraport Brasil.

“LATAM Airlines è attualmente il principale operatore dell’aeroporto di Fortaleza (CE), con circa 200 voli (atterraggi e decolli) alla settimana. Opera anche le rotte Guarulhos-Juazeiro do Norte (10 voli settimanali) e Guarulhos-Jericoacoara (10 voli settimanali).

La rotta Fortaleza-Lisbona sugella una serie di investimenti di LATAM Airlines nello Stato negli ultimi mesi: a febbraio ha annunciato la nuova rotta Fortaleza-Juazeiro do Norte, che sarà operativa dal 23 giugno, con voli giornalieri in alta stagione fino ad agosto, quando passerà a quattro voli settimanali. Sempre in alta stagione, Fortaleza continuerà la sua rotta stagionale verso Belo Horizonte/Confins, con voli ogni giorno dal 30 giugno.

Per quanto riguarda le operazioni internazionali, LATAM Airlines ha inaugurato a dicembre la rotta Fortaleza-Santiago, con un volo settimanale il sabato e una durata media di 6h20, che collega la capitale del Ceará alla capitale cilena, una destinazione turistica molto popolare per i brasiliani. La compagnia opera anche la rotta Fortaleza-Miami, portando turisti dagli Stati Uniti al Ceará e viceversa”, prosegue LATAM Airlines.

“Nell’ambito delle strategie integrate di promozione internazionale del Brasile, Embratur e LATAM Airlines hanno inserito la destinazione Fortaleza nella campagna pubblicitaria rivolta al mercato europeo, realizzata in collaborazione tra le due istituzioni. Per questa specifica azione di promozione della nuova rotta Lisbona-Fortaleza, il Governo del Ceará e il Consorzio del Nord-Est si sono uniti come sostenitori, rafforzando la portata e la rilevanza dell’iniziativa.

La campagna comprende elementi creativi e video promozionali su canali digitali strategici, con l’obiettivo di aumentare la visibilità del nuovo volo diretto, rafforzare il posizionamento della capitale del Ceará come importante porta d’accesso per i turisti internazionali e promuovere il turismo nel Nordest brasiliano. La campagna si rivolge sia al mercato portoghese che a quello di altri Paesi europei, cercando di attrarre nuovi flussi turistici nella regione.

L’espansione del network di LATAM Airlines prevede anche la partnership con l’Agenzia Brasiliana per la Promozione del Turismo Internazionale (Embratur), per espandere le connessioni internazionali del Paese e promuovere le destinazioni turistiche brasiliane nei Paesi di origine dei voli operati dalla compagnia aerea”, conclude LATAM Airlines Group.

“LATAM è un partner del turismo brasiliano e questo investimento per aumentare la frequenza dei voli che ci collegano con l’Europa e gli Stati Uniti si combina con le azioni di Embratur per la promozione del Brasile all’estero, che garantiranno che questa crescente offerta di voli si traduca in molti più turisti internazionali che raggiungono il nostro Paese”, afferma Marcelo Freixo, presidente di Embratur.

(Ufficio Stampa LATAM Airlines – Photo Credits: LATAM Airlines)