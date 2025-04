Etihad Airways svela una nuova rotta per Peshawar, Pakistan

Etihad Airways sta espandendo ulteriormente la sua rete globale con il lancio dei voli per Peshawar, Pakistan, a partire dal 29 settembre 2025.

“La nuova rotta collegherà lo Zayed International Airport, Abu Dhabi (AUH) con il Bacha Khan International Airport (PEW), offrendo collegamenti senza interruzioni con la crescente lista di destinazioni di Etihad. Peshawar si aggiunge a Karachi, Islamabad e Lahore come quarta rotta diretta di Etihad per il Pakistan.

Etihad opererà la rotta con i suoi moderni Airbus A320, dotati di otto posti in Business Class e 150 in Economy, garantendo ai passeggeri il pluripremiato servizio di bordo di Etihad. Inizialmente saranno operativi cinque voli a settimana, con voli giornalieri a partire dal 22 novembre 2025″, afferma Etihad Airways.

Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer of Etihad Airway, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di espandere ulteriormente la nostra presenza in Pakistan con il lancio del nostro servizio giornaliero tra Abu Dhabi e Peshawar. Questa nuova rotta riflette il nostro impegno nel fornire collegamenti essenziali per i viaggiatori tra il Pakistan e i Paesi del Golfo, l’Africa, l’Europa e il Nord America. Oltre ai nuovi voli per Peshawar, aumenteremo la frequenza per Karachi a 17 voli a settimana dal 1° ottobre”.

“Questa espansione segue la recente aggiunta di Addis Abeba al network di Etihad e segna la sedicesima nuova destinazione della compagnia aerea nel 2025. Oltre a Peshawar, Etihad ha annunciato nuove rotte per Praga, Varsavia, Algeri, Tunisi e Atlanta, aumentando al contempo le frequenze verso importanti città europee, tra cui Parigi, Milano, Manchester, Francoforte, Zurigo e Madrid.

Con questa rete in espansione, l’Abu Dhabi Stopover programme di Etihad offre ai viaggiatori ancora più opportunità per scoprire la città, offrendo fino a due notti gratuite in hotel premium, trasformando gli scali in soggiorni indimenticabili”, conclude Etihad Airways.

(Ufficio Stampa Etihad Airways)