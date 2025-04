SAS è la compagnia aerea più puntuale d’Europa e la seconda al mondo

SAS si è classificata come la compagnia aerea più puntuale d’Europa e la seconda al mondo a marzo 2025, a dimostrazione della costanza delle sue prestazioni durante le impegnative operazioni invernali. La classifica è assegnata da Cirium, un’autorità leader nell’analisi del settore aeronautico a livello globale.

“Siamo estremamente orgogliosi di questo risultato, che riflette la dedizione e il lavoro di squadra di SAS. La puntualità è una priorità fondamentale e questo riconoscimento dimostra quanta strada abbiamo fatto: dal superamento delle sfide all’essere leader. Per i nostri viaggiatori, la puntualità significa viaggi più fluidi, meno stress e maggiore fiducia nella scelta di SAS. La consapevolezza che i nostri sforzi fanno davvero la differenza ci spinge a continuare a offrire il servizio affidabile che i nostri clienti si aspettano e meritano”, afferma Anko van der Werff, Presidente e CEO di SAS.

“SAS si è assicurata il primo posto in Europa con una puntualità del 91,92% a marzo, classificandosi al secondo posto a livello mondiale, subito dietro Saudia e davanti ad Aeromexico. Questa performance ha completato un podio completo per SkyTeam, occupando i primi tre posti.

Solo a marzo, SAS ha effettuato oltre 2.000 interventi di de-icing, evidenziando le difficili condizioni invernali che la compagnia aerea deve affrontare in quanto vettore scandinavo.

Gli ottimi risultati di marzo confermano un trend positivo che ha acquisito slancio per tutto il 2024. Nell’ultimo anno SAS ha lanciato una serie di iniziative a livello aziendale per migliorare l’efficienza operativa, con una forte attenzione alla responsabilità e alla collaborazione interfunzionale.

Questi sforzi hanno costantemente posizionato SAS tra le compagnie aeree più puntuali d’Europa, con il primo posto sia ad agosto che a ottobre 2024, e hanno portato a un piazzamento tra i primi tre in Europa per l’intero anno, nonché al nono posto a livello mondiale.

All’inizio di questa settimana, il team di Cirium, rappresentato dal Chief Marketing Officer Mike Malik, ha conferito a SAS il premio per il 3° posto in Europa riguardo l’On-Time Performance nel 2024, riconoscendo l’impegno costante di SAS nel tempo”, afferma SAS.

“Le eccezionali prestazioni di SAS a marzo riflettono una combinazione di eccellenza operativa e solida preparazione invernale. La loro capacità di fornire costantemente un servizio puntuale, anche nelle condizioni più difficili, sottolinea il loro impegno per l’affidabilità e l’efficienza. Questo risultato li colloca tra i migliori a livello globale, con un’attenzione costante sia alla soddisfazione del cliente che alla sostenibilità”, afferma Mike Malik.

“SAS è determinata a consolidare questo slancio, continuando a guadagnarsi la fiducia dei nostri passeggeri attraverso un servizio affidabile e puntuale. Il nostro obiettivo è essere una compagnia aerea leader, nota per l’eccellenza operativa e la dedizione del nostro personale. Essere puntuali porta a un’esperienza migliore per i nostri clienti e consente un’operatività più stabile ed efficiente a supporto di tutti, incluso il nostro equipaggio. E come compagnia aerea leader in Scandinavia, questa costanza è fondamentale per rafforzare la nostra posizione e guidare il futuro”, prosegue Anko van der Werff.

“Oltre a migliorare la puntualità, queste iniziative supportano gli sforzi più ampi di SAS per migliorare l’efficienza operativa e ridurre il consumo di carburante. Meno ritardi significano meno emissioni: un passo tangibile verso operazioni quotidiane più sostenibili”, conclude SAS.

(Uffficio Stampa SAS)