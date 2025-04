Bombardier: la nuova Abu Dhabi Service Facility evidenzia l’impegno costante nella regione

Bombardier ha annunciato oggi lo sviluppo della sua nuova service facility presso l’Al Bateen Executive Airport in Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti (UAE), ampliando ulteriormente le sue capacità di manutenzione, riparazione e revisione, leader del settore, in tutto il mondo. “Questa nuova struttura rappresenta una solida partnership con Abu Dhabi Airports, che sfrutta la loro competenza e il loro impegno per l’eccellenza nel settore aeronautico. La nuova struttura, che verrà trasferita dalla sede originariamente annunciata presso Abu Dhabi International Airport nel 2022, rafforza ulteriormente l’impegno di Bombardier nel servire i propri clienti in questo mercato chiave. La nuova sede presso il dinamico Al Bateen Executive Airport risponde in modo più efficace alle esigenze dei clienti Bombardier.

A pieno regime, la nuova OEM service facility mira a creare circa 100 posti di lavoro nel settore aerospaziale per l’Emirato di Abu Dhabi, consolidando ulteriormente la presenza di Bombardier in questo importante hub. L’inizio dei lavori di costruzione della nuova struttura è previsto per la prima metà del 2025, mentre il completamento e la prontezza operativa sono previsti per la seconda metà del 2026″, afferma Bombardier.

“Siamo entusiasti di annunciare la nuova sede della nostra Abu Dhabi Service facility presso il dinamico l Bateen Executive Airportad Abu Dhabi”, ha dichiarato Paul Sislian, Executive Vice President, Aftermarket Services and Strategy. “Questa sede è strategicamente allineata con tutte le nostre priorità post-vendita e risponde perfettamente alle esigenze della nostra esigente clientela. I nostri clienti sono abituati a ricevere un’esperienza di servizio eccezionale ovunque si trovino nel mondo e questa nuova struttura in questo dinamico polo finanziario garantirà loro di continuare a ricevere la migliore esperienza di servizio possibile”.

“Siamo lieti di dare il benvenuto alla nuova service facility di Bombardier presso Al Bateen Executive Airport, consolidando una solida partnership di successo”, ha dichiarato Elena Sorlini, Managing Director and Chief Executive Officer, Abu Dhabi Airports. “Questa iniziativa rappresenta un allineamento strategico, data la particolare attenzione dell’aeroporto alla business aviation e la sua capacità di offrire un’esperienza fluida ed efficiente alla clientela di Bombardier. Questa struttura consoliderà ulteriormente la posizione di Abu Dhabi come hub aeronautico leader e contribuirà in modo significativo alla crescita economica della regione. Siamo fiduciosi che questa collaborazione porterà al successo reciproco sia per Bombardier che per Abu Dhabi Airports”.

“La nuova Abu Dhabi Service Facility di Bombardier, di circa 11.000 m2, sarà dotata di un hangar di 5.000 m2, un deposito ricambi e una gamma completa di servizi di manutenzione, tra cui scheduled and unscheduled heavy maintenance, aircraft modifications and aircraft on ground (AOG) capabilities.

Il nuovo centro ospiterà i velivoli Global 7500 di Bombardier, nonché il nuovo Bombardier Global 8000, l’ammiraglia della nuova era dell’azienda, che entrerà in servizio nella seconda metà del 2025. Il nuovo centro fornirà la soluzione di assistenza definitiva nella regione e per i clienti delle Bombardier Learjet, Challenger and Global aircraft families.

La nuova Abu Dhabi Service Facility amplia ulteriormente l’attuale presenza di Bombardier negli Emirati Arabi Uniti. La Bombardier Dubai Line Maintenance Station a Dubai offre ai Learjet, Challenger and Global customers efficienti Aircraft on Ground (AOG) service capabilities, nonché general line maintenance capabilities”, conclude Bombardier.

(Ufficio Stampa Bombardier)