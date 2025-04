De Havilland Canada presenta una nuova suite avionica per i velivoli Dash 8-100 e 200

De Havilland Aircraft of Canada (DHC) ha annunciato di aver avviato lo sviluppo di una nuova soluzione avionica per i velivoli Dash 8-100 e 200. In collaborazione con il partner Universal Avionics, è attualmente in fase di sviluppo una nuova customized Universal InSight avionics suite, che sarà disponibile per i clienti che desiderano aggiornare i propri velivoli.

“Siamo lieti di presentare una suite avionica aggiornata per i nostri Dash 8-100 and 200 customers”, afferma Jean-Philippe Cote, Vice President of Programs and Business Improvement for De Havilland Canada. “Questo aggiornamento garantirà che questi velivoli robusti e affidabili continueranno a volare per molti anni a venire”.

“In collaborazione con i nostri partner Universal Avionics e JANA Inc., DHC sta sviluppando un aggiornamento avionico che aumenterà le capacità di navigazione e migliorerà la sicurezza, offrendo ai piloti una maggiore situational awareness, rendendolo una soluzione eccellente per gli attuali operatori. Si prevede che la certificazione della nuova soluzione avionica venga ottenuta nella prima metà del 2026. Widerøe’s Flyveselskap AS sarà il cliente di lancio dell’upgrade program.

L’Universal InSight flight display system installation sul Dash 8 aggiunge cinque display LCD ad alta risoluzione con improved synthetic vision and digital engine indication, sostituendo i vecchi CRT equipment per rimuovere peso superfluo, rendendo questo aggiornamento un miglioramento significativo rispetto all’attuale suite avionica”, afferma De Havilland Canada.

“La collaborazione con Universal Avionics per l’aggiornamento dei nostri velivoli Dash 8-100 e 200 rafforza l’impegno di De Havilland Canada nell’investire nella flotta e nel fornire ai nostri clienti soluzioni modernizzate e affidabili. La nuova avionica offre un’ottima soluzione per sostituire componenti difficili da sostituire e riparare”, ha proseguito Cote. “Questa soluzione rientra nel nostro obiettivo generale, come azienda, di mantenere operativa la nostra flotta esistente”.

(Ufficio Stampa De Havilland Canada – Photo Credits: De Havilland Canada)