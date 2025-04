I motori V2500® superano 300 milioni di ore di volo

IAE International Aero Engines AG (IAE) ha annunciato che il motore V2500® ha superato 300 milioni di engine flight hours di esperienza operativa. IAE è un consorzio multinazionale composto da Pratt & Whitney, una società di RTX, Pratt & Whitney Aero Engines International GmbH, Japanese Aero Engines Corporation e MTU Aero Engines AG.

“Equipaggiando circa 2.800 velivoli e servendo oltre 150 operatori, il motore V2500 opera passenger, cargo and military missions in tutto il mondo. Il motore attualmente equipaggia la Airbus A320ceo Family, comprese le A321F passenger-to-cargo conversions, nonché l’Embraer C-390 Millennium multi-mission military transport aircraft.

IAE ha celebrato 40 anni di collaborazione e innovazione nel 2023 e ha testato con successo il V2500 con 100% Synthetic Aviation Fuel nel 2024″, afferma Pratt & Whitney.

“Il V2500 è un pilastro del settore e questo ultimo traguardo di 300 milioni di ore di volo testimonia la tradizione di affidabilità e performance del motore”, ha dichiarato Kelly Horan, presidente di IAE. “Con un’età media di 15 anni, il motore V2500 è nel pieno della sua vita utile e continuiamo a offrire soluzioni personalizzate per soddisfare le esigenze dei nostri clienti”.

“A dimostrazione della sua durata e robustezza, il current high-time V2500 engine, al suo first run, è stato recentemente rimosso per manutenzione. Il motore ha raggiunto oltre 43.000 ore di funzionamento dalla sua prima installazione nell’aprile 2013.

Pratt & Whitney e IAE offrono servizi avanzati per il motore V2500, tra cui life-limited part solutions, new and serviceable material programs and engine swaps, che possono essere personalizzati in base alle specifiche esigenze operative e finanziarie degli operatori. Il motore V2500 è supportato da 13 facilities consolidate in tutto il mondo che forniscono servizi di manutenzione, riparazione e revisione, tra cui otto IAE party company facilities”, conclude Pratt & Whitney.

