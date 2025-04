EVA Air amplia la flotta con più aeromobili A350-1000 e A321neo

EVA Air ha effettuato un ordine fermo per sei long-range A350-1000 e tre single-aisle A321neo, finalizzando un impegno annunciato dalla compagnia aerea a marzo 2025. I nuovi ordini porteranno il backlog di aeromobili di EVA Air da consegnare a 24 A350-1000 e 18 A321neo.

“Le nuove aggiunte alla nostra flotta riaffermano il nostro impegno per un’aviazione sostenibile e per offrire un’esperienza di viaggio eccezionale. Sia l’A350-1000 che l’A321neo stabiliscono uno standard elevato nelle rispettive categorie, offrendo ai nostri passeggeri un’efficienza e un comfort straordinari. Mentre andiamo avanti con i nostri piani di espansione della flotta e del network, non vediamo l’ora di sfruttare il range esteso e l’efficienza degli aeromobili per rafforzare la nostra posizione di mercato”, ha affermato Clay Sun, Presidente di EVA Air.

“I nuovi ordini di EVA Air sottolineano il fascino duraturo dell’A350-1000 Long Range Leader come punto di riferimento per le operazioni intercontinentali e dell’A321neo come leader in regional efficiency. Apprezziamo profondamente la fiducia di EVA Air in questi aeromobili di ultima generazione e siamo pronti a supportare la loro perfetta integrazione nella flotta della compagnia aerea per il successo futuro”, ha affermato Benoît de Saint-Exupéry, Airbus EVP Sales of the Commercial Aircraft business.

“L’A350 è il widebody aircraft più moderno ed efficiente al mondo e ha stabilito nuovi standard per i viaggi intercontinentali. Offre la range capability più elevata di qualsiasi commercial airliner in produzione oggi. Dotato dell’ultima generazione di motori Rolls-Royce, l’aeromobile è in grado di volare fino a 9.700 miglia nautiche / 18.000 chilometri senza scali, utilizzando il 25% in meno di carburante rispetto ai tipi di generazione precedente e con una riduzione simile delle emissioni di carbonio.

Come tutti gli aeromobili Airbus, l’A350 è già in grado di operare con fino al 50% di Sustainabe Aviation Fuel (SAF). Airbus punta ad avere i suoi aeromobili con capacità fino a 100% SAF entro il 2030.

La A350 Family ha ricevuto oltre 1.360 ordini da 60 clienti in tutto il mondo, con oltre 640 aeromobili attualmente nelle flotte di 38 operatori, che volano principalmente su rotte a lungo raggio”, afferma Airbus.

“L’A321neo fa parte della A320neo Family, che incorpora le ultime tecnologie, tra cui motori di nuova generazione, Sharklets e cabin efficiency enablers, che insieme garantiscono un risparmio di carburante del 20%. Con oltre 6.800 ordini da oltre 90 clienti dal suo lancio nel 2016, l’A321neo ha conquistato oltre l’80% della quota di mercato”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)