Aeroporto di Bologna: inaugurata oggi la nuova area dei controlli di sicurezza

L’Aeroporto di Bologna informa: “Al termine di importanti lavori di ampliamento e riqualifica degli spazi di accodamento ai Controlli di Sicurezza e concluso l’intervento di progressiva sostituzione delle macchine radiogene esistenti con nuove macchine di ultima generazione, integrate con le nuove linee automatiche per il trasporto delle vaschette, è stata inaugurata ufficialmente oggi dal Presidente Enrico Postacchini e dall’Amministratore Delegato Nazareno Ventola la nuova Area dei Controlli di Sicurezza, al primo piano del Terminal Passeggeri dell’Aeroporto Marconi di Bologna.

L’intervento, iniziato circa un anno fa con la sostituzione delle prime due macchine radiogene, ha consentito un ampliamento dell’area di accodamento per circa 100 mq e la completa riqualifica degli spazi dal punto di vista estetico e funzionale, con un incremento di spazi per ulteriori 300 mq e con la sostituzione di pavimenti, controsoffitti e illuminazione, per un maggior comfort dei passeggeri e del personale impegnato nelle attività di controllo”.

“Sostituite progressivamente le macchine radiogene esistenti con otto nuove macchine radiogene di tipo “C3” a scansione tridimensionale, capaci di processare un numero maggiore di passeggeri/ora rispetto alle macchine precedenti. Le nuove macchine permettono ai passeggeri di effettuare le consuete procedure di ispezione all’ingresso della Sala Imbarchi senza dover togliere dal bagaglio a mano i dispositivi elettronici, con una riduzione dei tempi di attesa ed una maggiore fluidità delle procedure di imbarco. Ad ogni nuova macchina radiogena si accompagna inoltre una nuova linea automatica per il trasporto delle vaschette utilizzate per riporre gli oggetti sottoposti a controllo, con una capacità di processamento molto superiore rispetto al passato e una maggiore qualità dell’esperienza del passeggero.

L’intervento, nel suo complesso, ha comportato un investimento di circa 8,5 milioni di euro”, prosegue l’Aeroporto di Bologna.

“Il taglio del nastro di oggi ha visto la partecipazione di rappresentanti di tutte le aziende coinvolte nei lavori: Cassioli (linee automatiche), Flooring dei Fratelli Messina (opere civili e impiantistiche), One Works (progetto e direzione lavori opere civili e impiantistiche), Progetto04 (coordinamento sicurezza), Sinergo (progettazione e direzione lavori macchine radiogene e linee automatizzate), Smiths Detection (macchine radiogene)”, conclude l’Aeroporto di Bologna.

(Ufficio Stampa Aeroporto di Bologna – Photo Credits: Aeroporto di Bologna)