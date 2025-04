News Brevi – 09.04.2025

AERONAUTICA MILITARE: GLI F-2000 DELL’ITALIAN NATIONAL CONTINGENT COMMAND AIR – TASK FORCE KUWAIT RAGGIUNGONO LE 9.0000 ORE DI VOLO – Il Task Group Typhoon dell’Italian National Contingent Command Air – Task Force Air Kuwait (IT NCC AIR – TFA K), impegnato nell’operazione Prima Parthica/Inherent Resolve, ha tagliato il traguardo delle 9.000 ore di volo. Il Colonnello Matteo Zuliani, Comandante dell’IT NCC AIR – TFA K, nell’occasione, ha ringraziato il personale del Task Group Typhoon per la dedizione e la professionalità dimostrate nel raggiungere il prestigioso traguardo e per i recenti risultati ottenuti nell’ambito delle attività di cooperazione con l’Aeronautica irachena, in un’ottica di progressiva integrazione operativa tra i partner della Coalizione. Il Task Group Typhoon è stato schierato per la prima volta nel 2019 in Kuwait nella base aerea di Al Jaber e, a partire dal 2021, in quella di Al Salem con i velivoli F-2000 Eurofighter, caccia multiruolo di quarta generazione avanzata in dotazione al 4°, 36°, 37° e 51° Stormo. Il Task Group assolve la missione primaria di garantire la “superiorità informativa”, che si concretizza nella conoscenza accurata dell’ambiente operativo, attraverso la raccolta di immagini ad alta risoluzione per la finalizzazione di prodotti ISR (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance). Il Task Group Typhoon garantisce, inoltre, le operazioni di superiorità aerea e di supporto alle forze di superficie. L’Italian National Contingent Command Air – Task Force Air Kuwait, costituito il 17 ottobre 2014 e posto alle dipendenze – per gli aspetti nazionali – del Comando Operativo di Vertice Interforze, partecipa all’operazione Prima Parthica/Ineherent Resolve (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ALL’AEROPORTO DI FIUMICINO “THE LAST SUPPER: THE LIVING TABLEAU” – ADR informa: “Da oggi presso l’area di imbarco A del Terminal 1 dell’aeroporto di Roma Fiumicino i passeggeri avranno l’opportunità di poter apprezzare nove minuti di cortometraggio dal titolo “The Last Supper: The Living Tableau” del regista americano Acosta, dedicato al genio di Leonardo Da Vinci. L’installazione rientra nelle iniziative di ADR in occasione del Giubileo, con il patrocinio del Dicastero per l’Evangelizzazione, Sezione per le Questioni fondamentali dell’Evangelizzazione nel mondo della Santa Sede guidato da S. E. R. Monsignor Rino Fisichella. Prodotto dalla Academy of film & the Arts si è avvalso di tre premi Oscar italiani: Vittorio Storaro (Fotografia), Dante Ferretti (Designer di produzione) e Francesca Lo Schiavo (Scenografia). Grazie al genio collettivo tutti i particolari del dipinto (1494-1498), realizzato nel refettorio del convento di Santa Maria delle Grazie a Milano, sono stati ricostruiti fedelmente, catturando la luce trascendente e l’essenza trasformativa del più illustre incontro della storia: l’ultimo pasto condiviso da Gesù con gli Apostoli prima della sua Crocifissione. Il ritratto vivente viene ripreso a “rallentatore estremo” con una fotografia di chiari scuri che suggerisce allo spettatore la più tranquilla contemplazione, accompagnata dallo Stabat Mater di Rossini e dalla voce di Pavarotti. “The Living Tableau”, accurata riscrittura cinematografica dell’Ultima cena, è stato presentato per la prima volta nel 2019 come parte della celebrazione globale del 500° anniversario della morte di Leonardo da Vinci, per commemorare la sua influenza senza tempo sia sull’arte che sulla vita”. “L’obiettivo dell’opera presentata oggi, inaugurata alla presenza di S. E. R. Monsignor Rino Fisichella, del Sindaco di Fiumicino Mario Baccini, di Alessandra Bruni Presidente ENAV, del Presidente ADR Vincenzo Nunziata, del regista Armondo Linus Acosta e dei premi Oscar Francesca Lo Schiavo e Dante Ferretti, è far rivivere al pubblico del XXI secolo il potere mistico dell’iconica opera del XV secolo, ancora intrisa di tutta la sua forza spirituale. Un’opera che tende a ispirare ad ognuno una riflessione sul divino e sull’autorealizzazione personale”, conclude ADR.

AIRBUS: ORDINI E CONSEGNE NEL MESE DI MARZO 2025 – Airbus ha comunicato gli ordini e le consegne di aeromobili commerciali per il mese di marzo 2025. A marzo 2025 sono state effettuate 71 consegne a 37 clienti. Ordini lordi nel mese pari a 211 aerei. Consegne nel 2025 ad oggi: 136 aeromobili a 49 clienti nell’anno.

IBERIA GROUP OFFRE PIU’ DI UN MILIONE DI POSTI PER IL PERIODO PASQUALE – Iberia informa: “Con l’arrivo della Pasqua, Iberia Group (Iberia, Iberia Express e Iberia Regional Air Nostrum) rafforza le sue operazioni e offrirà ai suoi clienti 6.672 voli tra venerdì 11 aprile e lunedì 21 aprile. Ciò rappresenta un totale di 1.087.599 posti disponibili per questi giorni. Per soddisfare la domanda attualmente registrata in alcune destinazioni, Iberia ha potenziato le rotte verso Atene con cinque frequenze aggiuntive, Venezia e Budapest con tre frequenze aggiuntive, Roma con due frequenze aggiuntive e Milano, Praga e Vienna con una frequenza aggiuntiva. Tra le destinazioni più gettonate per queste vacanze ci sono anche altre capitali europee come Parigi e Londra, città degli Stati Uniti come New York e Boston e città dell’America Latina come Buenos Aires e San Paolo. Mentre in Spagna, le Isole Canarie sono il luogo preferito per trascorrere questi giorni di riposo”. Victor Moneo, Direttore Vendite Globali di Iberia, afferma: “La Pasqua è uno dei periodi più intensi per i viaggi, con un’elevata domanda concentrata in un breve lasso di tempo. Per tutti questi motivi, abbiamo deciso di aumentare la disponibilità di posti, offrendo una capacità record verso le destinazioni più richieste, per garantire ai nostri passeggeri maggiore flessibilità e comfort durante il viaggio”. “I viaggi pasquali coincidono anche con i primi giorni del programma della stagione estiva per il settore turistico, iniziato il 30 marzo. Per questa stagione estiva, Iberia ha aumentato la sua capacità in quasi tutti i mercati. La compagnia aerea offrirà 3,2 milioni di posti tra Europa e America Latina, il 4% in più rispetto al 2024. Nei voli a corto e medio raggio, Iberia ha programmato 16 milioni di posti per la stagione estiva, una cifra simile a quella dell’anno scorso”, conclude Iberia.

LA SCUOLA MILITARE AERONAUTICA “GIULIO DOHUET” SI AGGIUDICA IL XI TORNEO SPORTIVO INTERSCUOLE – Si è concluso domenica 6 aprile a Firenze il Torneo Interscuole Sportivo (TIS), l’evento che, con cadenza biennale, vede le quattro scuole militari italiane – la Nunziatella di Napoli e la Teuliè di Milano per l’Esercito, il Morosini di Venezia per la Marina Militare e la Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet” di Firenze per l’Aeronautica Militare – sfidarsi in diverse discipline sportive, rappresentando un importante momento di incontro e condivisione tra i giovani che hanno scelto di frequentare i licei militari italiani, accomunati dai valori fondamentali delle nostre Forze Armate e dello sport, quali la lealtà, l’ altruismo, lo spirito di sacrificio e lo spirito di corpo. Quest’anno è stato proprio il liceo dell’Aeronautica Militare, padrone di casa dell’evento, ad aggiudicarsi la XI edizione del torneo che ha visto gareggiare quasi 200 allievi delle scuole militari in discipline quali l’atletica, il nuoto, la pallacanestro e la pallavolo. Il torneo ha avuto inizio giovedì 3 aprile con la cerimonia di apertura a cui hanno fatto seguito la gara dei 100 e dei 1000 metri maschili e femminili, la staffetta 4×100 metri mista e il salto in alto maschili e femminili. Nell’atletica, le ragazze e i ragazzi dell’Aeronautica Militare, allenati dal professor Stefano Pucci, sono riusciti ad imporsi ottenendo almeno un podio in tutte le discipline e, nello specifico, dominando i 1000 metri maschili e il salto in alto femminile. Dal giovedì 3 pomeriggio fino a sabato 5 aprile invece, è stato il turno della pallavolo e della pallacanestro. Per entrambi gli sport, ciascuna scuola ha presentato una squadra a composizione mista. Al termine di una serie di sfide incrociate, la Douhet si è aggiudicato il torneo di pallavolo, durante il quale non ha mai perso un set in tutte le partite giocate. Il torneo di basket, invece, è andato alla Scuola Morosini di Venezia. Domenica 6 aprile mattina, il torneo si è concluso con le gare di nuoto: i 50 metri, maschili e femminili, di stile libero, dorso e rana più la staffetta 4×50 metri mista. Nella competizione natatoria, le atlete e gli atleti della Douhet guidati dalla professoressa Margherita Paita, sono riusciti ad ottenere 2 argenti e 2 bronzi. Al termine delle competizioni ha avuto luogo la cerimonia di chiusura, presieduta dal Generale di Brigata Aerea Giovanni Francesco Adamo, Comandante dell’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche di Firenze e alla presenza dei Comandanti delle scuole militari e di autorità civili. Durante la cerimonia sono stati premiati gli allievi vincitori di ciascuna disciplina e la Scuola Douhet che, grazie alla somma dei singoli risultati ottenuti, è riuscita a raggiungere il vertice nel tabellone del torneo multidisciplinare portando a casa per la terza volta nella sua storia il trofeo Challenge (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

NATO AIR CHIEF’ SYMPOSIUM: INCONTRO TRA I VERTICI AERONAUTICI DI CIASCUN PAESE ALLEATO PRESSO L’ALLIED AIR COMMAND DI RAMSTEIN – Lo scorso 3 Aprile 2025 i vertici di 28 forze aeree alleate, e loro rappresentanti, insieme a 5 nazioni partner, si sono riuniti in occasione del NATO Air Chiefs’ Symposium (NACS) presso il quartier generale dell’Allied Air Command (AIRCOM), il comando delle forze aeree alleate con sede a Ramstein (Germania). Un evento a carattere strategico per affrontare temi quali la situazione geopolitica attuale e su come la NATO, nell’ambito della componente aerea, stia supportando e migliorando le operazioni integrate nell’ambito del potere aereo e spaziale. Il tema del simposio è stato “Capability Development through Exercise, Experimentation and Operational Deployment” – lo sviluppo delle capacità attraverso l’addestramento, la sperimentazione e l’impiego operativo. Tra temi discussi durante l’evento, le future possibilità di addestramento congiunto in seno all’ Alleanza, l’Agile Combat Employment, un concetto fondamentale per garantire il dinamico dispiegamento di forze, la mobilità aerea e la proiezione del potere aerospaziale, la NATO IAMD policy (Integrated Air Missile Defence) con i suoi futuri sviluppi operativi ed i possibili programmi di sperimentazione, Air C2 e Space C2. Il Generale James Hecker, Comandante di AIRCOM, ha dichiarato: “This is a great opportunity to strengthen relationships and improve communications amongst each other. This is the ideal forum to facilitate frank, open and fruitful discussion, especially in thin uncertain time”. Il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, presente al NACS per la sesta volta negli ultimi 3 anni, ha affermato: “La situazione attuale è complessa, estremamente mutevole ed il nostro ruolo all’interno della NATO è chiaro ed inequivocabile. La componente aerea è chiamata, oggi più che mai, a fornire il suo prezioso e insostituibile supporto”. Ha poi aggiunto “L’Aeronautica Militare fornisce con continuità assetti dall’alto valore tecnologico ed operativo, non solo con i caccia Eurofighter e F-35 per la difesa aerea nazionale e NATO, ma anche grazie ai velivoli KC-767A per il rifornimento in volo e G-550 CAEW per il Comando e Controllo. Due capacità che, combinate con l’esperienza e la rilevanza ottenuta nell’ambito della logistica di aderenza, rappresentano elementi di assoluta necessità nell’ambito dell’ Integrated Air and Missile Defense della NATO” (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AMERICAN E LA U.S. CBP SPERIMENTANO UNA NUOVA BAGGAGE SCREENING INITIATIVE – American Airlines ha annunciato oggi la sua partnership con la U.S. Customs and Border Protection (CBP) per un programma innovativo che mira a offrire un’esperienza di viaggio più fluida e migliorata ai passeggeri che viaggiano a livello internazionale, mantenendo al contempo i massimi livelli di sicurezza. “Questo nuovo programma, insieme a One Stop Security, lanciato dalla compagnia aerea a febbraio, fa parte dell’impegno continuo di American Airlines nel reinventare l’esperienza di viaggio internazionale per i propri clienti. Grazie all’International Remote Baggage Screening (IRBS), i passeggeri in arrivo negli Stati Uniti da aeroporti internazionali selezionati non dovranno più ritirare il bagaglio da stiva presso la dogana della CBP e riconsegnarlo ad American per il volo in coincidenza. Dopo aver superato il controllo passaporti della CBP, i passeggeri potranno recarsi direttamente a un punto di controllo TSA e poi proseguire per il volo in coincidenza. Progettato per ridurre i tempi di coincidenza e migliorare l’esperienza di viaggio complessiva, IRBS sfrutta tecnologie avanzate per modernizzare il processo di controllo bagagli, consentendone l’esecuzione da remoto. L’iniziativa non modifica i requisiti di controllo esistenti. A partire da questa settimana, American Airlines, CBP e la Sydney Airport Authority inizieranno a sperimentare questa nuova iniziativa sul volo giornaliero della compagnia aerea dal Sydney Kingsford Smith Airport (SYD) al Los Angeles International Airport (LAX). Sia American che CBP prevedono che il nuovo processo si estenderà ad altre città”, afferma American Airlines. “Siamo entusiasti di collaborare con CBP a questa iniziativa innovativa”, ha dichiarato Gary Tomasulo, Vice President of Global Corporate Security at American. “Sfruttando tecnologie avanzate e collaborando con l’aeroporto di Sydney e i nostri partner fornitori BagCheck e Brock Solutions, stiamo migliorando la sicurezza e semplificando al contempo il processo di controllo bagagli di CBP, rendendo i viaggi globali più fluidi e convenienti per i nostri clienti”. “L’iniziativa fa parte del più ampio Airport Modernization Plan di CBP, che mira a migliorare la sicurezza e l’esperienza dei viaggiatori attraverso i progressi tecnologici presso le U.S. Federal Inspection Stations (FIS). Questa collaborazione rappresenta una pietra miliare significativa negli sforzi della CBP per salvaguardare la sicurezza nazionale e facilitare al contempo viaggi efficienti per i cittadini statunitensi, i viaggiatori fidati e i visitatori internazionali”, conclude American Airlines.

EASYJET: NUOVI VOLI STAGIONALI DAL REGNO UNITO VERSO SCANDINAVIAN MOUNTAINS – easyJet informa :”I nuovi voli settimanali da London Gatwick e Manchester verso Scandinavian Mountains decolleranno per la prima volta il 6 dicembre e saranno operativi ogni sabato per tutta la stagione invernale. Nessun altro operatore offre attualmente voli diretti in vendita dal Regno Unito. L’aeroporto svedese di Scandinavian Mountains si trova al confine con la Norvegia e offre una vasta gamma di attività invernali. La regione vanta alcune delle migliori piste da sci e snowboard d’Europa, con sette resort nelle vicinanze e oltre 260 piste ben preparate adatte a tutti i livelli di abilità”. Ali Gayward, Country Manager di easyJet, ha dichiarato: “Siamo davvero lieti di essere l’unica compagnia aerea del Regno Unito a volare verso Scandinavian Mountains e di ampliare ulteriormente la nostra scelta di destinazioni invernali con due nuove rotte verso questa splendida destinazione per sciatori e appassionati di sport invernali. Le nostre nuove rotte da London Gatwick e Manchester verso questa nuova destinazione nordica saranno operative a dicembre e continueranno a rafforzare la nostra rete e a offrire ancora più scelta ai nostri clienti in tutto il Regno Unito”. Gunnar Lenman, CEO of Scandinavian Mountains Airport, ha dichiarato: “Dare il benvenuto a easyJet con due nuove rotte dal Regno Unito è una fantastica notizia sia per l’aeroporto che per l’intera regione. Sottolinea l’attrattiva della regione e dell’aeroporto ed è il risultato di un’eccellente collaborazione”.

LO IATA AVIATION DAY MENA SI CONCENTRERA’ SU COLLABORAZIONE, INNOVAZIONE E ARMONIZZAZIONE – IATA ha annunciato che lo IATA Aviation Day Middle East and North Africa (MENA) si concentrerà su digitalization, airspace management, sustainability, modern airline retailing and future skills. L’evento si terrà a Gedda, Arabia Saudita, il 6 e 7 maggio 2025, ospitato da Saudia. “L’aviazione è un catalizzatore per lo sviluppo economico e sociale, che stimola il commercio, il turismo e crea posti di lavoro. Le economie e le società della regione MENA stanno beneficiando del rapido ritmo di crescita, che vedrà un raddoppio del traffico passeggeri entro il 2040. La regione può massimizzare l’impatto di questa potenziale crescita concentrando gli sforzi sui fattori abilitanti del successo futuro, ovvero digitalization, airspace management, sustainability, modern airline retailing and future skills development. Questo sarà il primo Aviation Day MENA a svolgersi in Arabia Saudita. È appropriato che l’evento si svolga in un Paese in cui l’aviazione è riconosciuta come un fattore cruciale per la crescita economica e la modernizzazione”, ha dichiarato Kamil Alawadhi, IATA’s Regional Vice President for Africa and Middle East. “Siamo onorati di dare il benvenuto ai leader del settore a Jeddah, uno degli hub chiave di Saudia, in un momento di crescita e trasformazione senza precedenti per il settore aeronautico saudita. Con sicurezza, innovazione e sostenibilità a guidare il nostro progresso, lo IATA Aviation Day MENA rappresenta una piattaforma preziosa per mostrare come la Saudi Vision 2030 stia plasmando il futuro dell’aviazione non solo nel Regno, ma anche nella regione e oltre. Non vediamo l’ora di collaborare con i nostri partner del settore aeronautico per scambiare idee, esplorare nuove opportunità e rafforzare la posizione della regione come hub leader tra Oriente e Occidente”, ha dichiarato H.E. Engr. Ibrahim Al-Omar, Director General of Saudia Group. Alawadhi, insieme a Nick Careen, Senior Vice-President Operations, Safety and Security, IATA, interverrà all’evento. Saranno affiancati da leader del settore, tra cui: Abdulaziz Al-Duailej, President – Saudi General Authority of Civil Aviation (GACA); Paul Griffiths, Chief Executive Officer – Dubai Airports. La conferenza prevede discorsi programmatici, tavole rotonde e presentazioni sui seguenti argomenti: Digitalization, Airspace Management, Sustainability, Modern Airline Retailing, Future Skills.

DELTA TECHOPS E’ PRESENTE ALLA 29° ANNUAL MRO AMERICAS CONFERENCE – Delta informa: “Delta TechOps è presente alla 29a annual MRO Americas conference, il più grande incontro mondiale della aviation maintenance community, che quest’anno si tiene ad Atlanta, città natale di Delta. Delta TechOps ha colto l’occasione per celebrare un secolo di volo e 25 anni di attività MRO (Maintenace, Repair and Overhaul). Questo evento di prim’ordine esplora le ultime tendenze, tecnologie e strategie per il settore MRO dell’aviazione commerciale. John Laughter, President of Delta TechOps and E.V.P. – Chief of Operations, ha aperto la conferenza, illustrando lo stato attuale del settore MRO e il nostro posizionamento per il futuro, dall’espansione dei nostri engine shops al raddoppio di tecnologie come l’intelligenza artificiale e i droni”. “È fondamentale, mentre celebriamo questo speciale centenario, ricordare le persone di Delta TechOps e tutto ciò che hanno fatto in questo secolo per alimentare questa grande compagnia aerea”, ha affermato Laughter. “La nostra capacità di supportare le flotte tradizionali è un’area in cui la grande conoscenza e competenza maturate in 20 e 30 anni di lavoro su una piattaforma ci consente di generare valore negli ultimi decenni di vita di una piattaforma. Ma altrettanto fondamentale è investire nelle opportunità di nuova generazione. Non vedo l’ora che il nostro settore collabori per alimentare i nostri prossimi cento anni”.

TEXTRON AVIATION APRE IL SUO SECONDO PLANE HEALTHY WELLNESS CENTER & PHARMACY A WICHITA – Textron Aviation Inc., una società di Textron Inc., ha annunciato oggi l’apertura del suo secondo innovativo Plane Healthy Wellness Center & Pharmacy, situato presso la sede centrale orientale dell’azienda a Wichita, Kansas. “Il wellness center con sede a Wichita offre a oltre 9.500 dipendenti e ai loro familiari la possibilità di accedere a servizi sanitari convenienti, pratici, completi e di qualità, aiutandoli a gestire i costi sanitari e offrendo loro una risorsa per migliorare il loro benessere generale. Il Plane Healthy Wellness Center & Pharmacy è una clinica privata focalizzata sulle esigenze dei dipendenti di Textron Aviation e dei loro familiari, offrendo un’esperienza personalizzata e tempi di attesa ridotti. Il wellness center è di proprietà di Textron Aviation e gestito da Premise Health, un fornitore leader di servizi sanitari a carico del datore di lavoro negli Stati Uniti. Textron Aviation ha aperto questa struttura in seguito al successo della sua prima sede nel campus di West Wichita, inaugurata nel 2022. Lo scorso anno, il centro di West Wichita ha assistito i dipendenti e le loro famiglie con oltre 19.000 visite, evaso oltre 32.000 prescrizioni e ottenuto un Net Promoter Score di 90, un punteggio nettamente superiore alla media del settore sanitario di 58”, afferma Textron Aviation. “In Textron Aviation, incarniamo il nostro valore ‘Be Human’, mettendo le persone al centro di tutto ciò che facciamo”, ha affermato Maggie Topping, senior vice president, Human Resources & Communications, Textron Aviation. “I nostri dipendenti sono la nostra risorsa più preziosa e ci impegniamo a fornire loro le risorse di cui hanno bisogno per prosperare sia personalmente che professionalmente. Con l’apertura del nostro secondo wellness center, investiamo in modo significativo nelle nostre persone, garantendo loro un facile accesso a cure comode e convenienti”.

DELTA AGGIUNGE UN NUOVO PARTNER AL SUO SUSTAINABLE SKIES LAB: MICROTAU – Delta Air Lines sta aggiungendo un nuovo partner al suo Sustainable Skies Lab, che sta promuovendo l’efficienza dei consumi ispirandosi a una fonte inaspettata: gli squali. MicroTau è un’azienda australiana di tecnologia aerospaziale che sta sviluppando un “Riblet Modification Package”. Delta inizierà a testare le MicroTau “shark skin” riblets sulla flotta Boeing 767. Questa tecnologia può essere applicata alla fusoliera, alle ali e alla coda di un aereo e, una volta applicata, può migliorare la fuel efficiency fino al 4%, secondo le stime di MicroTau. Il Sustainable Skies Lab di Delta è un incubatore di innovazione che collabora con aziende innovative che Delta ritiene contribuiranno a rivoluzionare il modo in cui il settore vola in modo più sostenibile. Dalla sua nascita nel 2023, il Lab è composto da diverse partnership, tra cui Airbus, Boeing, JetZero e Joby Aviation. “Il Sustainable Skies Lab di Delta colma il divario tra idee e innovazione comprovata, accelerando la ricerca, la progettazione e i test per un futuro più sostenibile dei viaggi aerei”, ha affermato Sangita Sharma, Sustainable Skies Director. “Collaborare con partner innovativi ci permette di esplorare sia i cambiamenti che possono essere implementati a breve termine, sia iniziative a lungo termine che rivoluzioneranno il nostro modo di pensare al volo negli anni a venire”.