Safran: gli annunci durante MRO Americas 2025

Spirit Airlines e Safran Landing Systems hanno rinnovato il loro accordo a lungo termine per la fornitura e la manutenzione (MRO – Maintenance, Repair and Overhaul) di wheels and carbon brakes per la Airbus A320 fleet della compagnia aerea americana. Il contratto riguarda sia gli Airbus A320ceo che gli A320neo in servizio, sia altri che saranno consegnati in futuro.

“Il rinnovo di questo accordo contribuisce all’impegno di Spirit Airlines nel fornire operazioni solide e affidabili e opzioni di viaggio convenienti negli Stati Uniti, in America Latina e nei Caraibi.

La produzione sarà effettuata nello stabilimento Safran Landing Systems di Walton (Kentucky), che impiega 400 dipendenti altamente qualificati. Questo contratto include anche servizi di manutenzione completi e reattivi attraverso il Safran Landing Systems Wheels & Brakes Services network in Florida, Pennsylvania, Wisconsin, Texas and Nevada”, afferma Safran.

“Siamo entusiasti di proseguire la nostra partnership ventennale con Spirit Airlines e di supportare la loro A320 fleet con le nostre industry-leading wheel and brake solutions”, afferma Jean-Michel Hillion, Executive Vice President of the Wheels & Brakes Division at Safran Landing Systems. “Questo accordo segna una pietra miliare significativa nel nostro percorso comune, basato sulla fiducia reciproca e su valori condivisi per la sicurezza, le performance, l’affidabilità e la riduzione dell’impatto ambientale del trasporto aereo. Quattro impegni che guidano i nostri team e il nostro lavoro quotidiano di ricerca e tecnologia”.

“Apprezziamo profondamente la nostra partnership a lungo termine con Safran Landing Systems, che è fondamentale per il nostro impegno a gestire operazioni solide e offrire un’esperienza positiva e affidabile ai nostri ospiti”, ha dichiarato Boris Rogoff, Senior Vice President of Tech Ops and Supply Chain at Spirit Airlines. “La loro tecnologia all’avanguardia e la loro competenza in wheels and brakes contribuiscono in modo fondamentale alle nostre prestazioni operative e ai nostri standard di sicurezza, non vediamo l’ora di proseguire la nostra partnership”.

“I Safran Landing Systems brake, progettati per la Airbus A320 Family, offrono alle compagnie aeree prestazioni ineguagliabili e una durata operativa sempre più lunga, grazie a carbon and anti-oxidation coatings all’avanguardia. Offrono inoltre significativi vantaggi ambientali grazie al loro peso ridotto, contribuendo a ridurre il consumo di carburante degli operatori.

Safran Landing Systems è leader mondiale nell’A320 wheels and carbon brakes market, equipaggiando oltre il 70% della flotta mondiale della A320 Family, ovvero 5.100 aeromobili”, conclude Safran.

Safran firma un NacelleLife™ service agreement con Republic Airways per gli Embraer 170 / 175 aircraft thrust reversers

Safran Nacelles e Republic Airways hanno firmato un accordo per maintenance and spare parts support dei thrust reversers sui loro oltre 200 aeromobili Embraer 170/175.

“In base a questo accordo, gli esperti Safran presso la MRO station di Safran Nacelles Services Americas a Indianapolis, Stati Uniti, forniranno servizi di manutenzione e riparazione a Republic Airways per thrust reverser and aft core cowl. Questo include funzionalità di riparazione di nuova concezione sul transcowl, progettate utilizzando le nostre competenze OEM per ridurre i costi di manutenzione e soddisfare le mutevoli esigenze operative dei nostri clienti”, afferma Safran.

Alain Berger, Safran Nacelles Executive Vice President – Customer Support & Services, ha commentato: “Republic Airways possiede una delle flotte più grandi di aeromobili Embraer e siamo onorati di collaborare con un leader del settore così affermato. I nostri team di manutenzione e assistenza clienti si impegnano a fornire i massimi livelli di qualità dei servizi, contribuendo alla loro efficienza operativa”.

“I servizi di Safran Nacelles fanno parte del NacelleLife™ support program dell’azienda, che garantisce servizi reattivi, convenienti e di alta qualità che mantengono gli aerei di linea in condizioni operative, riducendo al minimo i costi. L‘Indianapolis workshop è il fulcro del MRO network di Safran Nacelles nella regione e quest’anno celebra il suo decimo anniversario con l’ambizione di continuare a fornire soluzioni di manutenzione di alta qualità, competitive e ottimizzate, in-shop and on-wing, sia per le flotte tradizionali che per gli aeromobili di ultima generazione”, conclude Safran.

(Ufficio Stampa Safran – Photo Credits: Safran)