Bell annuncia il primo accordo di acquisto per il SUBARU Bell 412EPX per Commercial Operations in Europa

Bell Textron Inc., una società di Textron Inc., ha annunciato, durante Aero Friedrichshafen, il suo primo accordo di acquisto firmato per il SUBARU Bell 412EPX in Europa per operazioni commerciali. “L’Austrian air carrier Kitz-Air GmbH ha firmato un accordo di acquisto per la nuova variante del Bell 412, da utilizzare per aerial work, transport flights and forestry operations. Bell aveva già ricevuto ordini per il SUBARU Bell 412EPX sul mercato europeo dal Sarajevo Canton Ministry of Interior e dal Croatia Ministry of Interior”, afferma Bell Textron.

“Siamo lieti di annunciare l’accordo per la vendita del SUBARU Bell 412EPX a Kitz-Air presso Aero Friedrichshafen e non vediamo l’ora di celebrare l’ingresso del velivolo nelle operazioni commerciali in Europa”, ha dichiarato Robin Wendling, managing director, Europe. “La piattaforma Bell 412 ha fornito soluzioni affidabili e versatili per missioni governative, militari e antincendio in tutta la regione. Bell è ansiosa di continuare questa tradizione introducendo sul mercato il Bell 412 più avanzato”.

“Le nostre missioni sono molto impegnative: che si tratti di sollevare carichi esterni di oltre 2.000 kg in progetti di costruzione ad alta quota in montagna o di eseguire missioni antincendio critiche, il SUBARU Bell 412EPX offre le prestazioni giuste per svolgere tutte le nostre missioni”, ha dichiarato Christoph Klein, Accountable Manager, Kitz-Air GmbH.

“Sono oltre 130 i Bell 412 operativi in Europa, impegnati in missioni commerciali e governative in tutto il continente. Il velivolo si basa sui recenti ordini di successo a livello globale da parte di Japan Coast Guard, San Diego Fire and Rescue, Croatia Ministry of Interior, Sarajevo Canton Ministry of Interior e altri. Il SUBARU Bell 412EPX offre spazio fino a tredici passeggeri, performance ai vertici della categoria con maximum gross weight fino a 5.897 kg, una robusta main rotor gearbox con dry-run capability e la capacità di trasportare 2.268 kg utilizzando un cargo hook”, conclude Bell Textron.

(Ufficio Stampa Bell Textron – Photo Credits: Bell Textron)