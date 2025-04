Delta Air Lines annuncia i risultati finanziari del primo trimestre 2025

Delta Air Lines ha pubblicato oggi i risultati finanziari del primo trimestre 2025, chiuso il 31 marzo, e ha fornito il suo outlook per il trimestre di giugno.

“Sebbene il primo trimestre si sia sviluppato in modo diverso da quanto inizialmente previsto, abbiamo registrato una solida redditività, in linea con l’anno precedente, che dovrebbe guidare il settore. Desidero ringraziare i nostri dipendenti per le loro eccezionali prestazioni e il duro lavoro svolto durante il trimestre”, ha dichiarato Ed Bastian, CEO di Delta.

“Con la diffusa incertezza economica sul commercio globale, la crescita si è sostanzialmente arrestata. In questo contesto di crescita più lenta, stiamo proteggendo i margini e il cash flow, concentrandoci su ciò che possiamo controllare. Ciò include la riduzione della crescita della capacità prevista per la seconda metà dell’anno, mantenendola invariata rispetto allo scorso anno, gestendo attivamente i costi e le spese in conto capitale.

Prevediamo una redditività per il trimestre di giugno compresa tra 1,5 e 2 miliardi di dollari. Data la mancanza di chiarezza economica, è prematuro al momento fornire previsioni aggiornate per l’intero anno. Data la nostra posizione di forza, la nostra propensione all’azione e il calo dei prezzi del carburante, Delta rimane ben posizionata per garantire una solida redditività e free cash flow per l’anno. Mi aspetto che i nostri risultati finanziari continuino a guidare il settore e a convalidare la nostra strategia volta a creare differenziazione e una maggiore solidità finanziaria”, ha proseguito Ed Bastian, CEO di Delta.

GAAP Financial Results del primo trimestre 2025

Operating revenue pari a 14,0 miliardi di dollari.

Operating income pari a 569 milioni di dollari, con operating margin del 4,0%.

Pre-tax income di 320 milioni di dollari, con pre-tax margin del 2,3%

Earnings per share di 0,37 dollari.

Operating cash flow di 2,4 miliardi di dollari

Non-GAAP Financial Results del primo trimestre 2025

Operating revenue pari a 13,0 miliardi di dollari.

Operating income pari a 591 milioni di dollari, con operating margin del 4,6%.

Pre-tax income di 382 milioni di dollari, con pre-tax margin del 2,9%.

Earnings per share di 0,46 dollari.

Operating cash flow di 2,4 miliardi di dollari.

La financial guidance di Delta per il secondo trimestre 2025 riporta:

Total Revenue YoY: in calo del 2% – in aumento del 2%.

Operating margin: 11% – 14%.

Earnings Per Share: 1,70 – 2,30 dollari.

Data l’attuale incertezza, Delta non conferma la full year 2025 financial guidance e fornirà un aggiornamento più avanti nel corso dell’anno, man mano che la visibilità migliorerà.

