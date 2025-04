Embraer offre l’Intelsat Factory Installed High Speed Wi-Fi System

Embraer ha finalizzato un accordo con Intelsat per installare il suo high-speed in-flight connectivity system sugli E-Jet E2 durante la fase di produzione.

“Il sistema, con velocità di trasmissione fino a 275 Mbps, offre ai passeggeri in volo un’esperienza di streaming e navigazione simile a quella delle loro reti domestiche.

Il prodotto Intelsat è il primo multi-orbit satellite system a incorporare una Electronically Steered Array (ESA) antenna, che per i passeggeri significa una copertura più ampia, una trasmissione più veloce e una maggiore affidabilità. L’ESA Intelsat, offerta come opzione, sarà disponibile per l’installazione in linea entro la fine dell’anno”, afferma Embraer.

“Intelsat è il primo multi-orbit satellite inflight connectivity system con una electronically steered array (ESA) antenna ad essere installato presso lo stabilimento Embraer, consentendo ai passeggeri di accedere a una connettività streaming affidabile fin dall’entrata in servizio dell’aeromobile”, ha dichiarato Rob Baird, Director of OEM Programs at Intelsat. “I passeggeri degli aerei Embraer E2 potranno presto godere dello stesso accesso a Internet ad alta velocità di cui godono a casa, grazie alla nostra ampia copertura e alla bassa latenza”.

“La Factory installation dell’Intelsat ESA è un ottimo esempio di come stiamo semplificando l’offerta ai nostri clienti, con un’esperienza migliore fin dalla consegna dell’aereo”, ha dichiarato Martyn Holmes, CCO, Embraer Commercial Aviation. “Una connettività affidabile e ad alta velocità è un’opportunità fondamentale per migliorare significativamente l’esperienza di bordo dei passeggeri, contribuendo a mantenere le compagnie aeree competitive e i loro passeggeri produttivi e intrattenuti durante il volo”.

“Il LEO network di Intelsat ha una bassa latenza (il ritardo tra l’invio e la ricezione dei dati) e copre l’intera Terra, comprese le regioni polari. Il GEO network è ideale per le aree più densamente popolate, come le grandi città. L’antenna ESA stessa è leggera. Il suo profilo basso (meno di 7,6 cm) genera meno resistenza aerodinamica rispetto ad altri modelli. Questo contribuisce a ridurre al minimo il consumo di carburante, in linea con l’impegno di Embraer nel garantire le caratteristiche di sostenibilità dell’E2. Intelsat, con sede a McLean, Stati Uniti, gestisce il più grande integrated satellite and terrestrial network al mondo ed è un fornitore leader di in-flight connectivity products and services”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)