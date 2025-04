Embraer e Kenya Airways siglano un Collaborative Inventory Planning agreement

Embraer e Kenya Airways hanno firmato un accordo per l’Embraer Collaborative Inventory Planning (ECIP) program, che ottimizzerà i livelli di inventario e ridurrà i costi operativi dei suoi E190 jets. Il contratto fornirà supporto per 13 velivoli. Kenya Airways è cliente Embraer dal 2006 e vola verso 45 destinazioni in tutto il mondo, 37 delle quali in Africa, trasportando oltre 5 milioni di passeggeri.

“Embraer è onorata della fiducia di Kenya Airways nel Collaborative Inventory Planning management system. Siamo pronti a supportare la compagnia aerea per mantenere la sua flotta E-Jets pronta al volo, coniugando prestazioni eccellenti e bassi costi operativi. La nostra soluzione fornirà a Kenya Airways l’accesso alla rete logistica globale di Embraer e rafforzerà la partnership tra le nostre aziende”, afferma Carlos Naufel, Presidente e CEO di Embraer Services & Support.

“ECIP offre diversi vantaggi ai clienti. In primo luogo, la maggior parte degli investimenti in inventario viene effettuata da Embraer, riducendo sostanzialmente l’investimento solitamente sostenuto dai clienti. Inoltre, il prezzo fisso annuale per ogni componente consente ai clienti di bilanciare i costi in modo più preciso con i livelli di performance garantiti da Embraer Services & Support. L’operazione è data-driven, con una raccomandazione di ordine settimanale basata sull’utilizzo del cliente e sui dati relativi al livello di scorte, creata utilizzando software avanzati e l’esperienza di Embraer Planning condivisa in modo collaborativo. Infine, tutti i clienti che partecipano a ECIP possono contare sull’esperienza di Embraer nella gestione dei materiali per una soluzione personalizzata e flessibile riguardo la gestione dei ricambi”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer)