LOT Polish Airlines completa la ristrutturazione della Polonez Business Lounge a Varsavia

LOT Polish Airlines ha completato la ristrutturazione della Polonez Business Lounge presso Warsaw Chopin Airport. Lo spazio ristrutturato è ora disponibile per i passeggeri idonei in partenza da Varsavia.

“Con questa trasformazione completa, LOT eleva i suoi standard di servizio, offrendo un comfort maggiore su misura per le esigenze di tutti i viaggiatori. Che i passeggeri cerchino un posto dove riposare, rilassarsi o lavorare in modo efficiente, la lounge offre un ambiente ideale prima della fase successiva del loro viaggio. La ristrutturazione è in linea con gli obiettivi strategici della compagnia aerea per il 2024-2028.

La LOT Business Lounge Polonez colpisce per la sua eleganza, funzionalità e comfort, progettati pensando alle esigenze dei viaggiatori moderni. Lo spazio presenta un design contemporaneo e offre comode poltrone e divani, creando un’atmosfera accogliente. La combinazione di colori, blu navy intenso, toni rame e ambra, riflette l’identità visiva di LOT Polish Airlines, allineandosi al progetto di ammodernamento della cabina dei Dreamliner e alla LOT Business Lounge di recente apertura a Chicago“, afferma Lot Polish Airlines.

“Volevamo creare uno spazio che non solo soddisfacesse i più elevati standard di comfort, ma che ridefinisse anche l’esperienza di viaggio per i passeggeri che apprezzano la modernità, l’esclusività e un’atmosfera premium. La LOT Business Lounge Polonez ora unisce eleganza e funzionalità, offrendo più spazio, soluzioni innovative e servizi attentamente selezionati che consentono sia relax che produttività. Volevamo che ogni ospite si sentisse speciale e sperimentasse l’ospitalità polacca nel cuore del nostro hub di collegamento, l’aeroporto Chopin di Varsavia. Siamo lieti di accogliere gli ospiti nella nostra LOT Business Lounge Polonez”, ha affermato Izabela Leszczynska, Director of Product Development and Customer Experience at LOT Polish Airlines.

“Un importante vantaggio degli interni riprogettati è l’ampliamento dello spazio utilizzabile: la Polonez Lounge offre ora oltre 860 m2 per gli ospiti, dopo un’espansione di 153 m2. Di conseguenza, la lounge offre più di 60 posti a sedere aggiuntivi. Le nuove caratteristiche nella sezione ampliata includono un bar self-service e una sala conferenze, dotata di uno schermo e prese elettriche.

L’interno è inoltre dotato di comodi divani, dai quali i passeggeri hanno una vista insolita del terminal e del piazzale dell’aeroporto. L’intera struttura è stata dotata di Wi-Fi ad alta velocità e prese elettriche e porte USB sono disponibili in aree designate, offrendo condizioni comode sia per il lavoro che per il riposo.

Un’attenzione particolare merita anche l’area separata della lounge, precedentemente nota come Elite, che è stata ampliata e da ora in poi funziona come Polonez Gold Lounge. Progettata per gli ospiti più esigenti, offre una zona relax dedicata con divisori opzionali, per garantire privacy e comfort”, prosegue LOT Polish Airlines.

“LOT Polish Airlines sta inoltre ampliando la sua gamma di servizi di lusso per le lounge introducendo una nuova zona SPA con un pacchetto di servizi migliorato sotto un nuovo nome. Relax Spot di Phenomé x LOT è uno spazio relax unico dove i passeggeri possono godere di trattamenti per la cura della pelle di prima qualità. Relax Spot di Phenomé x LOT è stato creato in collaborazione con il marchio di cosmetici polacco Phenomé, i cui prodotti sono disponibili anche a bordo del Boeing 787 Dreamliner. I servizi del salone di bellezza saranno disponibili per tutti gli ospiti della Polonez Business Lounge a partire dalla prima metà di maggio 2025, dal lunedì al venerdì.

La LOT Business Lounge Polonez si trova nell’area Schengen dell’aeroporto Chopin di Varsavia ed è aperta tutti i giorni dalle 5:00 alle 23:00 ora locale”, conclude LOT Polish Airlines.

(Ufficio Stampa LOT Polish Airlines – Photo Credits: LOT Polish Airlines)