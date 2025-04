News Brevi – 08.04.2025

SPAZIO: A PALAZZO AERONAUTICA LA CONFERENZA “NEW SPACE ECONOMY” PROMOSSA DALL’ASSOCIAZIONE DIPLOMATIA – Si è svolta il 7 aprile, presso la prestigiosa cornice di Palazzo Aeronautica, storica sede dell’Aeronautica Militare, la conferenza curata dall’associazione Diplomatia dal titolo “New Space Economy – L’innovazione nel settore aerospaziale: opportunità, sfide e sinergie”. L’evento, moderato dalla giornalista Flavia Giacobbe, è stato promosso dalla Commissione Difesa e Sicurezza dell’associazione Diplomatia, il cui compito è proprio quello di approfondire, attraverso studi, ricerche ed eventi, il dialogo con Istituzioni, Agenzie nazionali, rappresentanze diplomatiche e aziende di settore riguardo i temi e le politiche legati al mondo della difesa e sicurezza. Hanno aperto la conferenza il Presidente di Diplomatia, Giovanni Castellaneta, ed il Vice Presidente dell’associazione nonché project leader della Commissione Difesa e Sicurezza dell’associazione, Giovanni Cinque, che hanno messo a fuoco la tematica dell’evento sottolineando come lo Spazio rappresenti un settore ad alto tasso di innovazione per la competitività e la sicurezza globale in cui le Forze Armate e in particolare l’Aeronautica Militare svolgono un ruolo strategico nelle attività spaziali e sulle opportunità che la Space Economy offre al settore privato e all’intero Sistema Paese. Il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, ha portato ai convenuti il saluto dell’Aeronautica Militare sottolineando la propria soddisfazione nell’ospitare un evento dalla tematica così attuale e riguardante un dominio che è la naturale estensione dell’impegno della Forza Armata. Durante l’evento, si sono succeduti gli autorevoli interventi del Presidente di Leonardo, Stefano Pontecorvo; della Consigliera spaziale presso l’Ambasciata di Francia e rappresentante in Italia per il CNES, agenzia spaziale francese, Alexia Lacaze; del Vice Ambasciatore d’Australia in Italia, Siddhartha Chakrabarti e del Colonnello Walter Villadei, Astronauta dell’Aeronautica Militare, in video-collegamento (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

POTENZIAMENTO COLLEGAMENTI AEREI ITALIA LIBIA: IL PRESIDENTE ENAC INCONTRA IL CHAIRMAN F.F. DI MEDSKY AIRWAYS E L’INTERNATIONAL ADVISOR – Enac informa: “Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma ha incontrato oggi, 8 aprile, a Roma, il Chairman f.f. della compagnia libica Medsky Airways Abubaker El Fortia e l’International Advisor Sabri Khaled Mezran. Un incontro cordiale e costruttivo, che si inserisce nel percorso di consolidamento delle relazioni aeronautiche Italia – Libia promosso da Enac, volto a potenziare il network di collegamenti aerei diretti tra i due Paesi, in aggiunta alle rotte già operate da ITA Airways e MedSky Airways”.

SITA E NEC PROMUOVONO L’ADOZIONE GLOBALE DELLE IDENTITÀ DIGITALI NEL SETTORE DEI VIAGGI – SITA, fornitore globale di tecnologia per il trasporto aereo e nella gestione delle frontiere, e NEC Corporation (NEC), leader globale nelle tecnologie di autenticazione biometrica, hanno firmato un accordo per accelerare l’adozione dell’identità digitale nel settore dei viaggi. Attraverso questa collaborazione, NEC si unisce al Digital Travel Ecosystem di SITA, un framework aperto e interoperabile che collega vari sistemi per la verifica in tempo reale delle identità digitali. Sviluppato in collaborazione con Indicio, l’ecosistema di SITA elimina la necessità di integrazioni dirette tra emittenti e verificatori, semplificandone l’adozione per aeroporti, compagnie aeree e governi. Al centro dell’ecosistema c’è il Trust Network, che governa come le credenziali digitali vengono condivise in modo sicuro in tutto il mondo. Costruito con un approccio privacy-by-design, consente ai viaggiatori il controllo sui loro dati, inclusi quando e con chi condividono le loro credenziali. L’attenzione alla sicurezza dei dati e alla privacy significa che le informazioni personali restino protette e sotto il controllo del viaggiatore. Con il 28% delle compagnie aeree e il 43% degli aeroporti che pianificano di implementare soluzioni di gestione dell’identità biometrica nei prossimi 12 mesi (secondo i dati dell’Air Transport IT Insights 2024 di SITA), la domanda di sistemi interoperabili è in crescita. La mancanza di standardizzazione ha rallentato l’adozione diffusa, ma la collaborazione SITA-NEC affronta questa sfida attraverso un framework scalabile per lo scambio sicuro delle identità. “Dopo anni di investimenti, l’aviazione e altri stakeholder del settore dei viaggi ora possono vedere il pieno potenziale delle identità digitali, e il settore si sta preparando a scalare,” ha detto Jeremy Springall, Senior Vice President of Borders di SITA. “Con l’esperienza biometrica di NEC e la presenza di SITA, leader di settore nei punti di contatto biometrici in tutto il mondo, siamo ben posizionati per accelerare la trasformazione dei viaggi digitali a livello mondiale”.

SAFRAN RENDE GLI ACCESSIBLE IFE DESIGNS DISPONIBILI AL SETTORE – Safran informa: “In un passo significativo verso il miglioramento dell’accessibilità nel settore dell’aviazione, Safran Passenger Innovations (SPI) annuncia con orgoglio il rilascio dei suoi final designs for Accessible In-Flight Entertainment (IFE), inizialmente svelati all’Aircraft Interiors Expo dell’anno scorso. Questi progetti innovativi saranno resi disponibili all’intero settore senza costi, rafforzando l’impegno di SPI per l’inclusività nei viaggi aerei”. “L’IFE accessibile si basa sulla nostra dedizione alla semplificazione delle interfacce utente e all’evidenziazione delle funzioni essenziali, consentendo alle persone con disabilità di navigare e godersi senza sforzo il sistema di intrattenimento”, ha affermato Ben Asmar, Vice President of Products and Strategy, Safran Passenger Innovations. “Un aspetto fondamentale del nostro processo di sviluppo è stata l’importanza della coerenza. Implementando questi progetti in tutto il settore, abbiamo l’opportunità di creare un impatto significativo e migliorare significativamente l’accesso all’IFE per tutti i passeggeri”. “Con questa iniziativa, SPI mira a guidare il settore nel rendere i viaggi aerei più equi, assicurando che tutti, indipendentemente dalle loro capacità, possano interagire pienamente con le offerte di intrattenimento in volo. Per maggiori informazioni e per accedere ai free designs, visitare https://www.safran-group.com/products-services/rave-accessible-ife”, conclude Safran.

DELTA AIR LINES E LA DELTA AIR LINES FOUNDATION INVESTIRANNO OLTRE $16,5 MILIONI IN DONAZIONI ALLA CONTEA DI CLAYTON, GEORGIA – Delta Air Lines e la Delta Air Lines Foundation consegneranno oltre 16,5 milioni di $ in donazioni benefiche nei prossimi cinque anni alla contea di Clayton, GA, una Metro Atlanta community vicino alla sede centrale di Delta e all’aeroporto più trafficato del mondo, l’Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport. La contea di Clayton è una comunità vivace e diversificata di circa 300.000 georgiani, tra cui oltre 3.000 persone di Delta, ed è un importante bacino di talenti per la futura forza lavoro di Delta. Le sovvenzioni, per un totale di 13,5 milioni di $ dalla Delta Air Lines Foundation, sosterranno le scuole pubbliche della contea di Clayton attraverso un nuovo Junior Achievement Discovery Center, il Flint River Boys and Girls Club, borse di studio per gli studenti della contea di Clayton che desiderano intraprendere una carriera nell’aviazione. Inoltre, Delta Air Lines fornirà 3 milioni di $ in contributi di beneficenza alla contea di Clayton per supportare le risorse di sviluppo della forza lavoro attraverso la Clayton County Chamber of Commerce, maggiori investimenti in Aerotropolis per migliorare la competitività economica della contea e fondi per istituire un Donor Advised Fund presso la Community Foundation, che andrà a supportare altre organizzazioni non profit della contea di Clayton. “La missione di Delta di connettere il mondo inizia con il nostro impegno nei confronti delle comunità in cui viviamo, lavoriamo e prestiamo servizio”, ha affermato Peter Carter, Delta Chief External Affairs Officer and trustee of The Delta Air Lines Foundation. “Delta condivide la missione delle scuole pubbliche della contea di Clayton di offrire ai propri studenti opportunità senza pari ed è per questo che siamo onorati di fornire i fondi che daranno agli studenti l’opportunità di apprendere competenze aziendali essenziali e concrete, ispirando al contempo la prossima generazione di professionisti dell’aviazione”.

ETIHAD GUEST E FIRST ABU DHABI BANK ESTENDONO LA LORO PARTNERSHIP – Etihad Airways informa: “Etihad Airways ha annunciato un’estensione della sua partnership di lunga data con First Abu Dhabi Bank (FAB), consolidando una collaborazione che continua a premiare i membri fedeltà con Etihad Guest Miles per i loro acquisti giornalieri. Questo rinnovo, basato su un’alleanza di successo lanciata nel 2017, amplifica il valore per i titolari di carte di credito FAB e i membri Etihad Guest attraverso vantaggi esclusivi e maggiori opportunità di guadagnare miglia più velocemente. In un’offerta a tempo limitato, i residenti degli Emirati Arabi Uniti che si iscrivono a una nuova carta di credito Etihad Guest Visa Infinite possono guadagnare fino a 110.000 miglia di benvenuto, valide fino al 30 aprile 2025 incluso. Gli ospiti riceveranno il doppio delle miglia di benvenuto con 55.000 miglia di iscrizione e 55.000 miglia come offerta bonus. Altri vantaggi includono l’accesso gratuito alle lounge aeroportuali in tutto il mondo e una corsia preferenziale per ottenere lo status Etihad Guest Gold”. Mark Potter, Managing Director Etihad Guest, ha commentato: “Siamo lieti di estendere la nostra partnership di lunga data con First Abu Dhabi Bank fino al 2027, una mossa che sottolinea la nostra dedizione nel fornire un valore eccezionale ai nostri membri. Questo rinnovo garantisce ai nostri ospiti di guadagnare senza sforzo miglia sulle spese quotidiane, avvicinandoli alla loro prossima ricompensa ambita”. “Questa collaborazione estesa è in linea con la visione di Etihad di essere la compagnia aerea preferita dai viaggiatori di tutto il mondo. I titolari di carta possono riscattare le loro Etihad Guest Miles per voli, upgrade di cabina o una serie di premi lifestyle tramite l’Etihad Guest Reward Shop, con oltre 3.500 prodotti tra cui scegliere. Il rinnovo della partnership coincide con l’espansione globale in corso di Etihad, inclusa la recente aggiunta di 15 nuove destinazioni come Atlanta, Hong Kong e Algeri, sbloccando ancora più modi per i titolari di carta di sfruttare al meglio le loro miglia”, conclude Etihad Airways.

DELTA SVELA UN NUOVO SKY CLUB ALL’HARTSFIELD-JACKSON ATLANTA INTERNATIONAL AIRPORT – Delta informa: “Il Delta Sky Club network accoglie la sua attesa ottava sede presso l’Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport – Concourse D-Center Point. Essendo l’aeroporto più trafficato del mondo, ATL serve oltre 100 milioni di clienti all’anno, la maggior parte dei quali vola con Delta. Il nuovo Delta Sky Club, ispirato all’ospitalità del sud e all’eleganza urbana della città, è il secondo più grande di ATL e può ospitare il maggior numero di ospiti: 506 per l’esattezza. L’aggiunta di questo Club aumenta ulteriormente la capacità di Delta di servire l’Atlanta market, migliorando l’esperienza del cliente con comfort e praticità senza pari. Il Club di oltre 24.000 piedi quadrati vanta viste panoramiche sull’aeroporto e servizi per ogni tipo di viaggiatore e include una parete multimediale in stile teatro, un bar da 16 posti e cabine telefoniche insonorizzate per lavorare in modo concentrato. Lo spazio è inoltre dotato di un ampio buffet di cibo e due postazioni per bevande”. “Come cuore della nostra attività, Atlanta è più di un semplice hub: è la nostra casa. Questo nuovo spazio è stato progettato con cura per garantire che gli ospiti che viaggiano ad Atlanta sentano l’ospitalità del sud della città che conosciamo e amiamo”, ha affermato Claude Roussel, V.P. of Delta Sky Club and Lounge Experience. “L’apertura del nostro nuovo Delta Sky Club ad Atlanta, durante quello che è l’anno del centenario sia di Delta che di ATL, è una testimonianza del nostro incrollabile impegno nei confronti di questa città e dei clienti che serviamo qui”. “Gli elementi di design del Club riflettono il fascino del sud di Atlanta e il fascino della città, tenendo la Georgia nella mente. Le opere d’arte nel Club offrono agli ospiti un’esperienza da galleria d’arte e molte delle opere sono ispirate agli emblemi del sud e create da artisti locali di Atlanta. Questo Club all’avanguardia fa parte dell’impegno continuo di Delta nel migliorare l’esperienza di viaggio per i clienti che viaggiano ad Atlanta. Questo investimento include l’ampliamento del Concourse D, aggiungendo più gate e ampliando l’impronta complessiva del Concourse per ospitare aeromobili più grandi, migliorare il flusso di passeggeri e far crescere ulteriormente Delta ad Atlanta. Oltre alla D expansion, anche i Delta Sky Club nei Concourse A e C riceveranno dei rinnovi. Il nuovo Sky Club nel Concourse D e altri miglioramenti ad ATL sono solo l’inizio di ciò che attende il Delta Sky Club network nel 2025 e oltre. Più avanti quest’anno, Delta aprirà una Delta One Lounge e un nuovo Delta Sky Club a Seattle nel Concourse A, con Salt Lake City che accoglierà il suo secondo Club nel Concourse B. Il Delta Sky Club a PHL sarà ampliato alla fine del 2025, con Denver che seguirà nel 2026. Delta è la compagnia aerea domestica e internazionale n. 1 di Atlanta e l’hub di Hartsfield-Jackson è l’aeroporto più trafficato del sistema. Con quasi 1.000 partenze nei giorni di punta verso 215 destinazioni globali, i clienti Delta hanno un accesso unico al mondo da Atlanta. Quest’estate, la compagnia aerea è destinata a salire ancora più in alto con il suo programma più ampio di sempre, collegando i clienti a destinazioni ancora più globali come Marrakech, Napoli e Bruxelles”, conclude Delta.

AMERICAN AIRLINES MIGLIORA LA SUA FLAGHSHIP® LOUNGE A PHILADELPHIA – American Airlines informa: “American Airlines sta per cambiare il modo in cui i clienti si preparano per i loro voli. Quest’estate, la nuova Flagship® lounge presso il Philadelphia International Airport (PHL) sarà più di un semplice luogo in cui rilassarsi. Sarà una destinazione in sé e un’esclusiva porta d’accesso alla città per chi viaggia attraverso PHL. Nel 2024 American ha trasportato oltre 19 milioni di clienti attraverso PHL, con oltre 355 partenze nei giorni di punta verso oltre 120 destinazioni. Quest’estate American lancerà cinque rotte inaugurali, tra cui voli per Milano ed Edimburgo. Aguidare la carica in cucina vi sarà lo chef Randy Rucker, semifinalista del James Beard Award®, la mente culinaria dietro River Twice e Little Water. Ora, sta portando la stessa brillantezza alla Flagship® lounge, creando un menu che racconta la storia di Philadelphia. Insieme alla James Beard Foundation®, American porta voci eccezionali nel settore culinario per migliorare l’esperienza dei clienti durante il loro viaggio”. “In tutte le nostre lounge, American si impegna a servire ai clienti una cucina ispirata alla regione, guidata da chef, con aggiornamenti del menu durante tutto l’anno per offrire nuove scelte ogni stagione”, ha affermato Heather Garboden, Chief Customer Officer, American. “Ora, con lo chef Rucker al timone, la Flagship® lounge di Philadelphia è destinata a diventare una delle aggiunte culinarie più entusiasmanti alla scena aeroportuale”. “La Flagship® lounge di American Airlines è più di una semplice lounge aeroportuale e a PHL sta raggiungendo nuove vette. La nuova lounge, che aprirà quest’estate, continuerà a offrire cibo e vino self-service, assicurando ai clienti di gustare i loro piatti preferiti. Inoltre, American sta introducendo un nuovo elemento di ospitalità unico a Philadelphia: un bar con servizio completo, il primo del suo genere in una qualsiasi delle Flagship® lounge”, conclude American Airlines.

RYANAIR INCONTRA GLI STUDENTI DELL’ISTITUTO “LUIGI DI SAVOIA” DI CHIETI – Ryanair informa: “Ryanair ha incontrato oggi gli studenti dell’Istituto “Luigi di Savoia” di Chieti (Abruzzo). La Masterclass, moderata dal reporter specializzato e esperto di aviazione, Emanuele Ferretti, presente in rappresentanza di Aviomar, ha visto la partecipazione di Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy Ryanair, ed è stata l’opportunità per presentare la opportunità di lavoro e carriera che l’industria dell’aviazione puo’ offire alle nuove generazioni. Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy Ryanair ha detto: “Ryanair è stata lieta di incontrare gli studenti dell’Istituto “Luigi di Savoia” Chieti. È stata l’occasione per illustrare le opportunità di lavoro e di carriera che il settore dell’aviazione può offrire alle nuove generazioni. Sono molti i profili professionali che le compagnie aeree ricercano ogni anno ed è importante condividere queste informazioni per consentire ai giovani di orientarsi meglio nel mercato del lavoro. In Abruzzo, Ryanair ha recentemente annunciato una programmazione da record per l’estate 2025 per l’aeroporto d’Abruzzo, con 5 nuove entusiasmanti rotte (19 in totale) – Cagliari, Kaunas, Milano Malpensa, Valencia e Breslavia – e un ulteriore aeromobile basato (+100 milioni di dollari di investimento) a sostegno di oltre 950 posti di lavoro. Questa crescita entusiasmante e gli investimenti in Abruzzo sono il risultato diretto della decisione del Presidente Marsilio di ridurre i costi di accesso all’aeroporto d’Abruzzo, attraverso l’abolizione dell’addizionale municipale. Qualora il governo abolisse l’addizionale municipale in tutti gli aeroporti italiani, Ryanair risponderebbe con un piano di crescita per l’Italia che prevede 40 nuovi aeromobili basati (+4 miliardi di dollari di investimento), 20 milioni di passeggeri in più all’anno, 250 nuove rotte e il supporto ad oltre 1.500 posti di lavoro Ryanair in tutta Italia”.

RYANAIR AVVIA UNA CAUSA CIVILE CONTRO UN PASSEGGERO MOLESTO IN POLONIA – Ryanair informa: “Ryanair ha confermato oggi di aver avviato una causa legale presso i tribunali polacchi, chiedendo danni superiori a 3.000 € contro un passeggero che ha disturbato il volo FR7124 da Berlino a Marrakech lo scorso 9 gennaio. Il comportamento inaccettabile di questo passeggero ha costretto il volo a deviare su Siviglia, dove l’aereo è atterrato e il passeggero è stato fatto scendere, causando disagi inutili a 170 passeggeri e 6 membri dell’equipaggio. Ryanair è impegnata a garantire che tutti i passeggeri e l’equipaggio viaggino in un ambiente sicuro e rispettoso, senza interruzioni inutili causate da una piccola parte di passeggeri indisciplinati. Ryanair adotta una rigorosa politica di tolleranza zero nei confronti dei comportamenti scorretti dei passeggeri e continuerà a prendere provvedimenti decisivi per combattere il comportamento indisciplinato a bordo degli aerei, a beneficio della stragrande maggioranza dei passeggeri che non disturbano i voli”. Un portavoce di Ryanair ha dichiarato: “È inaccettabile che i passeggeri subiscano interruzioni inutili a causa del comportamento scorretto di un singolo passeggero. Purtroppo, è stato proprio questo il caso per i passeggeri di questo volo da Berlino a Marrakech lo scorso gennaio, che è stato costretto a deviare su Siviglia a causa del comportamento molesto di un passeggero, causando danni per 3.000 €. Abbiamo ora intrapreso un procedimento civile per ottenere il risarcimento di tali costi da parte di questo passeggero. Questo episodio rappresenta solo una delle numerose conseguenze cui i passeggeri che disturbano i voli saranno soggetti nell’ambito della politica di tolleranza zero di Ryanair e ci auguriamo che questa azione dissuada ulteriori comportamenti disturbanti sui voli, affinché passeggeri ed equipaggio possano viaggiare in un ambiente confortevole e rispettoso”.

VOLI INAUGURALI DI CONDOR PER L’ITALIA – Condor informa: “Sabato scorso, 5 aprile 2025, il volo Condor DE4419 è decollato per la prima volta da Francoforte a Roma (FCO). Da lì, ha proseguito direttamente come volo inaugurale per Palermo (PMO). Il primo volo di ritorno da Palermo (PMO) via Roma (FCO) a Francoforte è decollato domenica 6 aprile 2025. Per celebrare il lancio dei nuovi collegamenti aerei, gli ospiti e l’equipaggio dei voli inaugurali sono stati accolti calorosamente in Italia. Da ora in poi, Condor porterà i suoi ospiti nella capitale italiana e poi in Sicilia giusto in tempo per l’inizio delle vacanze pasquali. Roma e Palermo sono state aggiunti al nuovo European city route network di Condor dopo Vienna e Zurigo, nonché alle destinazioni domestiche tedesche di Berlino, Amburgo e Monaco. Milano (MXP), Parigi (CDG) e Praga (PRG) seguiranno all’inizio di maggio, completando il Condor city network”. “Sulle nuove city connections, gli ospiti possono scegliere tra Economy e Business Class. In Economy Class, gli ospiti riceveranno acqua gratuita e un dolcetto, mentre in Business Class saranno serviti drink e uno spuntino di alta qualità. Inoltre, dal 2 aprile 2025, gli ospiti potranno portare con sé gratuitamente un bagaglio a mano oltre a una piccola borsa a mano nella Economy Light fare. I biglietti per i voli per Roma (FCO) e Palermo sono disponibili presso tutte le agenzie di viaggio o online”, conclude Condor.

IL TEXTRON AVIATION EUROPEAN DISTRIBUTION CENTER CELEBRA 10 ANNI DI CRESCITA – Textron Aviation ha annunciato che il suo European Distribution Center (EUDC) celebra 10 anni di assistenza ai clienti Cessna, Beechcraft e Hawker, con parts support in Europa e nella regione Asia-Pacifico (APAC). Situata a Düsseldorf, in Germania, la struttura è cresciuta fino a diventare il secondo parts distribution center più grande dell’azienda, evadendo oltre il 50% di tutti gli ordini di parti europei. I clienti Beechcraft, Cessna e Hawker ricevono factory-direct support, maintenance and modification da Textron Aviation Inc., una società Textron Inc., tramite un global network of service and part centers, mobile service units and 24/7 1CALL AOG support. “Dall’apertura, il nostro European Distribution Center ha raddoppiato le sue dimensioni, ha aggiunto un ustomer support parts and warranty team e ha quadruplicato il valore dell’inventario, per continuare a fornire un supporto senza pari nella regione”, ha affermato Brad White, senior vice president, Global Parts Distribution. “Più di recente, EUDC ha aumentato le stock keeping units (SKUs) del 40%, supportando meno tempi di inattività per i nostri clienti e rafforzando il nostro impegno a fornire i servizi più solidi del settore”. La EUDC facility di 21.500 piedi quadrati (2.000 m2) supporta oltre 20.000 SKU, disponibili per la spedizione in giornata di un ordine. Sin dalla sua nascita, EUDC ha aumentato il volume delle spedizioni anno dopo anno, portando a spedizioni più rapide e tempi di inattività ridotti per i clienti in Europa e APAC. Textron Aviation Parts ha inoltre aggiunto un Europe, Middle East and Africa customer support and warranty team, un trade compliance team, human resources and finance department e uno state-of-the-art training center che è stato recentemente istituito nel 2024. “La crescita che abbiamo implementato presso EUDC si basa sul feedback dei clienti e sul nostro impegno a progettare e offrire la migliore esperienza per la nostra base di clienti globale”, ha concluso White. “Il team EUDC è appassionato nel supportare la Textron Aviation Parts global customer base e fornire loro supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, assicurando ai nostri clienti di mantenere i loro aerei in volo con tempi di inattività minimi”.

AIRBUS E QANTAS INVESTONO IN UN FONDO PER LE TECNOLOGIE DI DECARBONIZZAZIONE – Qantas e Airbus si sono impegnate congiuntamente a investire 15 milioni di dollari australiani in Climate Tech Partners (CTP), leading climate-focused venture capital fund, per supportare la loro ambizione comune di accelerare lo sviluppo del SAF e altre tecnologie di decarbonizzazione dell’aviazione. L’annuncio è stato fatto a Sydney da Julie Kitcher, Chief Sustainability Office di Airbus, e Fiona Messent, Chief Sustainability Officer di Qantas. L’approccio unico di CTP prevede una stretta collaborazione con i partner aziendali per identificare e supportare soluzioni tecnologiche su misura per le esigenze dell’aviazione. La collaborazione di Qantas e Airbus con CTP contribuirà a stimolare i progressi tecnologici nei SAF, in particolare in Australia, attraverso un veicolo di investimento dedicato. Si concentrerà sulle tecnologie per la produzione dei SAF, lo sviluppo di materie prime e altre innovazioni della catena del valore e si affiancherà al fondo principale di Climate Tech Partner. CTP sfrutterà le diverse competenze e la base di conoscenze del suo gruppo di 12 partner per fornire tutoraggio e guida strategica. Questa iniziativa contribuirà a colmare il divario che Qantas e Airbus hanno identificato tra le tecnologie climatiche in fase iniziale e la produzione commerciale su larga scala in Australia. Attraverso questa partnership, CTP investirà per conto di Qantas e Airbus in importanti start-up locali e globali focalizzate sul SAF e altre tecnologie innovative. Man mano che queste soluzioni maturano, Qantas e Airbus hanno la possibilità di esplorare ulteriori investimenti diretti e di follow-on che consentano l’implementazione delle tecnologie della start-up in progetti reali. L’investimento sarà effettuato dalla partnership da 200 milioni di dollari di Qantas e Airbus, istituita nel 2022 per aiutare ad accelerare la produzione di SAF. Julie Kitcher, Chief Sustainability Officer di Airbus, ha affermato: “La decarbonizzazione dell’aviazione in modo rapido e su vasta scala richiede azioni coraggiose e collaborazione tra i settori, dalle compagnie aeree, ai produttori e agli aeroporti, fino agli enti regolatori, ai governi e agli investitori. Questa partnership con CTP e Qantas evidenzia che la scalabilità del SAF richiede soluzioni innovative per una tecnologia nascente che guiderà l’innovazione, attirerà investimenti e creerà nuovi posti di lavoro in Australia, che credo sia ben posizionata per essere leader nei carburanti a basse emissioni di carbonio. In Airbus siamo onorati di collaborare con Qantas e ora con CTP per trasformare l’aviazione a lungo termine”. Fiona Messent, Chief Sustainability Officer di Qantas Group, ha affermato: “Il SAF è lo strumento più efficace che abbiamo per decarbonizzare l’aviazione e, con Airbus, stiamo investendo in modo significativo in modi per renderlo più disponibile e accessibile. Oltre al finanziamento, questa partnership contribuirà a fornire un voto di fiducia nelle nuove tecnologie in modo che possano essere sviluppate, scalate e integrate nella SAF supply chain, offrendo al contempo alle aziende l’accesso a Qantas e Airbus mentre sviluppano e testano le loro soluzioni”. Patrick Sieb, co-fondatore di CTP, ha affermato: “Collaborare con le principali aziende aerospaziali e aeronautiche mondiali ci consente non solo di prendere decisioni di investimento più consapevoli in questo settore complesso, ma anche di attrarre e supportare le migliori aziende, aiutandole ad accelerare attraverso l’impegno del settore”.