easyJet vola tra Milano Malpensa e Siviglia a partire da ottobre 2025

easyJet amplia il proprio network da Milano Malpensa offrendo per la prima volta un collegamento diretto con Siviglia, in vendita dal 9 aprile per volare a partire dal 27 ottobre, con due frequenze settimanali il lunedì e il venerdì.

“La nuova rotta Milano Malpensa – Siviglia rappresenta un’occasione ideale per scoprire una delle città più affascinanti della Spagna. Grazie alle due frequenze settimanali, i viaggiatori avranno ancora più flessibilità nel pianificare una vacanza in una delle destinazioni più suggestive del sud Europa.

Siviglia, capoluogo dell’Andalusia, è rinomata per il suo patrimonio storico-artistico, il clima mite anche in autunno e la sua atmosfera vivace in ogni stagione. Passeggiare per il centro storico della città significa immergersi nella sua storia, tra la maestosa Cattedrale con la Giralda, l’incantevole Alcázar e i pittoreschi quartieri di Santa Cruz e Triana. Ma Siviglia è anche flamenco, tapas e mercatini locali, con una scena enogastronomica che saprà conquistare ogni viaggiatore”, afferma easyJet.

“Con l’introduzione della nuova rotta per Siviglia, easyJet collegherà Milano con le due principali città dell’Andalusia, inclusa Malaga dove in estate la compagnia opera due voli giornalieri. Dopo l’apertura delle nuove rotte da Linate per Barcellona, Palma, Ibiza, Tenerife e Gran Canaria, la compagnia continua quindi a investire sui collegamenti con la Spagna, portando il totale delle rotte tra Milano e la Spagna a 16.

La compagnia continua inoltre a rafforzare la propria offerta dallo scalo di Malpensa, principale base di easyJet in Europa continentale, portando a 73 il numero di destinazioni raggiungibili dallo scalo lombardo.

I voli sono già prenotabili sul sito easyJet.com e tramite l’app mobile”, conclude easyJet.

(Ufficio Stampa easyJet – Photo Credits: Md80.it)