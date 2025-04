Delta: il Wi-Fi veloce e gratuito è ora disponibile sulla maggior parte delle rotte transatlantiche ed è in arrivo anche sui regional jets

Delta informa: “Da inizio aprile, tutti i passeggeri che volano sul network transatlantico Delta verso l’Europa, Israele e l’Africa occidentale hanno accesso al Wi-Fi veloce e gratuito Delta Sync fornito da T-Mobile.

Si tratta di un passo importante verso l’obiettivo del vettore di portare il Wi-Fi gratuito a tutta la sua flotta globale (dopo aver già completato l’installazione sulla flotta nazionale mainline) – una connettività su una scala senza precedenti, e senza eguali nel settore. Inoltre, il progetto proseguirà con l’introduzione del Wi-Fi sulle rotte che collegano il Sud America, che Delta prevede di completare nel corso della primavera”.

“Nell’ambito dell’aggiornamento della connettività a livello nazionale, Delta ha equipaggiato il primo della sua flotta di oltre 400 jet regionali, un CRJ-700, con il Wi-Fi veloce e gratuito. Il vettore, inoltre, doterà l’intera flotta di Boeing 717 di una tecnologia unica nel suo genere, che definisce un nuovo standard nell’aviazione commerciale, e consente la connettività simultanea a due reti per offrire la migliore esperienza online possibile, il che significa streaming continuo sui dispositivi personali e prestazioni superiori su tutto il network di Delta.

Delta prevede che i retrofit della connettività a doppia rete inizino nel quarto trimestre e che l’intera flotta 717 sarà equipaggiata in questo modo entro l’inizio del 2026.

Verso la fine del 2026, anche alcuni aeromobili A350-1000 e A321neo di nuova consegna saranno dotati di una soluzione di connettività a doppia rete, migliorando ulteriormente l’esperienza di poltrona Delta Sync di nuova generazione. Come annunciato al CES, la prossima generazione di poltrone includerà display intelligenti QLED 4K HDR, funzionalità Bluetooth®, funzionalità di personalizzazione avanzate e molto altro ancora”, prosegue Delta.

“Grazie alla dedizione e all’esperienza dei team Delta, stiamo facendo passi da gigante nell’obiettivo di portare il Wi-Fi veloce e gratuito su ogni aeromobile della nostra flotta, trasformando così i nostri aerei in piattaforme personalizzate dove i viaggiatori possono connettersi e divertirsi”, ha dichiarato Ranjan Goswami, S.V.P. – Customer Experience Design. “Con l’aggiunta della nostra pionieristica soluzione di connettività a doppia rete sui 717 e sulle prossime consegne di A350-1000 e A321neo, stiamo aprendo nuove possibilità per ciò che significa rimanere connessi in volo”.

“Rimanere sempre connessi è semplice con Delta Sync Wi-Fi: una volta effettuata l’iscrizione veloce e gratuita al programma SkyMiles, i passeggeri possono accedere istantaneamente a Internet su uno o più dei loro dispositivi.

Per sapere se il Wi-Fi gratuito è disponibile sul proprio volo, i passeggeri possono: visitare il sito delta.com/wifi per maggiori informazioni; consultare le e-mail prima del volo, le notifiche dell’app o gli annunci in volo degli assistenti di bordo”, conclude Delta.

(Ufficio Stampa Delta Air Lines – Photo Credits: Delta Air Lines)