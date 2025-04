Pratt & Whitney e MTU Aero Engines rafforzano la loro GTF MRO network collaboration

Pratt & Whitney, un business RTX, e MTU Aero Engines (“MTU“) hanno annunciato un accordo per espandere la GTF overhaul capacity attraverso tutte le MTU facilities, a sostegno della crescente domanda di GTF MRO services. In base all’accordo, la capacità annuale di MTU aumenterà fino a 600 shop visits su tutti i GTF models, rendendolo uno dei maggiori service providers nel Pratt & Whitney GTF™ MRO network.

“Pratt & Whitney e MTU hanno una partnership di vecchia data e condividiamo l’impegno a fornire servizi aftermarket eccezionali per i nostri clienti a livello globale”, ha affermato Dave Emmerling, vice president of aftermarket and partnerships for GTF engines at Pratt & Whitney. “L’aumento dell’MRO otput è una priorità assoluta, mentre lavoriamo per restituire i motori al servizio il più rapidamente possibile e posizionarci per sostenere la domanda a lungo termine per la crescente flotta GTF”.

“MTU è entrata a far parte del GTF MRO network nel 2015, quando MTU Manutenance Hannover è stata annunciata come una delle prime tre sedi a fornire servizi di manutenzione per il motore PW1100G-JM. Il sito ha introdotto il suo primo motore PW1100G-JM nel 2016 e, con uno steep ramp-up, ha appena completato la sua 1000th shop visit su questo tipo di motore. Recentemente MTU e P&W hanno concordato di estendere la partecipazione di MTU Manutenance Hannover per altri cinque anni, per soddisfare l’elevata domanda per GTF MRO services.

La GTF MRO capacity sta aumentando anche presso EME Aero, una joint venture 50/50 tra MTU Aero Engines e Lufthansa Technik. Da quando ha indotto il suo primo motore nel 2019, il sito di Jasionka ha completato oltre 500 shop visits su motori PW1100G-JM, PW1500G e PW1900G. Nel 2023 EME Aero ha iniziato a realizzare una seconda test cell per consentire un aumento della produttività e si prevede che diventerà operativa entro la fine dell’anno.

Infine, MTU Maintenance Zhuhai, una joint venture tra MTU Aero Engines e China Southern Airlines, si è unita al GTF MRO network nel 2020 e ha introdotto il suo primo motore PW1100G-JM nel 2021. All’inizio di quest’anno, la nuova MTU Maintenance Zhuhai Jinwan branch ha introdotto il suo primo motore PW1100G-JM e dovrebbe avere una capacità di un massimo di 260 shop visits all’anno ed essere dedicata a questo tipo di motore”, afferma Pratt & Whitney.

“MTU ha recitato in ruoli chiave nella progettazione, produzione e manutenzione del motore GTF, la scelta più fuel-efficient per i single-aisle aircraft di oggi”, ha affermato Ottmar Pfaender, senior vice president of commercial engine programs at MTU. “Con questo accordo, aumenteremo il nostro impegno nel fornire MRO services per il motore GTF, per allinearsi alla crescente domanda dei clienti”.

“MTU è un partner significativo in tutte le applicazioni nella GTF engine family. Con responsabilità per la high-speed low-pressure turbine e i primi quattro stadi dell’high-pressure compressor, MTU produce anche brush seals e bladed rotors integralmente realizzate in nichel per high-pressure compressor, oltre la sua design responsibility. MTU assembla un terzo dei production PW1100G-JM engines per l’A320neo.

Il Pratt & Whitney GTF MRO network è composto dalle principali MRO companies del settore e comprende 20 shops in quattro continenti e siti aggiuntivi con quick turn capability. Il GTF MRO network fa parte delle Pratt & Whitney EngineWise® solutions, che forniscono agli operatori una varietà di servizi aftermarket, con conseguente valore sostenibile a lungo termine”, conclude Pratt & Whitney.

