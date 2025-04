Condor amplia ulteriormente la sua rete di rotte per l’inverno 2025/26

Condor amplia i suoi servizi per l’inverno 2025/26 e offre ai suoi ospiti un nuovo volo giornaliero tra Stoccarda (STR) e Dubai (DXB). Inoltre, Condor aggiunge un secondo volo giornaliero tra Berlino (BER) e Dubai (DXB).

“Con questi nuovi voli, Condor offrirà più servizi di qualsiasi altra compagnia aerea tra queste due città tedesche e la vivace metropoli araba.

Inoltre, i voli per Thailandia, Sudafrica e Panama saranno aumentati in inverno: da Francoforte (FRA), Condor offrirà voli giornalieri per Bangkok (BKK), Phuket (HKT) e Città del Capo (CPT), oltre a tre voli settimanali per Johannesburg (JNB). Panama City (PTY), che verrà inaugurata quest’estate, sarà estesa alla stagione invernale con due voli settimanali e un programma di voli migliorato”, afferma Condor.

“Con queste modifiche al programma invernale, rispondiamo all’elevata domanda e alla popolarità delle destinazioni tra i nostri ospiti”, afferma Peter Gerber, CEO di Condor. “Dubai non è solo una destinazione molto attraente di per sé. Insieme al nostro partner Emirates, gli ospiti possono anche raggiungere destinazioni in tutto il mondo oltre Dubai”.

“Per una coincidenza fluida e confortevole con i voli a lungo raggio di Condor da Francoforte, gli ospiti possono usufruire dei Condor city flights. Per quanto riguarda le city destinations, Berlino (BER), Amburgo (HAM), Monaco (MUC), Vienna (VIE) e Zurigo (ZRH) saranno collegate a Francoforte (FRA) in inverno. Condor sta anche aumentando la sua capacità su queste rotte: i due voli giornalieri originariamente previsti saranno ora aumentati a tre voli giornalieri da e per le cinque città della DACH region.

I voli possono essere prenotati online su www.condor.com o presso tutte le agenzie di viaggio”, conclude Condor.

(Ufficio Stampa Condor – Photo Credits: Condor)