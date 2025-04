Il Cessna Citation CJ4 Gen3 celebra 15 anni di innovazioni e tecnologie aeronautiche all’avanguardia

Textron Aviation informa: “La Cessna Citation CJ4 business jet family ha festeggiato oggi un anniversario importante: il quindicesimo anniversario di certificazione, entrata in servizio e prima consegna del velivolo. L’ultimo investimento di prodotto svelato per il CJ4, il CJ4 Gen3, dovrebbe entrare in servizio nel 2026.

La Cessna Citation CJ4 series è progettata e prodotta da Textron Aviation Inc., una società di Textron Inc.“.

“Non c’è dubbio che i piloti di tutto il mondo considerino il Citation CJ4 il premier single-pilot business jet”, afferma Lannie O’Bannion, senior vice president, Sales & Marketing”. “Continuiamo a investire nei nostri velivoli per garantire a piloti e passeggeri le tecnologie più innovative e il massimo comfort in volo. Il CJ4 Gen3 offre un nuovo livello di sicurezza e un’esperienza di volo superiore per proprietari e operatori, grazie al feedback dei clienti”.

“Il CJ4 Gen3 integra l’avionica Garmin G3000 PRIME di ultima generazione per un controllo intuitivo e fluido per i piloti. Il velivolo offre maggiore tranquillità sia ai piloti che ai passeggeri grazie alla rivoluzionaria tecnologia Garmin Emergency Autoland e include le Garmin Autothrottles per garantire protezione e precisione senza sforzo in ogni fase del volo.

Con oltre 450 velivoli Citation CJ4 series consegnati in tutto il mondo, l’aereo continua a distinguersi sul mercato grazie alla combinazione di elevate prestazioni, costi operativi inferiori di oltre il 10% rispetto ai suoi concorrenti più diretti e comfort di cabina leader della categoria”, conclude Textron Aviation.

(Ufficio Stampa Textron Aviation)