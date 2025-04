News Brevi – 10.04.2025

GIURAMENTO CONGIUNTO DEGLI ALLIEVI MARESCIALLI DELL’ESERCITO E DELL’AERONAUTICA – Si è svolta presso la Scuola Sottufficiali dell’Esercito la cerimonia di Giuramento congiunto degli Allievi Marescialli del 27° Corso dell’Esercito Italiano e dell’omologo Corso dell’Aeronautica Militare. L’evento è stato presieduto dal Ministro della Difesa Guido Crosetto, alla presenza del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello, del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, e di numerose autorità militari, civili e religiose. Durante la cerimonia hanno giurato fedeltà alla Repubblica Italiana e alle sue Istituzioni 132 Allievi Marescialli del Corso “Volontà” della Scuola Sottufficiali dell’Esercito e 296 Allievi Marescialli del Corso “Izar II” della Scuola Marescialli dell’Aeronautica Militare. L’importanza del momento è stata sottolineata dal “Lo giuro” gridato all’unisono da parte degli Allievi Marescialli ed è stata suggellata dal sorvolo di una formazione di elicotteri TH-500 e HH-139 dell’Aeronautica Militare, accompagnato da una salva tricolore di artiglieria. Il Ministro della Difesa, Onorevole Guido Crosetto nel suo intervento ha detto “Sono qui per voi, per onorare la vostra scelta. Davanti alle vostre famiglie, che provano un orgoglio immenso, ma anche un velo di malinconia: è naturale, quando si vede un figlio diventare grande. Oggi, però, per i genitori c’è un motivo in più per essere orgogliosi: i vostri figli e le vostre figlie hanno giurato di proteggere tutti noi. In un tempo in cui tutto sembra incerto, hanno promesso fedeltà ai valori su cui si basano le Forze Armate, che non cambiano con il tempo, semplici da pronunciare ma difficili da vivere. Valori che voi avete scelto di custodire e onorare. Dovete ora avere la forza di distinguere tra il bene e il male, tra ciò che è giusto e ciò che non lo è. Non sono qui solo per passare in rassegna e guardavi con rispetto, ma per ringraziarvi a nome delle Istituzioni e per darvi il benvenuto nella grande famiglia della Difesa. A voi affidiamo il futuro del Paese”. La cerimonia è stata scandita dalle note di una Banda Musicale mista, composta da militari dell’Esercito Italiano e dell’Aeronautica Militare. Successivamente, si è svolto il Battesimo del 27° Corso Marescialli dell’Aeronautica Militare, che ha assunto il nome di “Izar II”. Subito dopo si è tenuta la tradizionale benedizione del Gagliardetto, che è passato dalle mani del Presidente Capo dei Sottufficiali, Graduati e Militari di Truppa dell’Aeronautica Militare, 1° Lgt Mario Bonaventura, a quelle del Padrino del Corso (Capo Corso dell’Izar I), e successivamente al Capo Corso, in un simbolico passaggio di consegne che rappresenta la continuità dei valori e delle tradizioni tra generazioni di marescialli (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ATTIVITA’ ADDESTRATIVA INTERFORZE TRA LA 46ª BRIGATA AEREA E LA BRIGATA FOLGORE – Si è svolta, presso la zona di Lancio di Altopascio (Lucca), una complessa attività aviolancistica durante la quale due C-130J ed un C-27J della 46ª Brigata Aerea dell’Aeronautica Militare di stanza a Pisa, volando in formazione, hanno aviolanciato contemporaneamente oltre 130 paracadutisti della Brigata Folgore. L’attività, che si inquadra nell’ambito del continuo, strettissimo interscambio di collaborazione e cooperazione che intercorre tra l’Esercito e l’Aeronautica Militare, ha avuto lo scopo di verificare ed incrementare il livello di prontezza e di interoperabilità mirando a migliorare le capacità della Difesa Italiana di poter schierare in tempi rapidi e su grandi distanze, unità in grado di condurre operazioni tipiche della specialità paracadutisti. L’attività è di particolare rilievo anche nell’ottica dell’impiego e dell’integrazione in ambito internazionale, poiché è una pratica di aviolancio utilizzata dai Paesi Alleati che fanno parte della airborne community NATO e rientra tra gli importanti eventi di preparazione all’esercitazione Swift Response 2025, alla quale anche l’Italia parteciperà. La 46ª Brigata Aerea è un Reparto dell’Aeronautica dotata di due tipologie di velivoli da trasporto: il C-130J ed il C-27J, entrambi impiegabili per diverse attività. È operativa 365 giorni all’anno ed impiega i suoi uomini e donne ed i suoi velivoli in ogni parte del mondo in molteplici attività di istituto, tra cui: – Aviosbarco; – Aviolancio di personale e materiale; – Trasporto materiali, mezzi ed equipaggiamenti; – Operazioni tattiche. L’aviolancio di massa rappresenta una tra le più complesse capacità che si esprime impiegando in formazione più velivoli della stessa o di una differente tipologia condotti da personale altamente addestrato. La Brigata Paracadutisti Folgore è la Grande Unità da combattimento con capacità specialistica dell’Esercito Italiano, in grado di esprimere capacità operative efficaci, versatili e “full spectrum”, secondo il principio della massima integrazione inter-arma, interforze e interoperabilità multinazionale (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: LA TFA-51st WING OPERA IN SERVIZIO D’ALLARME SUL MAR NERO – La Task Force Air – 51st Wing ha terminato le predisposizioni di rischieramento sull’aeroporto di Mihail Kogalniceanu e, con il raggiungimento della Full Operational Capability (FOC), è entrata nel vivo dell’operazione “Black Storm II” (leggi anche qui). Per i prossimi quattro mesi, i velivoli italiani saranno in servizio di allarme in “quick reaction alert”, alternandosi a quelli dell’Aeronautica rumena e integrandosi nel sistema di difesa aerea della NATO a protezione del quadrante sud-est dello spazio aereo, nell’ambito delle operazioni di Air Policing dell’Alleanza. In questa rotazione, la terza in Romania per il nostro Paese, verranno impiegati 4 velivoli Eurofighter Typhoon dell’Aeronautica Militare, equipaggiati con armamenti di nuova generazione che rafforzano la postura di difesa e di deterrenza dell’Alleanza nell’area del Mar Nero. Al termine delle attività di certificazione della FOC da parte del Combined Air Operation Center (CAOC) di Torrejon, il Comando NATO sovraordinato alla TFA 51st Wing, il rappresentante del CAOC, ha espresso la sua soddisfazione nei confronti dell’operato della TFA 51st Wing, per aver raggiunto la Full Operational Capability, a testimonianza delle capacità ormai rodate di dispiegamento e predisposizione delle Forze Armate italiane nell’ambito delle operazioni aeree. Le missioni di Air Policing della NATO rappresentano un pilastro fondamentale della sicurezza collettiva, garantendo una sorveglianza continua 24/7 dello spazio aereo alleato. L’Aeronautica Militare partecipa alle attività in Romania con propri assetti che, per gli aspetti nazionali, operano sotto la direzione e il coordinamento del Comando Operativo di Vertice Interforze mentre, per quanto riguarda le attività operative, sono trasferiti sotto il controllo del CAOC NATO di Torrejon (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ESERCITAZIONI: ASSETTI DELL’AERONAUTICA MILITARE HANNO PRESO PARTE ALLA “FIGHTING WYVERN 25-1” – L’Aeronautica Militare ha preso parte alla “Fighting Wyveryn 25-1”, esercitazione multinazionale condotta dalla US Air Force, che si è svolta nelle scorse settimane in aree dedicate negli spazi aerei di Italia, Croazia e Slovenia. All’attività di volo, condotta da velivoli F-16 del 31st Fighter Wing (USAFE) della base aerea di Aviano con lo scopo di addestrare gli equipaggi in un contesto Agile Combact Employment (ACE) e dentro scenari operativi contesi e degradati, hanno partecipato velivoli F-35 Lightning II e Tornado del 6° Stormo di Ghedi e velivoli Eurofighter del 51° Stormo di Istrana. In tale ambito, sono state svolte anche attività tecnico – logistiche, in completa integrazione tra la componente dello Stormo e quella statunitense, che hanno permesso di testare le capacità di risposta in situazioni che richiedano una pronta attivazione e integrazione tra Forze Armate Alleate. In particolare, l’attività di “hot pit refueling” ai velivoli F-16 da parte degli specialisti del 31st FW, in collaborazione con il personale del 3° Stormo di Villafranca e i colleghi del 51° Stormo, ha permesso di consolidare tecniche e procedure relative alla specifica capacità di rifornimento in contesti altamente operativi. L’attività di volo militare è stata controllata dai reparti della Brigata Controllo Aerospazio del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE). Nel dettaglio, è stata gestita, per gli aspetti di Traffico Aereo, dal Servizio Coordinamento e Controllo A.M. (SCC/AM) di Abano (PD); mentre le unità di Difesa Aerea Italiane dell’11°Gruppo DAMI di Poggio Renatico e 22° Gruppo DAMI di Licola (NA) hanno supportato l’evento attraverso l’incremento della capacità di sorveglianza aerea e lo scambio dati tattici tramite sistemi Link16. L’evento esercitativo ha contribuito al processo di integrazione della Forza Armata con altre nazioni alleate, in particolare attraverso eventi specifici esercitativi quali missioni di rifornimento in volo (Air to Air Refuelling) con velivoli di supporto USA, e all’integrazione operativa tra velivoli di 4^ e 5^ generazione. L’attività ha consentito agli equipaggi coinvolti di confrontarsi e migliorare le procedure e tattiche operative, obiettivo sottolineato anche dal Comandante del Comando Aeroporto di Aviano, Colonnello Salvatore La Luce: “La nostra capacità di integrare le operazioni e contrastare le minacce emergenti unitamente ai nostri alleati è fondamentale in quanto solo addestrandoci insieme possiamo migliorare costantemente”. La “Fighting Wyveryn 25-1” rappresenta un’importante opportunità per il raggiungimento di obiettivi addestrativi/esercitativi di diverso livello e tipologia, nonché un’occasione per promuovere la standardizzazione e il consolidamento delle tattiche operative di tutta la componente “Fighter” in un contesto multinazionale, aumentandone al contempo lo spirito di cooperazione e condivisione (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

IL PRESIDENTE ENAC INCONTRA IL DIRETTORE GENERALE DGCA TURCHIA – Enac informa: “Prosegue la visita istituzionale del Presidente Enac Pierluigi Di Palma in Turchia, dove oggi ha incontrato, ad Adalia, una delegazione del DGCA Sivil Havacilik GM, guidata dal Direttore Generale Kemal Yüksek. Un cordiale e proficuo confronto bilaterale che, a margine del 1° Global Air Cargo Summit ICAO, ha portato alla revisione del draft finale del Memorandum of Understanding tra le due Autorità, raggiungendo un’intesa che potrà concretizzarsi prima della stagione estiva e che favorirà i collegamenti aerei tra i due Paesi. Presente all’incontro, per Enac, anche Claudio Eminente, Direttore Centrale Pianificazione Economica e Sviluppo Infrastrutture”.

IL PRESIDENTE ENAC E IL DIRETTORE CENTRALE AL 1° GLOBAL AIR CARGO SUMMIT ICAO – Enac informa: “Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma e il Direttore Centrale Claudio Eminente hanno partecipato il 9 aprile alla sessione inaugurale del 1° Global Air Cargo Summit ICAO “Advancing the Sustainable Growth of Air Cargo”, organizzato ad Adalia, in Turchia, con il supporto del DGCA Sivil Havacilik GM. L’evento è stato aperto dai saluti di benvenuto del Direttore Generale DGCA Kemal Yüksek e dal discorso di apertura del Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture della Repubblica di Turchia Abdulkadir Uraloglu, e ha ospitato gli interventi del Segretario Generale ICAO Juan Carlos Salazar, del Direttore Generale DHMI – General Directorate of State Airports Authority Enes Çakmak, del CEO MNG Airlines Sedat Özkazanç e del Segretario Generale World Customs Organization Ian Saunders. Il Direttore Centrale Enac Programmazione Economica e Sviluppo Infrastrutture Claudio Eminente è intervenuto al panel “Adequate infrastructure, an essential for air cargo services”, moderato dal Vice Direttore Capacity, Development and Implementation Bureau ICAO Miguel Marin, che ha visto i contributi del Direttore Cargo Development & Services FAAN – Federal Airports Authority of Nigeria Lekan Thomas, del CEO Kale Logistics Solutions Amar More, del Senior Regulatory Affairs Manager Maersk Air Cargo Mürvet Sahin e dello Chief Executive Hong Kong Air Cargo Terminal Wilson Kwong. Nel suo intervento, il Direttore Eminente ha sottolineato la centralità del cargo aereo quale elemento di traino per gli scambi commerciali e per la crescita economica. Lo sviluppo del settore a livello globale deve essere affiancato, tuttavia, da misure orientate all’adeguamento infrastrutturale, all’intermodalità e alla sostenibilità, come evidenziato anche nel PNA elaborato da Enac, in fase di finalizzazione governativa”.

SITA E AIPORTR FIRMANO UN ACCORDO PER INNOVARE I SERVIZI DI CONSEGNA BAGAGLI DEI VIAGGIATORI – SITA, fornitore leader di tecnologia per l’industria del trasporto aereo, e Airportr, leader di mercato in Europa per i servizi tecnici e di consegna dei bagagli, hanno firmato un accordo quinquennale che mira a rivoluzionare l’esperienza di viaggiare con i bagagli. Secondo il rapporto SITA 2024 Passenger IT Insights, quasi un terzo dei viaggiatori a livello globale preferirebbe depositare il proprio bagaglio all’inizio del viaggio e riceverlo direttamente a destinazione, con un significativo interesse per il ritiro del bagaglio da casa o dall’albergo. Questa collaborazione tra SITA e Airportr, che già lavora con le principali compagnie aeree, tra cui British Airways, easyJet, Lufthansa, Swiss, Austrian, KLM, Edelweiss, Virgin Atlantic, Singapore Airlines e American Airlines, risponde direttamente a queste preferenze, offrendo ai viaggiatori un’esperienza di gestione bagagli fluida e priva di stress. I servizi di consegna bagagli di Airportr, approvati dalle compagnie aeree e dalle autorità governative, consentono ai passeggeri di effettuare il check-in dei propri bagagli da casa, dagli hotel o dagli hub di mobilità e di trasportarli in modo sicuro all’aeroporto di partenza per essere caricati sui voli verso le destinazioni finali. Questa collaborazione garantirà una tracciabilità completa dei bagagli, integrando perfettamente i sistemi di dati di entrambe le società e fornendo una visibilità completa end-to-end sullo stato dei bagagli, aumentando l’efficienza per tutti gli stakeholder in una serie di compagnie aeree. Riducendo la dipendenza dalle infrastrutture aeroportuali tradizionali per l’etichettatura e l’elaborazione dei bagagli, contribuirà anche a ridurre le code e i tempi di attesa ai banchi del check-in in aeroporto, consentendo ai passeggeri di muoversi liberamente senza l’onere di trasportare i bagagli e alleviando le ansie legate alla gestione errata di borse e valigie.

DHC E 3 POINTS AVIATION SIGLANO UN ACCORDO PER PDA AND PMA REPLACEMENT PARTS – De Havilland Canada informa: “De Havilland Aircraft of Canada Limited (“De Havilland Canada”) e 3 Points Aviation Corp. (“3 Points”) annunciano la firma di un final agreement per affrontare le replacement part supply chain challenges, con la firma di un accordo che fornirà parts solutions per i clienti DHC. Per le Part Design Approval (PDA) and Part Manufacturer Approval (PMA) replacement parts attualmente prodotte da 3 Points, De Havilland Canada (DHC) ha firmato un accordo per fornire OEM approved data, al fine di garantire a 3 Points l’accesso e le competenze necessarie per produrre ricambi per i DHC customers. Con questo accordo, DHC supporta pienamente l’utilizzo di PDA/PMA replacement parts prodotte da 3 Points per l’utilizzo su DHC approved type designs. DHC e 3 Points forniranno aggiornamenti regolari ai clienti sulla disponibilità di soluzioni alternative per garantire che questa collaborazione offra ulteriori soluzioni economicamente vantaggiose per i Dash 8 Customers”.

IL LOCKHEED MARTIN MARIETTA SITE CONSEGNA IL 1.000th CENTER WING ASSEMBLY – Lockheed Martin informa: “Lockheed Martin ha celebrato la consegna del 1.000° F-35 Center Wing Assembly (CWA) dallo stabilimento di Marietta, a testimonianza del duro lavoro del team e dei progressi del programma F-35. Circa 1.200 persone sono assegnate al programma F-35 presso lo stabilimento Lockheed Martin di Marietta. Altri 29 partner fornitori in Georgia generano collettivamente un impatto economico annuo di 671 milioni di dollari nello stato”. “Siamo orgogliosi del nostro team di Marietta per il loro incrollabile impegno nel fornire high-quality F-35 Center Wing components”, afferma Chauncey McIntosh, vice president and general manager of the F-35 program. “Il lavoro svolto da questo team è fondamentale per la consegna dell’F-35”. “Il sito di Marietta vanta una ricca tradizione nella produzione di velivoli militari all’avanguardia, tra cui il fighter F-22 Raptor di quinta generazione, e continua a costruire su questa solida base nella 5th Generation aircraft production. La CWA rappresenta circa un quarto della fusoliera dell’F-35 ed è il singolo componente più grande del velivolo. Le ali dell’F-35 vengono fissate alla CWA durante l’assemblaggio finale, che avviene a Fort Worth, in Texas. L’F-35 è il fighter aircraft più avanzato e connesso attualmente in produzione, con performance comprovate e un’elevata affidabilità operativa. Con 12 nazioni operative nella flotta globale, oltre 600.000 missioni completate e più di un milione di ore di volo, l’F-35 ha dimostrato il suo vantaggio competitivo”, conclude Lockheed Martin.

IBERIA OTTIENE TRE RICONOSCIMENTI PER IL SUO SERVIZIO DI BORDO – Iberia: “Iberia ha vinto tre dei più prestigiosi premi internazionali per il suo servizio di bordo al World Travel Catering and Onboard Services Expo, che si tiene questa settimana ad Amburgo, Germania. Per il secondo anno consecutivo, la compagnia aerea ha vinto il premio per il “Best Onboard Service in Europe 2025” ai PAX International Awards, rafforzando il suo impegno costante nel fornire il miglior servizio di ristorazione a bordo a tutti i clienti. Ha inoltre vinto altri due riconoscimenti agli Onboard Hospitality Awards: il “Gold Prize for Best Cabin Interior Concept” per l’A321XLR e il “Best Short-Haul Economy Meal” per il suo piatto di riso con seppie e gamberi. In particolare, la compagnia aerea ha vinto il Gold Award per il Best Cabin Interior Concept per l’A321XLR, lanciato a livello globale da Iberia lo scorso novembre”. Paula Lafora, Iberia’s Director of Customer Experience, ha dichiarato: “Ricevere questi premi evidenzia il nostro costante impegno nel servizio clienti. Nel novembre 2024 siamo stati la prima compagnia aerea al mondo a operare l’A321XLR, un nuovo modello di aeromobile a fusoliera stretta con l’autonomia necessaria per effettuare voli transoceanici. Creare la migliore esperienza di bordo per i nostri clienti è stata una vera sfida e questo premio riconosce l’enorme lavoro svolto da tutti i team della compagnia aerea per renderla possibile”. “Il secondo riconoscimento è stato assegnato al ‘Best Short-Range Economy Meal’ per il cremoso piatto di riso con seppie e gamberi creato da DO&CO, che i passeggeri della compagnia aerea possono gustare tramite il servizio gastrobar. Come lo scorso anno, Iberia si è aggiudicata il premio per il ‘Best Onboard Service in Europe 2025’ ai PAX International Awards, i premi annuali organizzati dalla rivista specializzata PAX International, che premiano l’eccellenza nel settore dei servizi aerei, includendo categorie come pasti a bordo, catering, intrattenimento a bordo e innovazione di cabina, tra le altre”, conclude Iberia.

IBERIA LANCIA L’INNOVATION HUB – Iberia informa: “Oggi, presso l’Espacio Iberia Buenos Aires, il pop-up store della compagnia aerea nella capitale argentina, Iberia ha presentato il suo Innovation Hub, una nuova piattaforma che riunisce e mette in mostra tutta la sua storia e il suo impegno per l’innovazione. Con questa iniziativa, la compagnia aerea intende affermarsi come punto di riferimento in termini di trasformazione tecnologica, eccellenza operativa, sostenibilità ed esperienza del cliente nel settore dell’aviazione. Ispirato al concetto dei grandi hub aeroportuali, questo nuovo spazio funge da centro di idee, talenti e tecnologie, integrando progetti di innovazione interni e collaborazioni esterne per affrontare le principali sfide del settore. L’Innovation Hub di Iberia èdefinito da sei attributi chiave: connesso, copilotato, sicuro dal punto di vista informatico, sostenibile, collettivo e personalizzato. Lancia una nuova piattaforma web in cui startup, clienti e collaboratori possono esplorare casi reali e proporre nuove soluzioni tramite https://www.iberia-hubinnovacion.com/. L’innovazione e la trasformazione in Iberia implicano la collaborazione di tutti all’interno dell’azienda, nonché la collaborazione con stakeholder esterni nazionali e internazionali. La compagnia aerea impiega tecnologie emergenti e nuovi approcci per risolvere le sfide del settore aereo e turistico. Questo approccio consente di integrare le competenze interne con idee innovative provenienti dall’esterno della compagnia. L’Innovation Hub di Iberia lavora in diretta collaborazione con IAGi, lo strumento di innovazione di IAG, e con le altre compagnie aeree del gruppo”. “Con l’Innovation Hub, vogliamo mettere in risalto un decennio di lavoro, partnership e apprendimento, proiettandoci al futuro con maggiore ambizione. L’innovazione non è più un optional: è la strada per offrire la massima eccellenza operativa, insieme a un’esperienza sempre più personalizzata, efficiente e sostenibile per i nostri clienti”, afferma Ignacio Tovar, Direttore Innovazione di Iberia.

AMERICAN AMPLIA IL SUO NETWORK IN MESSICO – American informa: “Per i viaggiatori che desiderano esplorare il Messico quest’anno, American Airlines è pronta a offrire un programma da record con più voli, posti e destinazioni di qualsiasi altra compagnia aerea statunitense. Con il servizio per Puerto Escondido (PXM), la 30a destinazione della compagnia aerea in Messico, a partire dal 3 dicembre, la rete di American offre un servizio completo verso le principali destinazioni. “Con l’annuncio della 30a destinazione di American in Messico, Puerto Escondido, consolidiamo ulteriormente la nostra posizione di compagnia aerea statunitense leader nel Paese, con un’operatività e una rete senza pari”, ha dichiarato José A. Freig, American’s Vice President of International, Contact Center Operations and Service Recovery. “Puerto Escondido sta rapidamente diventando una destinazione di punta per i viaggiatori in cerca di fughe tropicali e rilassanti, siamo fiduciosi che il nostro nuovo servizio da Dallas-Fort Worth offrirà ai nostri clienti l’opportunità di scoprire una parte unica del Messico”. Il Messico è la destinazione internazionale più popolare per i viaggi dagli Stati Uniti e American continua ad ampliare la sua rete verso il Paese. A marzo American ha lanciato un nuovo servizio per Tampico (TAM) e a novembre offrirà l’unico servizio internazionale dallo stato dell’Oklahoma con nuovi voli per Cancún (CUN). American ha lanciato un servizio verso tre destinazioni in Messico nel 2024: Tijuana (TIJ), Tulum (TQO) e Veracruz (VER)”.

JETBLUE AMPLIA IL SERVIZIO DA FORT LAUDERDALE – JetBlue informa: “JetBlue ha annunciato il ritorno di due rotte non-stop dal Fort Lauderdale-Hollywood International Airport (FLL). A partire da luglio, JetBlue riprenderà il servizio tra Fort Lauderdale e Philadelphia International Airport (PHL) e il José Joaquín de Olmedo International Airport (GYE) in Guayaquil, Ecuador. Queste nuove rotte si aggiungono ai recenti investimenti di JetBlue nel Sud della Florida, che hanno aumentato le partenze nella regione del 6% su base annua”. “Mentre JetBlue continua a costruire la migliore rete per il turismo leisure della costa orientale, offriamo ai clienti maggiore valore, scelta e comodità”, ha affermato Daniel Shurz, head of revenue, network and enterprise planning at JetBlue. “Con l’accesso diretto da Philadelphia e Guayaquil via Fort Lauderdale, non solo rendiamo più facile per un maggior numero di clienti raggiungere la loro destinazione di vacanza preferita, ma anche connettersi con familiari e amici, rafforzando al contempo la posizione di JetBlue come compagnia aerea preferita nel sud della Florida”.

IATA: LA WING OF CHANGE AMERICAS CONFERENCE SI TERRA’ A BOGOTA’ – IATA ha annunciato che la Wings of Change Americas (WOCA) Conference di quest’anno si terrà il 25 e 26 giugno presso il Grand Hyatt Hotel di Bogotà, Colombia, con Avianca come compagnia aerea ospitante. L’evento più importante per l’industria aeronautica in America Latina e nei Caraibi si terrà all’insegna del tema “The Connectivity Frontier: Exploring New Opportunities in the Region”. Il programma sottolinea l’importanza cruciale della collaborazione tra l’industria aeronautica e gli enti governativi, con particolare attenzione al miglioramento della connettività e della competitività regionale. Tra i temi trattati figurano viaggi e turismo, tecnologia e innovazione, operazioni, sostenibilità e distribuzione. Frederico Pedreira, CEO & President, Avianca, e Peter Cerdá, Regional Vice President for the Americas, IATA, interverranno all’evento insieme a molti dei principali CEO di compagnie aeree della regione: Roberto Alvo – CEO, LATAM Airlines Group; Pedro Heilbron – CEO, Copa Airlines; Estuardo Ortiz – CEO, JetSMART Airlines; Adrian Neuhauser – CEO, Abra Group; Erika Zarante Bahamón – CEO, LATAM Airlines Colombia. Riflettendo l’obiettivo della conferenza di creare soluzioni lungo l’intera catena del valore dell’aviazione, il gruppo di relatori include anche un campione rappresentativo di stakeholder del settore. L’industria aeronautica contribuisce in modo determinante allo sviluppo economico e sociale dell’America Latina e dei Caraibi. Il settore supporta oltre 8,3 milioni di posti di lavoro e genera un contributo economico di circa 240 miliardi di dollari di PIL (2023). Le stime indicano che queste cifre sono destinate a quasi raddoppiare entro il 2043, raggiungendo i 15 milioni di posti di lavoro supportati e 500 miliardi di dollari di contributo al PIL. Bogotà è stata scelta come sede data la crescente importanza del mercato dell’aviazione colombiano. Nel 2023, la filiera del trasporto aereo ha contribuito per 15,5 miliardi di dollari, pari al 4,3%, al PIL della Colombia e ha creato circa 921.000 posti di lavoro. La Wings of Change Americas Conference è giunta alla sua 15a edizione ed è integrata dalle Wings of Change Conferences in Africa and Europe, previste per l’8 e il 9 luglio 2025 a Dakar, Senegal, e il 18 e 19 novembre 2025 a Bruxelles, Belgio.