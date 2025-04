LATAM seleziona la Lufthansa Technik digital platform AVIATAR

Lufthansa Technik ha firmato un contratto pluriennale con LATAM Airlines Group per implementare AVIATAR nelle sue flotte Airbus A320, Boeing 777 e Boeing 787, che coprono oltre 300 aeromobili. LATAM sta utilizzando Predictive Health Analytics di AVIATAR per trasformare i dati in informazioni utili, consentendo alla compagnia aerea di ottimizzare le operazioni tecniche e ridurre al minimo le interruzioni impreviste, come ritardi o cancellazioni dei voli. Inoltre, l’Electronic Technical Logbook di AVIATAR digitalizza le cockpit-to-maintenance communication, migliorando l’efficienza.

Predictive Health Analytics è una soluzione digitale all’avanguardia all’interno di AVIATAR, la piattaforma indipendente di Lufthansa Technik per prodotti e servizi digitali. Basato su dati in tempo reale da aeromobili e sistemi delle compagnie aeree, lo strumento digitale consente a LATAM di ottimizzare la manutenzione della flotta prevedendo potenziali problemi tecnici prima che si verifichino, migliorando l’affidabilità operativa e riducendo gli unplanned maintenance events. Ciò significa meno riparazioni impreviste, maggiore affidabilità della flotta e migliore pianificazione della manutenzione. In definitiva, questi vantaggi contribuiscono a un’esperienza di viaggio più sicura, efficiente e fluida per i passeggeri di LATAM. I primi risultati di LATAM confermano il 20% in meno di ritardi e cancellazioni con Predictive Health Analytics.

Il Technical Logbook di AVIATAR semplifica la segnalazione dei problemi degli aeromobili da parte dei cockpit crews, sostituendo le lunghe voci manuali con blocchi di testo precompilati e campi di input automatizzati. La soluzione cattura i problemi tecnici in tempo reale, sia in volo che a terra, migliorando significativamente la qualità e la trasparenza dei dati. Compatibile con più dispositivi, tra cui tablet, smartphone e computer desktop, consente ai piloti di accedere allo stato degli aeromobili sempre e ovunque, con processi di backup integrati in caso di problemi di connettività. Integrando i real-time data con il LATAM Maintenance & Engineering (M&E) system, la soluzione facilita le azioni di manutenzione immediate all’arrivo, garantendo una collaborazione fluida tra piloti e team di manutenzione. Ciò riduce i tempi e i costi operativi, consentendo al contempo l’analisi delle tendenze tramite una struttura dati standardizzata, supportando l’ottimizzazione continua della flotta.

Come parte di questa partnership strategica, Lufthansa Technik e LATAM affronteranno congiuntamente sfide chiave, sfrutteranno ulteriori soluzioni basate sui dati e daranno forma alle innovazioni future dei prodotti per migliorare le operazioni tecniche di LATAM e massimizzare i vantaggi del Digital Tech Ops Ecosystem di Lufthansa Technik.

Enrique Parada, Vice President of Engineering and Maintenance, LATAM Airlines Group, ha affermato: “Lufthansa Technik ha dimostrato di essere un partner chiave per LATAM nella nostra roadmap di trasformazione digitale. Questo accordo è un passo importante verso lo sfruttamento di approfondimenti basati sui dati per operazioni di manutenzione ottimizzate. Immaginiamo un potenziale significativo per integrare più prodotti AVIATAR in futuro”.

Philip Mende, Vice President Digital Fleet Services, Lufthansa Technik, ha aggiunto: “Siamo orgogliosi di supportare la trasformazione di LATAM con le soluzioni digitali più complete disponibili. La nostra collaborazione con LATAM è focalizzata sullo sviluppo congiunto di predictive maintenance use cases, creando un impatto tangibile attraverso strumenti digitali nelle operazioni tecniche di LATAM e migliorando ulteriormente i vantaggi del nostro Digital Tech Ops Ecosystem”.

Lanciato nel 2017, AVIATAR fornisce una suite completa di soluzioni digitali. Combinando fleet management tools, data science and engineering expertise, AVIATAR fornisce servizi digitali integrati che si collegano perfettamente alle operazioni di manutenzione fisica e oltre. Il suo design modulare consente la personalizzazione per soddisfare diverse esigenze e requisiti operativi. AVIATAR svolge un ruolo centrale nel Digital Tech Ops Ecosystem di Lufthansa Technik, migliorando l’efficienza e l’affidabilità nelle operazioni tecniche.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik)