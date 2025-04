Le nuove suite La Première di Air France decollano per la prima volta e offrono un servizio giornaliero per New York-JFK

L’8 aprile 2025, il volo AF004 da Parigi-Charles de Gaulle a New York-JFK è stato il primo volo operato da un aereo equipaggiato con le nuove suite La Première della compagnia aerea. Questo nuovo prodotto è ora disponibile su uno dei sette voli giornalieri di Air France tra le due città.

“Il Boeing 777-300ER, che prende il nome dalla città francese di Épernay, utilizzato su questo volo offre ora i più elevati standard di comfort della compagnia aerea in tutte le cabine. Durante la stagione estiva 2025, questo aereo opererà un servizio giornaliero per New York-JFK. A bordo, è dotato di 4 nuove suite La Première, oltre a 60 posti in Business, 44 in Premium e 204 posti in Economy di ultima generazione”, afferma Air France.

Orario dei voli (in ora locale):

Tutti i giorni tranne il mercoledì:

AF004: partenza da Parigi-Charles de Gaulle alle 10:30, arrivo a New York-JFK alle 12:40 dello stesso giorno.

AF001: partenza da New York-JFK alle 16:30, arrivo a Parigi-Charles de Gaulle alle 5:55 del giorno successivo.

Ogni mercoledì:

AF006: partenza da Parigi-Charles de Gaulle alle 13:30, arrivo a New York-JFK alle 15:45 dello stesso giorno.

AF005: partenza da New York-JFK alle 18:30, arrivo a Parigi-Charles de Gaulle alle 8:00 del giorno successivo.

“Nelle prossime settimane, Air France opererà una seconda frequenza giornaliera tra Parigi-Charles de Gaulle e New York-JFK, utilizzando un altro Boeing 777-300ER dotato di queste nuove cabine di viaggio.

Gradualmente implementata su una selezione di Boeing 777-300ER, la nuova cabina La Première sarà disponibile sui voli per Los Angeles, Singapore e Tokyo-Haneda durante la stagione estiva 2025. A partire dal 2026, questo prodotto sarà disponibile per tutte le destinazioni La Première. In futuro, Air France prevede di implementare questo nuovo prodotto su un numero maggiore di aeromobili e su più destinazioni”.

(NdR: leggi anche qui per maggiori informazioni sulla nuova suite La Première)

(Ufficio Stampa Air France – Photo Credits: Air France)