Collins Aerospace vince il Crystal Cabin Award per la sua galley.ai solution

Collins Aerospace, un’azienda RTX, si è aggiudicata il Crystal Cabin Award 2025 per il suo galley.ai system. Il Crystal Cabin Award viene assegnato ogni anno ad Amburgo, Germania, durante l’Aircraft Interiors Expo, la più grande fiera mondiale dedicata alle cabine degli aerei.

Al primo posto nella Cabin Technologies category, il Galley.ai system di Collins integra advanced artificial intelligence and sensor technology nelle strutture del galley, fornendo spunti per migliorare ogni aspetto, dal servizio di bordo alla comunicazione con i passeggeri e alla manutenzione.

Il Collins system migliora le comunicazioni a più livelli dell’ecosistema dell’aeromobile, supportando le comunicazioni tra equipaggio e passeggeri. Il sistema genera messaggi automatici agli equipaggi tramite la loro electronic flight bag, fornendo aggiornamenti di stato o segnalando problemi al sistema. Analogamente, galley.ai può inviare notifiche ai passeggeri tramite il dispositivo elettronico personale, fornendo aggiornamenti di servizio in tempo reale durante il viaggio.

“Il nostro galley.ai system è progettato per affrontare molte delle sfide che membri dell’equipaggio, passeggeri e team a terra affrontano con la pianificazione dei servizi e della manutenzione a bordo”, ha affermato Sebastien Ramus, vice president and general manager of Interior Products at Collins Aerospace. “La maggiore efficienza del sistema e la capacità di comunicazione multilivello del galley.ai system semplificano le operazioni, ottimizzano l’ambiente di lavoro dell’equipaggio e offrono un’esperienza di viaggio più piacevole per i passeggeri”.

Oltre ai vantaggi per passeggeri ed equipaggio, il galley.ai system di Collins monitora attivamente le performance del sistema e può integrarsi con smart galley inserts, segnalando irregolarità e prevedendo le esigenze di manutenzione prima che si verifichino guasti, il che può contribuire a migliorare i programmi di manutenzione e ridurre i tempi di fermo dell’aeromobile.

Collins è stata anche finalista al Crystal Cabin Award nella Accessibility category per la sua Prime wheelchair seating solution.

(Ufficio Stampa Collins Aerospace – Photo Credits: Collins Aerospace)